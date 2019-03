Mercedes Benz empieza a fabricar un nuevo camión en Argentina

El Accelo se producirá en la planta de Virrey del Pino, junto con el utilitario Sprinter. La van Vito fue discontinuada. Se presentará en Expoagro

En medio de un mal momento para la industria automotriz, con caída en ventas y producción, Mercedes Benz anunció que el camión Accelo comenzará a fabricarse en el Centro Industrial Juan Manuel Fangio.

Este modelo se suma otros camiones y buses que se fabrican en la Argentina, como las líneas Atron (el pesado 1735) y Atego (los semipesados 1721 y 1726) y los chasis de buses (OF 1621, OF 1721, OH 1621, OH 1721), conjuntamente con el utilitario Sprinter.

El vehículo será presentado en Expoagro, la muestra del campo y la industria que abre sus puertas el 12 de marzo.

La incorporación de este modelo a la línea de producción local se enmarca en un plan de inversión de 10 millones de dólares destinado a Camiones, Buses y la línea de

remanufactura REMAN en el Centro Industrial.

El lanzamiento industria se realizó con la presencia de diferentes miembros del Gobierno, entre ellos el Asesor del Subsecretario de Industria del Ministerio de Producción de la Nación Mauro Álvarez, el Jefe de Gabinete del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires Enrique Cánepa, la Secretaria de Industria del Municipio de La Matanza Débora Giorgi y el Subsecretario de SMATA Sergio Pignanelli.

Por parte de Mercedes-Benz Argentina, Roland Zey, presidente, afirmó: "La inversión en este vehículo y en otros proyectos son una prueba fiel del compromiso con el

país. Al igual que sucedió con nuestros fundadores hace 68 años, de esta manera estamos expresando nuestro compromiso y la confianza en un futuro exitoso. Tenemos un sólido equipo compuesto por 2600 colaboradores lo que nos convierte en el primer empleador en el sector de vehículos comerciales de la Argentina".

Accelo (sucesor del histórico 710), es un camión liviano, con cabina extendida. Con 180 mm extra por detrás de los respaldos de los asientos, aumenta la capacidad de movimiento del asiento del conductor incorporando a su vez tres gavetas y una red portaobjetos (32 litros extra de espacio de guardado).

Además, se elimina la ventana de la pared trasera y se incorpora de serie el asiento neumático para el conductor, aumentando notablemente el confort para el mismo, y permitiendo nuevas posiciones de ajuste longitudinal, en altura e inclinación.

Su nuevo panel de instrumentos posee diseño moderno, de fácil lectura y amigable para la navegación.

En cuanto a la seguridad, se agrega el sistema ASR (control de tracción) que evita la pérdida de adherencia de las ruedas, evitando que patinen, ya sea por un exceso de aceleración o porque la calzada esté resbaladiza. Con la incorporación de éste sistema se completa el paquete de seguridad del Accelo que incluye: ABS (Antibloqueo de Frenos), EBD (Repartición electrónica de la fuerza de frenado) y ASR (Control de Tracción).

Por último, entre las principales características del nuevo modelo, se destaca la eficiencia del producto. Esto se debe a la nueva distancia entre ejes de 3.900 mm que favorece el largo carrozable. De esta manera, el máximo aumenta de 5,5m a 5,64m (en caso de alargar el voladizo al máximo admisible del 60% de la distancia entre ejes). Asimismo, el entre ejes opcional de 4.400 mm, pasa a ser de 4.600 mm.



Mercedes Benz espera fabricar este año 800 unidades.