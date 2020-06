ATM Seguros nombra embajador de Seguridad Vial a Sebastián Porto

Será el portavoz de los buenos hábitos y compartirá consejos y recomendaciones a quienes se mueven en dos ruedas en el Día de la Seguridad Vial

En el Día Nacional de la Seguridad Vial, ATM Seguros -la aseguradora especializada en el mercado de motovehículos- anuncia el nombramiento de Sebastián Porto como su embajador de Seguridad Vial.

El ex-subcampeón mundial de 250cc y máxima figura de este deporte a nivel nacional será el portavoz de los buenos hábitos, compartirá consejos y recomendaciones a quienes se mueven en dos ruedas.

A través de videos que se difundirán en las redes sociales de ATM Seguros y a sus propios perfiles, Porto llevará mensajes a la comunidad de motociclistas basados en su experiencia personal. El rafaelino viene trabajando en este aspecto desde hace algunos años brindando charlas por distintas ciudades de la Argentina.

"Como deportista y motociclista es un honor para mí que la principal aseguradora de motos del país me haya elegido para llevar un mensaje de atención sobre la Seguridad Vial. Como figura pública vinculada a este tipo de movilidad tan difundida y en crecimiento buscaré generar conciencia con mensajes simples y directos", señala Sebastián Porto.

"Aunque suene reiterativo hay que insistir no sólo con el uso del casco sino con su correcta utilización porque si se lo usa mal, no cumple su función. Hay que aprovechar este momento particular que vive el mundo para sensibilizar a la gente: si por el coronavirus nos acostumbramos a nuevos hábitos vinculados al cuidado de la salud, también podemos incorporar buenos hábitos relacionados a la Seguridad Vial", añade.

Sebastián Porto será portavoz de ATM Seguros.

"Nos llena de orgullo poder contar con Sebastián Porto como embajador de ATM en la Seguridad Vial porque además de ser la figura más representativa del motociclismo argentino comparte una serie de valores que tenemos como compañía: compromiso, constancia y superación. Es un deportista muy respetado al que la gente escucha con atención en cualquier lugar del país que visita", destaca Eugenio Muerza, gerente comercial de ATM Seguros.

Cuarentena: 15 accidentes diarios con motociclistas

Con casi 300 mil motos aseguradas, durante el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional, ATM Seguros registró 1.096 denuncias por accidentes, de los cuales 92 (el 8,4%) tuvieron lesionados de distinta gravedad.

Las cifras fueron extraídas de la propia base de siniestros entre el 20 de marzo y el 31 de mayo de 2020.

En el mismo período de 2019 se habían denunciado un total de 6.968 siniestros por accidentes, de los cuales el 13,9% contaron con motociclistas lesionados. A lo largo de 2019 hubo 32.394 denuncias por accidentes, 5.951 menos que en 2018 (38.345), lo que representa una merma del 15,5%.

"Si bien notamos una caída interanual en la siniestralidad, el dato que no se puede soslayar es que en 2019 se denunciaron más de 88 siniestros por día. Y que a pesar de que durante el aislamiento hubo menos circulación, hubo un promedio de quince denuncias diarias por accidentes y once por robo, lo que indica que -a pesar de la cuarentena- la circulación de motos sigue siendo importante", señala Muerza.

"Aunque ha disminuido el ingreso de denuncias sigue siendo importante la exposición de motos a riesgo, por eso estas cifras deben ser una señal de alerta ya que, poco a poco, se irán abriendo actividades y las calles estarán tanto o más cargadas de tránsito que antes debido a que muchos no usarán el transporte público", añadió el directivo.

¿Por qué se celebra el Día Nacional de la Seguridad Vial?

El 10 de junio de 1945 la Administración General de Vialidad estableció -a través del decreto 26.965/44- el cambio de sentido de circulación en todo el territorio de la Argentina y se pasó a hacerlo "por la derecha".

Desde el 17 de mayo de 1889 que se manejaba "por la izquierda" como en Inglaterra, y el motivo del cambio estuvo relacionado con la necesidad de reducir la cantidad de siniestros viales, producto del incremento de importación de autos procedentes de Estados Unidos.

Acerca de Sebastián Porto

Nació hace 41 años en Rafaela, Santa Fe y reside con su familia en Chivilcoy, Buenos Aires. A lo largo de su carrera deportiva cosechó diversos títulos de motociclismo como el campeonato español de 250cc (1995), el campeonato europeo de motociclismo de 250cc (1996), el subcampeonato mundial de 250cc (2004) y el campeonato argentino de Superbike 600cc (2013). Actualmente es director del equipo oficial Kawasaki de Superbike argentino (campeón 2019), comentarista de motociclismo en Fox Sports y brinda charlas de Seguridad Vial.