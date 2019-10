Todas las opciones del nuevo Scania XT, el camión off road más robusto, para la industria petrolera, la minería, construcción y más

La nueva generación llegó al mercado con una versión específica para los trabajos en terrenos complejos. Oferta, características y lo que más sorprende

Después de 10 años de investigación y desarrollo, Scania presentó al inicio de 2019 su nueva generación de camiones. Fue una de las renovaciones más importantes en la historia de la marca, la cual incluye desde innovadoras cabinas y motores, hasta cambios completos en su estructura.



El portfolio de productos, que llega al país desde Brasil, se compone de múltiples posibilidades de configuración, todas a medida del cliente y para diferentes trabajos. Pero ahora se puso en escena la más extrema de todas las versiones, y después de probar los camiones de larga distancia y algunas de las ofertas más convencionales, Scania invitó a un grupo de periodistas a conocer en profundidad la serie XT.

Te puede interesar Volkswagen retoma los descuentos con grandes rebajas en 0km y financiamiento

Te puede interesar Automotrices, cada vez más complicadas: Renault suspendió un turno y Fiat e Iveco recortan producción

A diferencia del resto de la gama, los XT – Extra Tough- son los modelos pensados y diseñados para terrenos off road, verdaderos todoterrenos para atravesar los caminos más extremos y complejos del país, incluso con 47 toneladas de carga.



"La gama XT puede usarse para minería, canteras, construcción o para la industria del petróleo. Hoy, un 20% de nuestras ventas están centradas en este segmento, con varias versiones", explicó Andrés Leonard, CEO de Scania Argentina, durante el test drive que organizó la compañía en Neuquén para probar los camiones en su hábitat.

Leonard definió a estos vehículos, así como al resto de los integrantes de la nueva generación, como una maravilla de la tecnología. "Son bellezas tecnológicas, máquinas muy perfectas que ofrecen de lo mejor que hay en el mundo", aseguró.



Para lograr esa perfección, la sueca está continuamente trabajando e invirtiendo en nuevos desarrollos, inclusive en la Argentina, donde tienen una planta en la provincia de Tucumán.

"Desembolsaremos 40 millones de dólares entre 2019 y primer semestre de 2020 en nuestro país. Es para la renovación de maquinaria y ampliación de nuevos productos. Queremos ganar eficiencia, tratar de ser más competitivos desde la fábrica para seguir manteniendo esa fuente de trabajo", comentó el directivo.



Puesta a prueba

Después de la presentación, llegó el turno de conocer en detalle los XT y probarlos en un terreno ideado especialmente para tal fin.



Las opciones que conforman toda la gama son varias y sirven para múltiples aplicaciones. Ellas se clasifican en: volcador, hormigonero, bomba de hormigón, servicios petroleros, desobstructor, bombero de aeropuerto y casa rodante off road. Además, cuenta con diferentes configuraciones de chasis.



En motorización, los XT ofrecen motor 7 litros de 280 HP, motor de 9 litros de: 280, 320 y 360HP, 13 litros de: 380, 410, 440, 450, 500, 540 HP y 16 litros (V8) de 620HP. La capacidad de carga va desde 26 tn a 47 tn.

Te puede interesar Chevrolet presentó la octava generación del Corvette, una revolución para la marca

En cuanto a la tracción, ofrece la posibilidad de realizar diferentes combinaciones de ejes, con variadas distancias entre los mismos de acuerdo a las necesidades, que van desde 3350mm a 5150mm para lo que son configuraciones 6x4 y desde 4550mm a 6550mm para el caso de 8x4. La distribución del peso va desde 7,5 tn a 12 tn por eje.



Por último, como especificación particular para tener en cuenta, los hormigoneros tienen peras desde 6 metros cúbicos, pasando por 7 metros cúbicos y llegando hasta los 12 metros cúbicos.

Otro aspecto para destacar de los nuevos camiones es la seguridad, en la cual contribuye el rediseño de la cabina, especialmente del pilar A que se achicó, y la posición del conductor que fue adelantada 65mm y 20mm hacia el costado. A esta se le suma el equipamiento más completo con airbag frontal y lateral de cortina, además de Control de estabilidad, ESP, y frenado de emergencia AEB.



Otros de los elementos para destacar son el sistema de operación y selección de marchas Opticruise, el cual permite con solo una perilla pasar de la posición neutral (parado) a la marcha hacia adelante o reversa. Luego es el mismo camión que, a través de una computadora y de acuerdo al nivel de aceleración, realiza el paso de marchas.

Cuenta además con la función Hill Hold, la cual es fundamental para trepadas, ya que en caso de frenar en una subida, el conductor tiene hasta tres segundos para acelerar y retomar la marcha sin que el camión se vaya para atrás.



Con estas características conocidas y probadas, el test de los nuevos camiones se realizó en una cantera en Neuquén, a pocos kilómetros de Cipolletti, donde se construirá un concesionario de la marca.



El circuito se diseñó lleno de obstáculos, con tramos con subidas muy empinadas y bajadas pronunciadas, caminos con terrenos muy rocosos y otros con barro.

Para atravesar caminos tan complejos, las recomendaciones fueron llevar el vehículo a un máximo de 1500 vueltas, especialmente en las subidas, mientras que en el resto del recorrido la marcha no pasó de los 15km/h.



Las recomendaciones para transitar caminos tan complejos es tener suma precaución y mantener la velocidad baja y constante, con la cual debido a la tracción y las capacidades mecánicas no hay riesgo de que el camión no avance.



Una característica de estos camiones XT es que no suelen salir a la ruta, salvo para tramos muy cortos, donde no deben superar los 50 km/h. Su mayor tiempo de trabajo lo pasan sumergidos en esos terrenos como canteras o mineras, exigidos al máximo.



Sin embargo, tras la prueba, se pudo comprobar que tienen todas las condiciones para hacerlo a la perfección, sin sentir el conductor ninguna de las imperfecciones del camino, ya que la ergonomía de la cabina, la comodidad y el rediseño de las butacas y la suspensión garantizan un andar tan confortable como si fuera un auto.



Otros de los datos claves, es que el servicio de mantenimiento de Scania, con asistencia constante a sus clientes, garantiza la puesta a punto en cada momento y que no se pierda tiempo en el trabajo gracias a que al instante puede resolver cualquier problema.