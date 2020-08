¿Buscás un Peugeot 2008?: te contamos los precios, versiones y equipamiento

El modelo de entrada de gama al segmento de los SUV de Peugeot se renovó hace pocos meses, y ofrece nuevo equipamiento y confort. Lo describimos

En agosto de 2019, Peugeot presentó el renovado 2008, el SUV más chico de la casa que se posiciona como uno de los líderes en ventas en toda su categoría, una de las más competitivas del mercado.

Este modelo, en su segunda generación (la primera llegó en 2016), se actualizó para tomar una imagen totalmente aggiornada, la cual adopta los códigos del sharp design propios de la última actualización de la gama de los SUV de Peugeot, tanto el 3008 como el 5008.

En el caso del nuevo Peugeot 2008, esta renovación y la inclusión de nuevos elementos en su construcción se caracteriza y destaca por dos temas claves: propone una experiencia de conducción intuitiva, desde el puesto de conducción i-Cockpit, y polivalente, gracias al Grip Control que adapta el funcionamiento del vehículo a cada terreno.

Por otro lado, dispone de versiones con caja manual o automática y ofrece también dos variantes de motor, entre las que se destaca la opción Sport, con una buena relación potencia-torque y la versión automática de 6 velocidades con el motor THP.

Peugeot 2008: su diseño

El nuevo Peugeot 2008 llegó para seguir con el éxito de su primera versión, con más de 35.000 unidades vendidas en la Argentina desde su lanzamiento, y también consolidando a la marca Peugeot como una de las referencias en el segmento de los SUV.

El Peugeot 2008 adopta la nueva línea de diseño de la marca.

Su nuevo diseño, presentado en exclusiva el año pasado y con animaciones de gama que se realizan hasta la actualidad (hace poco sumó la edición especial Peugeot 2008 In Concert) expresa modernidad, armonía y elegancia, en coherencia con el lenguaje del Sharp Design que Peugeot ya exponía en su gama SUV con el 3008 y 5008, dos de los modelos que recibieron más premios en los últimos años tanto internacionalmente (Car Of The Year 2017) como localmente por la prensa especializada (Premios AUTO TEST, PIA y MIURA MAG).

En cuanto al nuevo Peugeot 2008, fue desarrollado por el Latin America Tech Center del Groupe PSA, exigió más 60 mil horas de dedicación de los equipos y llega al mercado con un diseño atractivo y totalmente alineado a la identidad de los demás SUV de la marca.

Peugeot 2008: más robusto

En cuanto a la estética exterior, el Peugeot 2008 lleva consigo la elegancia, sofisticación y robustez características de los utilitarios deportivos de la marca.

El frente del Peugeot 2008 toma fuerza y agresividad desde el nuevo capó afirmado desde un ángulo recto que se armoniza con la nueva parrilla vertical que enmarca, en un efecto flotante, el legendario emblema del león. Este renovado frente muestra un modelo más alto e imponente, alineado con el diseño del SUV 3008 y SUV 5008.

Los cambios del Peugeot 2008 también se notan de atrás.

El paragolpes delantero del Peugeot 2008 trae elementos totalmente nuevos, con líneas marcadas y fluidas que refuerzan el detalle del «diente del león», que comienza en los faros y crea una ruptura visual en el bloque óptico y va descendiendo por todo el entorno del paragolpes hasta la parte inferior. Estas líneas reflejan un diseño nuevo y exclusivo, donde se percibe que la garra del león traspasa el conjunto del faro de niebla, creando un conjunto único alineado al nuevo ADN de estilo de la gama SUV.

La robustez de la carrocería del Peugeot 2008 es reforzada desde el nuevo paragolpes frontal con un mejorado ángulo de ataque de ahora 23 grados, el vehículo mejora su performance en las calles y caminos de tierra.

Además, cuenta con molduras protectoras de color negro, situados en la parte inferior de la carrocería, que se extienden del paragolpes delantero al trasero, dando un tono elegante y deportivo.

La parte trasera del Peugeot 2008 mantiene su identidad con el paragolpes saliente a la carrocería, con la parte inferior en negro Onyx, que refuerza la percepción de protección. Las ópticas traseras mantienen, flotando en su interior, una identidad visual (que remite a las "garras" del león) iluminadas por LEDs y por el piso rebajado del baúl, que facilita su carga.

