Podría haber más subas Algunas automotrices ya remarcaron los precios de los 0Km y los aumentos llegan al 12%

Durante el fin de semana se actualizaron los valores de septiembre, pero en varias marcas admitieron que a lo largo del mes podrían realizarse más ajustes

El último día de agosto coincidió con una de las corridas bancarias e incertidumbre política más importante del ciclo de Cambiemos en la presidencia.



Ese día, las automotrices debían enviar a los concesionarios los listados de precios de septiembre, pero las decisiones sobre las subas que se debían aplicar se daban en un contexto de dudas jamás visto, con un dólar fluctuante que no permitía tomar decisiones.

Es por eso que muchas marcas dejaron "un día en blanco", y la verdad es que el viernes pasado los concesionarios preferían no vender antes que hacerlo con precios que quedarían totalmente desactualizados.

Al finalizar la jornada algunas marcas empezaron a actualizar los valores y enviarlos a los salones de venta para que pudieran abrir el lunes, mientras que otras quedaron en stand by y están viendo qué decisión tomar.

Una de las que primero envió sus nuevos precios fue Renault, con un incremento de 10% en toda la gama para septiembre.



También el grupo PSA hizo lo propio. En este caso la suba fue de 12%, tanto para Peugeot como para Citroën. En DS mantuvieron los mismos valores porque están en dólares.

"En la medida que el tipo de cambio se altera, los costos aumentan, y si uno no lo corrige con un aumento de precios, lo que va a pasar es que disminuya la capacidad de inversión. Eso es hipotecar el futuro". Gabriel Cordo Miranda, Country Manager de Peugeot, Citroën y DS Argentina

En este caso Gabriel Cordo Miranda, Country Manager de Peugeot, Citroën y DS Argentina, se refirió al tema y explicó que "la industria automotriz argentina, más allá de cuál sea el nivel de integración local de sus productos, siempre va a tener un componente de moneda extranjera con un costo alto. Es decir, hay mucha proporción de costos en los procesos que son en moneda extranjera, y por ende, dependen del tipo de cambio. A la vez, esta es una industria que está permanentemente invirtiendo en nuevos proyectos, en adaptaciones de la producción, o en desarrollos de nuevos productos. Y en la medida que el tipo de cambio se altera, los costos aumentan, y si uno no lo corrige con un aumento de precios, lo que va a pasar es que disminuya la capacidad de inversión. Eso es hipotecar el futuro, y es malo para todos.

Por otro lado agregó que está el mercado, que puede absorber con el consumo limitadamente. O sea, es lógico que si los precios aumentan, la demanda es probable que baje, entonces es ahí cuando hay que medir hasta dónde aumentar los precios para poder continuar vendiendo cantidades razonables en relación a lo que producís. Es decir, un equilibrio entre compensar el aumento de costos y que la demanda no se derrumbe. Y a todo esto, le agregamos un escenario competitivo donde cada constructor hace lo que entiende que le conviene, pero desconoce lo que va a hacer el otro constructor, y esto lo hace más complejo aún. En definitiva, es necesario comprender que cuando el tipo de cambio se altera, los costos indudablemente suben y si uno no lo absorbe y no lo replica en los precios, las automotrices se debilitan para seguir invirtiendo", dijo.



En el caso de Toyota, es otra de las que incrementó los valores. Los nuevos precios aparecieron el domingo publicados en la web. En este caso tomando como referencia la Hilux, su modelo más vendido, la suba fue de 4%. Así, la versión tope de gama, la Hilux SRX 4x4 AT, pasó de $1.263.000 a $1.319.900. Otros modelos aumentaron 4.5 por ciento.

Desde un concesionarios explicaron que “es real que la mayoría de las terminales van a aumentar entre un 15 y 20% este mes, pero Toyota adoptó como estrategia incrementar solamente el 4,5% en todos los modelos desde el 1° de septiembre”.



En Ford los valores durante el fin de semana fueron sacados de la web. Y hasta las 9 del lunes todavía no figuran como lo hacen habitualmente junto a los modelos.



Estas fueron las primeras marcas que se animaron a anunciar cambios en medio del desconcierto, aunque no se descarta que a lo largo de la primer semana de septiembre haya retoques, según las medidas que anuncie el Gobierno.