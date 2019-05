Toyota desarrolla un sistema que permite aumentar la seguridad a la hora de conducir

Una de las principales preocupaciones de Toyota a nivel global, es brindar una movilidad segura tanto a los pasajeros a bordo de los vehículos como a las personas en su entorno.

Para colaborar con la evolución de formas de transporte seguras para la sociedad, Toyota analiza los accidentes viales y trabaja constantemente en nuevas y mejores tecnologías que refuercen la seguridad de los automóviles.

Es así como la compañía desarrolló "Toyota Safety Sense", un paquete de seguridad activa y asistencia a la conducción compuesto por 4 sistemas:

1. Sistema de pre colisión frontal- Pre-Collision System (PCS).

El sistema utiliza sofisticada tecnología que le permite detectar vehículos que circulan por delante en las calles y autopistas.

Si el sistema detecta la posibilidad de una colisión, éste alertará al conductor mediante avisos sonoros y visuales. Si el conductor responde y aplica el freno, el sistema activará la asistencia de frenado (Brake Assist) para incrementar el poder de frenado y así evitar o mitigar el accidente.

Si el conductor no frena, el sistema activará los frenos de emergencia para evitar o mitigar el accidente.







2. Sistema de alerta de cambio de carril- Lane Departure Alert (LDA).

Este sistema alerta al conductor cuando el vehículo se desvía involuntariamente de su carril.



El sistema detecta la posición del vehículo en relación a las marcas del carril. Cuando el vehículo comienza a salir del mismo, sin la activación de la señal de giro, el sistema advierte al conductor con una alerta auditiva y visual. Adicionalmente, el sistema aplica una pequeña corrección en el volante para ayudar al conductor a retomar el carril.





3. Sistema de luces altas automáticas- Automatic High Beam (AHB).

Es un sistema diseñado para ayudar al conductor a ver más claramente en la noche gracias al uso frecuente de las luces altas sin distraer a otros conductores.

Funciona ayudando a detectar las luces delanteras de vehículos que se aproximan y las luces traseras de los vehículos de enfrente y, automáticamente cambia entre las luces altas y bajas consecuentemente.





4. Control de velocidad crucero adaptativo- Adaptive Cruise Control (ACC).





Este sistema permite conducir a una velocidad constante predeterminada y reducir la velocidad automáticamente para mantener una distancia segura con el vehículo que circula delante. De esta manera, permite alivianar la carga de los conductores al conducir durante largos períodos en ruta.





Toyota Safety Sense

Toyota trabaja continuamente para introducir mejoras en sus sistemas de seguridad, colaborando con el conductor, para reducir la mayor cantidad de accidentes de tránsito posibles.

Toyota Safety Sense está presente en más de 10 millones de vehículos del Grupo Toyota, y llegará próximamente a la Argentina, incorporado en el equipamiento de los futuros lanzamientos de Toyota en el país.



"Los nuevos sistemas de seguridad activa, como Toyota Safety Sense, están diseñados para asistir al conductor, no para sustituirlo. El conductor debe mantener en todo momento el control de su vehiculo y es responsable de su conducción, por cuanto, este sistema no reemplaza la conducción segura. El funcionamiento del Toyota Safety Sense puede verse afectado u obstaculizado debido a factores externos, no siendo Toyota Argentina S.A. responsable de las consecuencias derivadas del uso del sistema".

Para más información sobre Toyota Safety Sense, visite www.toyotasafetysense.com.ar