Las proporciones armónicas, las líneas audaces y bien definidas le dan un toque de sofisticación y al mismo tiempo mucho más juvenil. Esta sensación se debe,en gran parte, por el aire refinado del acabado en negro Onyx de las nuevas barras que enmarcan el techo panorámico, de la rejilla frontal y de los retrovisores, en contraste con la fuerza transmitida por los embellecedores de paso de ruedas, detalle del para-choque trasero en negro texturizado.

Peugeot 2008: dinámica

Con un comportamiento dinámico y ágil en cualquier situación, ya sea en el tránsito urbano, en la ruta o en caminos de tierra, el nuevo Peugeot 2008 lleva en su ADN la deportividad de la marca sin perder las necesidades de los conductores con un perfil más familiar.

El interior del Peugeot 2008 suma nuevas tecnologías.

El Peugeot 2008 dispone de dos configuraciones de motor:

El Peueot 2008 1.6 VTI de 115 CV y el 1.6 THP de 165 CV. Para las versiones como motor VTi pueden complementarse con caja manual de 5 velocidades o automática de 6 EAT6 (producido por el líder mundial en las cajas de cambio, la empresa japonesa AISIN AW).

El Peugeot 2008 Versión Sport equipada con el motor THP cuenta con la caja manual de 6 marchas, y en el mes de noviembre se sumará la versión SPORT con caja automática de 6 velocidades.

El motor THP del Peugeot 2008 (Turbo High Pressure) multipremiado internacionalmente, cuenta con la mejor relación Potencia-Prestaciones del segmento. Se trata de un impulsor turbo con 16 válvulas e inyección directa. El turbo compresor es del tipo Twin-scroll, con bomba electrónica de alta presión, bomba de aceite con gestión de caudal y cárter doble.

La versión Sport THP cuenta también con el sistema Grip Control, dispositivo que tiene por objetivo auxiliar al conductor en la dirección al optimizar la motricidad en diferentes terrenos como nieve, arena o barro. El Grip Control cuenta con 5 ajustes manuales (estándar, arena, nieve, lodo o ESP OFF).

El grip control del Peugeot 2008 permite andar en diferentes caminos.

En cuanto a la caja de cambios automática secuencial de 6 marchas del Peugeot 2008,(EAT6), está disponible con el motor 1.6 VTi, trae 4 modos de conducción (Drive, Eco, Sport y Secuencial), adaptando el funcionamiento del vehículo a las necesidades del conductor, ya sea para tener respuestas más deportivas (SPORT / Secuencial), para reducir el consumo en hasta el 6,5% de combustible en situaciones de tránsito intenso o, simplemente, para tener una conducción suave y confortable (Drive).

Peugeot 2008: experiencia de manejo

El concepto de driving experience es uno de los ejes estratégicos de Peugeot y remite al confort y a una conducción rica en sensaciones. El innovador y exclusivo Peugeot i-Cockpit, inaugurado con el lanzamiento del Peugeot 208 en el año 2013, es una marca registrada de Peugeot que reinterpreta la experiencia de manejo en el puesto de conducción.

El nuevo SUV Peugeot 2008 mantiene esta identidad privilegiando el placer y potenciando las sensaciones de manejar. El i-Cockpit se destaca por proporcionar un puesto de conducción más elevado e intuitivo:

Volante multifunción con dimensiones reducidas para mayor precisión de maniobra.

Panel de instrumentos ubicado por encima del volante para mantener siempre la vista en el camino.

Central multimedia All-in-one, para tener todas las aplicaciones móviles y funciones del auto al alcance de la mano.

Un detalle característico que se mantiene en el nuevo Peugeot 2008 es el freno de mano en el estilo aviador. La solución libera espacio en el puesto del conductor gracias a su formato elegante y robusto.

Peugeot 2008: terminaciones

En buena sintonía, el buen gusto, la calidad de los materiales y el diseño, contribuyen a componer un habitáculo elegante para el Peugeot 2008, el cual encanta los sentidos de los ocupantes.

Los materiales de buena calidad utilizados para componer el acabado del Peugeot 2008 seducen a primera vista. Los detalles cromados que enmarcan las salidas del aire acondicionado, la central multimedia y las puertas, además del acabado en color Negro Piano, introducen a los ocupantes al universo Peugeot de refinamiento y sofisticación y demuestran una vez más el marcado rasgo de identidad de la gama SUV.

