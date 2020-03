Aportes y trabajo en negro: ¿Cómo saber si estoy en blanco?

Muchas personas se preguntan "¿Cómo saber si estoy en blanco?", intentando obtener respuesta frente a las dudas que surgen respecto a su condición laboral.

El trabajo "en negro", es lamentablemente moneda corriente en Argentina, y sus índices crecen año a año. Muchas personas se preguntan "¿Cómo saber si estoy en blanco?", intentando obtener respuesta frente a miles de dudas que surgen respecto a su condición laboral.



Frente a esa pregunta, la de "cómo saber si estoy en blanco", muchos derechos de los trabajadores entran en escena: sus aportes jubilatorios, sus años de antigüedad, el porcentaje de su sueldo que se asigna a una obra social, el pago de su aguinaldo, vacaciones, entre otros.



Son muchas las personas que se acercan a un abogado o contador con la frase "no sé si estoy trabajando en blanco", buscando una respuesta a todas las incertidumbres mencionadas anteriormente, y lamentablemente la respuesta es negativa en muchos de los casos.



Lo cierto es que, es una obligación del Estado controlar, regular y garantizar estos derechos a las personas, ya sea que se desarrollen laboralmente en el ámbito público, privado, o de forma independiente.

Heramientas para responder la siguiente pregunta: ¿Cómo saber si estoy en blanco?

Frente a esta situación habitual, la AFIP cuenta con una herramienta, absolutamente de carácter online, que permite realizar el chequeo constante sobre las conductas del empleador.



Entre las prácticas y obligaciones de los empleadores se pueden señalar, informar en tiempo y forma el alta de la actividad ante el fisco.



Todos los trabajadores que deseen y necesiten verificar su situación laboral pueden ingresar en el sitio web oficial de la AFIP, y allí podrán dar cuenta de si están o no registrados, y hacer el pertinente seguimiento de los aportes realizados.



"Trabajo en blanco" es el título del apartado online de la AFIP que se encuentra en su sitio web oficial. En esa dirección se podrá observar una pantalla de escritorio con distintas opciones de consulta.



En algunas de las opciones se podrá efectuar la consulta con clave fiscal y en la otra opción se procederá a efectuar la consulta sin clave fiscal.



La consulta básica no requiere clave fiscal y puede ser efectuada solamente completando el número de CUIL, (que en caso de no conocerse, no será un impedimento, sino que se podrá efectuar la consulta con su número de DNI, apellido y sexo, y el sistema informará si está o no registrado).



También está la aplicación desarrollada por la AFIP denominada "trabajo en blanco", para que los contribuyentes puedan verificar -desde el primer día en que inicien la actividad- si el empleador cumplió con su obligación de registrarlo ante el organismo.

¿En blanco o en negro?: cómo despejar la duda

El servicio apunta a ser una herramienta de consulta permanente para que los trabajadores puedan chequear, en tiempo real, si su empleador cumplió con la obligación de registrarlo correctamente, es decir, si informó el alta de la actividad ante la AFIP.



También sirve para verificar la baja de la relación laboral, ya sea mediante despido o renuncia.



El documento permite constatar, entre otros aspectos básicos de la condición laboral: modalidad de contratación, fechas de inicio de la relación laboral, obra social que le brindará la cobertura de salud, aseguradora de riesgos del trabajo que lo protegerá en caso de accidente, puesto desempeñado, domicilio donde prestará tareas y remuneración pactada.



Si al acceder al servicio informático el contribuyente obtuviera como respuesta que no se encuentra registrado, podrá también dejar su reclamo en el "buzón de observaciones" del sistema "Mis aportes" que alimenta las bases de datos de investigación y fiscalización de la AFIP, garantizando al mismo tiempo total y absoluta reserva sobre cualquier información ingresada para que no peligre su trabajo.

Cómo saber si estoy en blanco a través de la ANSES

"¿Cómo saber si estoy en blanco?" ya no es una incógnita imposible de resolver, o necesariamente librada a la confianza del empleado por sobre el empleador. Los datos fehacientes ahora se encuentran disponibles y al libre acceso de cualquier ciudadano argentino.



La historia laboral mostrada por ANSES, es otra herramienta eficaz sobre cómo saber si estoy en blanco



Para obtener información chequeada y certera acerca de los aportes registrados en el pasado y en el presente, también se pueden consultar los siguientes datos referidos a lo que la ANSES denomina la "Historia Laboral":



- Las declaraciones juradas presentadas por los empleadores.

- Los períodos registrados y las remuneraciones como trabajador autónomo y/o monotributista. (Si no hay información de montos, es probable que el aporte se esté realizando a otra caja de jubilación).

- La información suministrada por las provincias transferidas a la Nación, en caso de que corresponda.

Es necesario tener en cuenta que la constancia de Historia Laboral emitida a través de la página web no requiere la autenticación de un agente de ANSES.



Los trabajadores también pueden solicitar un Reconocimiento de Servicios, que es una resolución firmada por ANSES con los aportes jubilatorios registrados en el ámbito nacional.

La AFIP y la ANSES ayudan a saber si estoy en blanco

La consulta de la Historia Laboral es absolutamente personal y privada, y solo se puede acceder ingresando la Clave de la Seguridad Social a "Mi ANSES/Consultas".

Asignaciones familiares

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Asignaciones Familiares tuvieron su actualización en marzo 2020. Por lo tanto, son los mismos valores que rigen para abril 2020.



La Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, de esta manera, pasaron a ser de $3.102,98. Por su parte, el monto para asignación por Hijo con Discapacidad pasó a ser de 10.110 pesos.



Del total de las sumas mensuales de AUH, el 80% se cobra cada mes y el 20% restante es percibido por los titulares de las asignaciones a fin de 2020.

Por lo tanto, para familias con ingresos totales de entre $5.529 y $48.092 la asignación por Hijo y Prenatal es de $3.102. Por macimiento, la suma es de $3.617 pesos.

Asignaciones familiares, cuáles son los valores que rigen para abril 2020

A continuación el detalle de cada asignación familiar:

Adopción

Hijo con discapacidad





Hijo





Matrimonio





Nacimiento





Prenatal

El monto de la asignación familiar, varía de acuerdo a la zona geográfica en la que se encuentre el beneficiario. A continuación, el detalle de las zonas:

Zona 1



Neuquén, La Pampa, Río Negro; Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo(Distrito Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyan (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Benegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida) Departamento Maipú (Distritos Rusell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la cuidad de San Ramon de la Nueva Oran y su ejido urbano) en Salta.



Zona 2



Pcia. de Chubut.



Zona 3



Departamentos Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques, Yavi en Jujuy; Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Grl San Martin (excepto la ciudad de Tartagal y su ejido urbano) en Salta.



Zona 4



Pcias. de Tierra del Fuego, Santa Cruz e Islas del Atlántico Sur.