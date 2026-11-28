El diputado Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, habló de un fracaso diplomático y exigió la salida del Canciller

El revés judicial que sufrió la Argentina este sábado ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar por la explotación petrolera en las Islas Malvinas desató una inmediata reacción política en la oposición. El jefe del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, Germán Martínez, calificó la resolución del organismo internacional como un "rotundo fracaso" de la política exterior del Gobierno de Javier Milei y exigió formalmente la renuncia del canciller Pablo Quirno.

A través de un duro mensaje difundido en sus redes sociales, el legislador santafesino responsabilizó de manera directa tanto al ministro de Relaciones Exteriores como a los principales asesores de la Casa Rosada por el resultado adverso en Hamburgo: "La estrategia trazada por Quirno, Santiago Caputo y María Ibarzabal fue un fracaso diplomático". Además, Martínez apuntó contra la comunicación oficial emitida tras conocerse el veredicto: "El comunicado del gobierno post fallo del Tribunal del Mar me hizo acordar al 'Estamos ganando' de Galtieri", sentenció, reclamando que el presidente Javier Milei "tiene que retomar el profesionalismo en un tema estratégico para los intereses nacionales. Menos humo. Más y mejor diplomacia. Las Malvinas son argentinas".

Qué resolvió el Tribunal del Mar sobre el proyecto petrolero Sea Lion

El pronunciamiento que motivó el reclamo opositor fue adoptado este sábado en la sede del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo (Alemania), donde por 18 votos contra 3 se rechazó el pedido de medidas provisionales presentado por la Argentina el pasado 13 de octubre. El Ejecutivo nacional buscaba obtener una orden cautelar que frenara el avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion —ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 200 kilómetros al norte del archipiélago— hasta tanto se constituya el tribunal arbitral previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Durante las audiencias celebradas el 10 y 11 de noviembre, las posturas de ambos países quedaron claramente delimitadas:

El planteo argentino: Solicitó impedir nuevas perforaciones y la instalación de infraestructura de producción, prohibir nuevas autorizaciones británicas y evitar el uso de información exploratoria en perjuicio de los derechos argentinos, advirtiendo además sobre eventuales riesgos ambientales en una zona bajo reclamo de soberanía.

La defensa del Reino Unido: Londres cuestionó la competencia del organismo para intervenir en disputas vinculadas a la soberanía territorial y negó que existiera una situación de urgencia irreparable, argumentando que no están previstas perforaciones antes del 21 de marzo de 2027 y que el tribunal arbitral podrá conformarse antes de esa fecha.

Cómo continúa el reclamo argentino por los hidrocarburos en el Atlántico Sur

El proyecto Sea Lion, operado por la firma israelí Navitas Petroleum (65%) en sociedad con la británica Rockhopper Exploration (35%), contempla el desarrollo de pozos submarinos y una unidad flotante de producción con inicio de extracción proyectado para 2028, tras una decisión final de inversión anunciada en diciembre de 2025.

Pese al rechazo de las medidas cautelares en Hamburgo, la resolución del Tribunal del Mar no resuelve la cuestión de fondo ni altera las posiciones jurídicas sobre la soberanía de las Islas Malvinas. De este modo, el reclamo argentino continuará su curso dentro del procedimiento de arbitraje internacional bajo el Anexo VII de la Convención del Derecho del Mar, instancia en la que deberá debatirse la legitimidad de las concesiones otorgadas unilateralmente por las autoridades británicas en aguas del Atlántico Sur.