Seguros para el auto: recomendaciones y descuentos durante la cuarentena

Muchos conductores se preguntan qué hacer con la póliza mientras el vehículo no se usa en días de aislamiento. ATM responde qué se debe tener en cuenta

Una pregunta que se repite desde que se dictó el aislamiento social y obligatorio es qué pasa con el seguro del auto si el mismo, en la mayoría de los casos (salvo exceptuados), no se puede utilizar.

Te puede interesar Las agencias de autos se preparan para el día después de la cuarentena: qué dice el protocolo sanitario que deben cumplir

Algunas empresas reaccionaron rápidamente y dieron todas las respuestas, sumando además, "rebajas" de precios .



Lo cierto es que la cuarentena decretada por el gobierno nacional a fin de luchar contra el coronavirus COVID-19, implica que hasta el 12 de abril nadie se aleje de su casa mientras no tengan permisos para hacerlo. Además, solo pueden recorrer distancias cortas en busca de reaprovisionamiento, ya sea en un supermercado, una farmacia, o para asistir a un centro de salud, por ejemplo.



Pero, ¿qué ocurre con la cobertura del seguro de ese vehículo en caso de tener un accidente o de sufrir un robo? ¿Qué sucede con el seguro de una moto o un auto que circula durante la cuarentena? Como el vehículo no está en uso, ¿puedo dar de baja el seguro?



"Es importante continuar con el seguro en época de cuarentena como en cualquier otra, sin excepción. Los seguros de vehículos son multi-coberturas; cubren varios riesgos en la misma póliza; aún cuando el vehículo esté detenido puede tener un desperfecto y provocar un siniestro que afecte a otros por lo que su titular se verá alcanzado por un reclamo por Responsabilidad Civil", aclara Daniel Giglio, Presidente de ATM Seguros.



El caso de las motos es imprescindible sostenerlo porque muchos servicios de entrega de medicamentos y elementos esenciales están a cargo de empresas y personas que hacen entrega puerta a puerta y son trabajadores que hoy tienen permitida la circulación dentro de este esquema de aislamiento.



"Nuestra posición es que la cobertura está vigente durante la cuarentena de acuerdo a las disposiciones del contrato de seguros; sólo podría interrumpirse en caso de que se tome la decisión de establecer el Estado de sitio", añade Giglio.



Por otro lado, como la actual cuarentena es una situación extraordinaria que afecta a todos, ATM Seguros decidió acompañar a sus clientes bonificando el 20% del valor de la cuota de abril y mientras dure la cuarentena obligatoria, llevando alivio a sus asegurados en este momento delicado.



"Nos pareció importante reforzar el concepto de que siempre estuvimos junto a nuestros clientes y en este momento, mucho más. Es por eso que no deben realizar ningún trámite para acceder a esta bonificación", remarca el directivo.

Te puede interesar Aunque los Registros del Automotor están cerrados desde hace un mes, el Gobierno aumentó hasta 38% el valor de las patentes

El descuento del 20% de ATM es válido para todos los medios de pago en todo el país, hasta que finalice el aislamiento social obligatorio y se efectúa automáticamente sobre el valor la cuota. En el caso de haber efectuado el pago, el cliente lo verá reflejado en su próximo vencimiento.



El mensaje de la compañía en tiempos de coronavirus es claro: no usar la moto ni el auto y hace saber que ante un desperfecto o siniestro que pueda afectar a otros, la cobertura y la asistencia están vigentes.