¿Quién es el empresario que fabricaría el primer Lamborghini eléctrico en Latinoamérica?

La marca que forma parte de VW sedió sus derechos a un importador en la región, quien quiere fabricar un modelo inédito para el espíritu de la compañía

La automotriz experta en autos súper deportivos, Lamborghini, perteneciente al Grupo Volkswagen y dirigida por Audi, atraviesa un incómodo momento con uno los dueños de sus derechos en latinoamérica.

Se llama Jorge Antonio Fernández García, conocido como Joan Ferci, y es el CEO de Lamborghini Latinoamérica desde que en 1993 adquirió parte de los derechos de la marca para esta región. Ahora que promete fabricar Lamborghini eléctricos en México, su historia se vuelve más controvertida.



El caso hace recordar mucho a Ferruccio Lamborghini, quien si pudiera ver lo que pasa con su marca, estaría orgullosa del momento que vive actualmente, bajo el mandato de Audi como parte del Grupo Volkswagen, con unos números saneados. Aunque no pasaría lo mismo con los planes de Ferci.

Lamborghini pasó varias etapas. Cayó en bancarrota en 1978 tras pasar por diferentes manos y acabar en 1987 en manos del grupo americano Chrysler. Fue durante este periodo cuando sufrió los peores resultados de ventas de su historia.

La situación era tan mala que solo unos años más tarde en 1994, Chrysler se deshizo de Lamborghini vendiéndola a compañía malaya MegaTech.



Ellos fueron quienes en el año 1995, solo un año después de comprar la marca, recibieron el contacto de un empresario de origen mexicano llamado Jorge Antonio Fernández García, más conocido como Joan Ferci.

Por aquel entonces, el gobierno de México, solo permitía vender coches que se fabricasen en México o que hubiesen sido ensamblados en México.

Joan Ferci, que había trabajado como proveedor de equipos electrónicos para Chrysler, quería convertirse en importador de Lamborghini para su país, pero se encontró con el problema de que si los autos no se ensamblaban allí, no podrían comercializarse.



Así, les propuso a los propietarios de la marca quedarse con esos derechos y poder empezar a ensamblar autos en México. En la negociación incluyó también los derechos de distribución y fabricación de merchandising de la marca en América Latina.

Para poder hacer uso de la licencia, que tenía una vigencia de 99 años, creó la compañía Automóviles Lamborghini Latinoamérica S.A. de C.V. De esta forma hoy en día todavía sigue ejerciendo sus derechos sobre ella y eso es algo incómodo para la Lamborghini moderna.

Uno de los motivos es porque entre los derechos adquiridos por Ferci a finales de los años 90, estaba la fabricación de coches con marca Lamborghini y también realizar sus propios restylings dentro del territorio de México y América Latina.



De ahí que hace ya unos cuantos años se propusiese crear el "primer Lamborghini latinoamericano" dando lugar al llamado Lamborghini Coatl. Presentado en el año 2000, el Lamborghini Coatl tomaba la base del Lamborghini Diablo, con su motor V12 atmosférico potenciado hasta los 635 CV y lucía una carrocería de dudoso gusto realizada por el propio Ferci.



Las líneas estilizadas, afiladas y proporcionadas del Diablo, obra del diseñador Marcello Gandini, creador de autos como el Miura y el Countach, habían desaparecido y en su lugar se habían dispuesto tomas de aire por doquier, alerones, apéndices y demás secciones desproporcionadas para dar lugar a un coche tan extraño como barroco.

Se llegaron a construir tres unidades del Lamborghini Coatl, de las cuales una se fue a Bélgica, otra a Alemania y una tercera se quedó en Argentina en sus propias manos. Allí solo salía de vez en cuando para participar en eventos relacionados con el automóvil y exhibiciones.



Lo que sí ha explotado con más éxito Joan Ferci es la fabricación y distribución de materiales de merchandising y ropa con marca Lamborghini. En la web de Automóviles Lamborghini Latinoamérica, puede verse un enorme catálogo compuesto por zapatos tanto deportivos como de vestir, zapatillas deportivas, abrigos, chaquetas, mochilas, relojes y un sin fin de materiales.

Más allá de esto, Ferci ha querido imprimir su marca en otros elementos. Desde Criptomonedas Lamborghini hasta una moto con su nombre, o una línea de fragancias con los nombres Aventador y Miura, parece que la diversificación de Lamborghini Latinoamérica no tiene fin.



Estas andanzas desarrolladas durante los últimos 25 años por el empresario no han supuesto un gran problema para Lamborghini. En mercados que no son preferentes para la casa de Sant´Agata Bolognese, su visibilidad ha sido bastante contenida. Pero no ocurre lo mismo con su nuevo proyecto.



Lamborghini quiere fabricar su siguiente generación de SUV eléctricos en México, según Motorpasión.



La noticia no es muy creíble porque no parece que los planes de Lamborghini para los próximos años pasen por la creación de modelos 100% eléctricos. Tiene todo el sentido que los coches eléctricos no sean una de las prioridades porque Lamborghini es una de las marcas que gracias a su baja producción, no entra dentro de las que han de ceñirse a las normativas de emisiones WLTP que limitan a 99gr/km de CO2 al año si no quieren caer en multas multimillonarias.



Por otro lado, los planes de Lamborghini pasan por seguir siendo el fabricante de coches superdeportivos y exclusivos, con modelos como el Lamborghini Sián FKP 37, presentado en el Salón del Automóvil de Frankfurt, del que serán construidas 63 unidades, y que si bien ofrece nuevas y exclusivas tecnologías híbridas, no tiene el punto de vista puesto en México precisamente.

Por ahora, habrá que esperar para ver si Ferci cumple con su objetivo y revoluciona la marca de autos deportivos más importante del mundo desde tierras latinas.