La iluminación blanca del panel del Peugeot 2008, en contraste con la pintura en Chardonnay, en la versión Allure, Feline y Sport, trae una armonía singular a la visión y genera mejor lectura de los instrumentos, además de la elegancia. La misma concordancia entre patrones de color se obtiene al analizar el techo y compararlo con los asientos. Todo en tejido gris claro, enmarcando el cristal panorámico, con cortina regulable de entrada de luminosidad de la misma tonalidad.

Los asientos del Peugeot 2008 están compuestos por tejidos oscuros con tonos de vino como el Jacq Motion y acompañamiento en Slight Tramontane y doble línea matinal, en el Allure. En la versión Sport, cuentan con revestimiento que combina cuero y tela. Esta vez, los materiales utilizados son la combinación de Levis 3 y cuero Zina Metalizado. El cuidado en la elección de los tejidos, de los colores y tonalidades, además de la calidad de los materiales, sólo aumenta aún más la sensación de refinamiento del interior del vehículo y potencia la experiencia única del cliente.

Otro destaque de la ergonomía del nuevo Peugeot 2008 está en los portaobjetos. Tanto para conductor, como para los pasajeros, hay siempre un espacio cercano disponible y funcional, como los de las puertas laterales, el profundo compartimiento situado frente al cambio y el guante refrigerado.

Peugeot 2008: espacio interior

El Nuevo Peugeot 2008 mantiene buenas dimensiones con una generosa distancia entre ejes (2,54 metros), espacio que se traduce en una mejor habitabilidad en las plazas traseras asegurando a los pasajeros un espacio cómodo para las piernas.

El baúl del Peugeot 2008 tiene capacidad para 402 litros con la posibilidad de extenderlo a 1.172 litros rebatiendo los asientos traseros. Además de la gran capacidad de carga, el baúl se destaca por el simple acceso, por la gran apertura rectangular del portón y la altura de carga baja en relación al suelo (sólo 60 cm).

Peugeot 2008: seguridad

La seguridad siempre estuvo presente en el desarrollo de los modelos de la marca. Por eso, el nuevo Peugeot 2008 viene equipado de serie con cuatro airbags (dos para colisiones frontales y dos laterales), regulador/limitador de velocidad, apoyabrazos delanteros y traseros (disponibles para todos los ocupantes) y frenos a disco en las cuatro ruedas con ABS, cinco cinturones de seguridad con tres puntos de fijación, alerta sonora y visual del cinturón del conductor, anclajes ISOFIX en las plazas traseras.

La suspensión elevada del Peugeot 2008, ángulo de ataque de 23°, contribuye a una mayor estabilidad y seguridad del vehículo, principalmente en situaciones como el paso por lomos, lunetas o incluso caminos de tierra. La versión Sport THP suma el sistema de asistencia de arranque en pendiente (Hill Assist) y Grip Control, con cinco configuraciones (estándar, arena, nieve, lodo o ESP OFF) que auxilian las conducciones en los terrenos más complejos.

La posición de manejo i-Cockpit del Peugeot 2008 se complementa perfectamente con una central multimedia táctil de 7" ubicada a la misma altura que los cuadrantes y compatible con los sistemas Android Auto y Apple Car Play, para disponer de Waze y Spotify al alcance de la mano.

Peugeot 2008: versiones

El Peugeot 2008 se ofrece en las siguientes versiones:

Peugeot 2008 motor 1.6 VTI 115. Cuenta con caja Manual de 5 velocidades, 4 airbags, i-Cockpit, Dirección asistida eléctrica, 4 Levantavidrios eléctricos

Peugeot 2008 Allure 1.6 115 Active +: Limitador/regulador de velocidad, Alarma perimétrica, Llantas de aleación, Faros antiniebla, Central multimedia táctil de 7", Cámara trasera de asistencia al estacionamiento.

Peugeot 2008 Feline 1.6 115: Climatizador automático bizona, Techo panorámico, 2 Airbags de cortina, Tapizados cuero-tela, Sensores traseros de estacionamiento, Volante revestido en cuero

Peugeot 2008 Feline 1.6 115 Tiptronic 6: Caja automática de 6 velocidades

Peugeot 2008 Sport 1.6 THP 165: Motor THP de 165 CV, Caja manual de 6 velocidades, Control de Estabilidad, Grip Control, Hill Assist.

Los precios de este modelo en agosto 2020 van desde $1.449.600 hasta 1.875.100 pesos

