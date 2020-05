Peugeot-Citroën-PSA: ¿Por qué afirman que es el mejor momento para comprar un 0km?

"Por precio y forma de pago, las condiciones para comprar un 0km hoy son muy buenas", aseguró Gabriel Cordó Miranda preside las tres marcas del grupo PSA

Gabriel Cordó Miranda preside las tres marcas del grupo PSA. En una entrevista da su visión sobre los cambios del negocio tras la cuarentena

De repente, los concesionarios cerraron, los registros del automotor dejaron de patentar y las fábricas sin producir. Para el mercado automotor, la pandemia del coronavirus fue un antes y un después, con un sistema armado donde ninguna de sus piezas pudo seguir el juego.

En el caso de PSA, el grupo que engloba las marcas Peugeot, Citroën y DS, los agarró en la previa del lanzamiento más importante de los últimos años: el nuevo 208, que desde ahora, se fabrica en El Palomar.

Es el auto que hereda la nomenclatura del 200, un éxito de todos los tiempos.

Ahora se reprogramaron fechas, y un elemento clave les permitió sobrevivir hasta que todo se normalice, cosa que ya sucede en algunos ámbitos, que fueron las ventas online, con el canal creado para Peugeot y que desde ahora se trasladará también a Citroën, el E-Store.

Te puede interesar Los 10 autos más vendidos de la Argentina, a precios del dólar blue: las mejores oportunidades de compra

En una entrevista con el CEO, Gabriel Cordó Miranda, explicó los resultados de estos días.

"Con la marca Peugeot fuimos pioneros en tener un sitio de E-Commerce con experiencia de compra 100% online. Lo lanzamos en 2017. www.peugeotstore.com.ar . Y con esta herramienta podemos vender un auto. En esta cuarentena desarrollamos la misma plataforma para Citroën y lo acabamos de lanzar: www.citroenstore.com.ar", dijo el CEO.

"Lo que pasa es que las personas en estos días se informan de manera digital y eso es eficiente. La realidad es que luego no define la compra porque al cliente le cuesta superar esta modalidad. Quiere el vínculo estrecho con el vendedor, igual hemos logrado vender", comentó.

También admitió que no alcanzaron el mismo ritmo que con las puertas abiertas por los problemas de entrega y patentamiento.

"Lo que sí hay que notar, es que, por precio y forma de pago, las condiciones para comprar un 0km hoy son muy buenas. Insisto: los precios y la financiación disponibles, son muy buenos. Yo recomiendo cerrar las condiciones de transacción, y quedarse tranquilo esperando el momento de la entrega".

Te puede interesar Todo lo que hay que saber sobre radicación por patente

En abril muchas recibieron más consultas en el Peugeot E-Store sobre la posibilidad de comprar un 0KM que en meses anteriores, pero no necesariamente se transformaron en ventas. Igual admiten que las personas se están reeducando hacia la consulta on line, incluso tasar un vehiculo on line.

En Mercado Libre (las tiendas de las tres marcas) desde que abrieron el 15 de abril el Centro Logístico de Repuestos, vendieron en 15 días la misma cantidad de repuestos que en enero o febrero como meses completos.

En cuanto al trabajo en general, Cordó Miranda admitió que esta cuarentena les modificó el trabajo en general.

"La cuarentena nos modificó muchísimo nuestros trabajo sdel día a día. Tener que operar con el negocio completamente cerrado no es nada fácil: concesionarios, logística, registros. Toda nuestra gente sin poder moverse de sus casas, sin poder salir a hacer negocios, ir a visitar los concesionarios. Todo muy limitado. Y bajo ese contexto, necesitamos seguir teniendo una relación cercana con nuestros clientes, e intentar seguir haciendo que nos elijan y que compren nuestros autos", dijo.

Sin embargo, se adaptaron rápido.

"No fue díficil hacerlo pero claramente es un cambio en tu hábito de conducta. Virar hacia un mundo 100% digital para comunicar nuestros productos e intentar venderlos, y en ese contexto vender un auto".

Así, la marca se rearma, crece, innova y espera la noticia más esperada: el lanzamiento del 208 hecho en Argentina.