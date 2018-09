Malas noticias Tesla se hunde mientras su tripulación abandona el barco

Altos ejecutivos de la compañía de Elon Musk están dejando la compañía, lo que se suma a los recientes escándalos protagonizados por el CEO

Tesla está experimentando otra sacudida ejecutiva, y los inversores están nerviosos.



Las acciones de Tesla cayeron un 6.3% a un mínimo de cinco meses este viernes, luego de que la compañía revelara que su director de contabilidad renunció menos de un mes después de asumir el cargo.



La jefa de personal de Tesla, Gaby Toledano, no regresará a la empresa después de tomar un permiso. En un correo electrónico a los empleados, Elon Musk dijo que Toledano había tomado un permiso para "pasar más tiempo con su familia y ha decidido continuar haciéndolo por motivos personales".



Musk también anunció algunos cambios en los grandes cargos, incluida una promoción para Jerome Guillen, exvicepresidente de ventas y servicios, quien ahora es presidente de Tesla Automotive e informará directamente a Musk.



Musk no nombró a un nuevo ejecutivo contable ni especificó quién asume los deberes de Toledano.



Las salidas se suman a la preocupación de los inversores sobre una compañía alborotada. El CEO Elon Musk ideó y luego canceló rápidamente un plan para privatizar la empresa.



Su aparición en un podcast la noche del jueves con whisky, un 'churro' y una espada samurai fueron solo el último ejemplo del comportamiento excéntrico de Musk.



Las acciones de Tesla han perdido un tercio de su valor desde el 7 de agosto, el día en que Musk anunció el plan para sacar a Tesla de la bolsa.

Los ejecutivos salen

Dave Morton, ex director financiero de Seagate, se unió a Tesla el 6 de agosto como director de contabilidad. Ese fue el día antes de que Musk anunciara sus planes de privatizar la compañía a través de un tuit.



La compañía dijo que Morton dio aviso y dejó la compañía este martes.

"Desde que me uní a Tesla el 6 de agosto, el nivel de atención pública sobre la empresa y el ritmo dentro de la misma han superado mis expectativas", dijo Morton en un comunicado publicado por la empresa. "Como resultado, esto me llevó a reconsiderar mi futuro.



"Quiero dejar en claro que creo firmemente en Tesla, su misión y sus perspectivas futuras, y no tengo ningún desacuerdo con el liderazgo de Tesla o sus informes financieros", agregó.



Toledano, una de los principales ejecutivos de la compañía, informa directamente a Musk. Se unió a Tesla hace solo 16 meses.



Ella tiene un curriculum vitae impresionante: Sirvió 10 años en el equipo ejecutivo de Electronic Arts, que siguió a un trabajo de recursos humanos en Siebel Systems, Microsoft y Oracle. Ella se sienta en los consejos de cuatro compañías tecnológicas.



Musk habló en una entrevista con The New York Times el mes pasado sobre el estrés que Tesla le está poniendo personalmente mientras trabaja 120 horas a la semana, durmiendo en la fábrica, aislado de familiares y amigos.



Numerosos expertos han sugerido que la junta de la compañía debe tomar medidas para asegurarse de que no se extinga. Varios analistas han argumentado que la empresa necesita contratar a un director de operaciones para ayudar a la administración de la compañía y brindar estabilidad a sus operaciones diarias.



La facturación entre los altos ejecutivos debería interesar a los inversores que querían más estabilidad en Tesla, dijo John Wilson, jefe de investigación y gobierno corporativo en Cornerstone Capital Group. Llamó a las salidas ejecutivas otra bandera roja, según Expansión.



"Es un visionario ... pero su trabajo es ser el catalizador, la inspiración, no necesariamente la persona para hacerlo realidad día tras día", dijo Wilson. "Su brillantez no puede brillar si no tiene ese banco de fortaleza ejecutiva".

Además de Morton y Toledano, la compañía ha perdido recientemente a otros altos ejecutivos, incluido Doug Field, que dejó su trabajo como vicepresidente senior de ingeniería de Tesla en julio y regresó a Apple, donde había trabajado anteriormente. Field fue uno de los cinco mejores ejecutivos en Tesla.



Field dejó después de que Musk se hiciera cargo de sus tareas de supervisión de fabricación. Tesla ha tenido problemas para alcanzar objetivos de producción para sus nuevos automóviles.