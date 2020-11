Jeep lanzará un nuevo SUV esta semana, ¿qué modelo será?

Jeep se encuentra en la cuenta regresiva para presentar un nuevo modelo esta semana, ya que el día 17 aparece como elegido por la marca para revelar un inédito SUV.

Según reveló Motor 1, se trataría del restyling del Compass o la nueva generación del Grand Cherokee, ya que los dos se encuentran dentro del cronograma de modelos para debutar este año.

Como fundamento, el SUV más pequeño (Compass) será presentado en el Guangzhou Show de China, que iniciará sus actividades el próximo domingo 22. Es por eso, que no se espera que la firma norteamericana presente dos modelos distintos en muy poco tiempo, aunque tampoco se descarta.

Durante los últimos días, se filtraron imágenes sobre cómo será el rediseño, luego de varios registros en Asia. A nuestra región, no tardaría en llegar y será producido en Brasil con un nuevo conjunto mecánico (1.3 turbo de 180 CV).

En contrapartida, algunos medios internacionales también indican que el modelo elegido para ser presentado mañana sería el Grand Cherokee. El hermano mayor de Compass adoptará la nueva plataforma Giorgio del Alfa Romeo Stelvio y se espera que posea siete asientos. En conclusión, sea el sport utility más pequeño o el más grande, el lanzamiento comercial se llevará a cabo a principios del año que viene.

La imagen de Jeep en la región tuvo un antes y un después del inicio de la producción en Brasil, momento en el cual, muchos de sus modelos considerado hasta ese momento del segmento premium, se hicieron más accesibles y quedaron al alcance de una mayor cantidad de clientes.

El vehículo icónico de este cambio fue el Jeep Renegade, el SUV del segmento más chico que se convirtió en el acceso de gama a la marca. Luego, siguieron casos concretos como el Jeep Compass, un SUV del segmento de los medianos que, fabricado en el país vecino, también pudo "abaratar" su precio.

Ahora, la marca sigue planificando su futuro en la región y son varias las novedades que plantea para los próximos meses, las cuales serán claves en dos segmentos de gran crecimiento y alta demanda, como son los SUV y las camionetas, y en la categoría de los eléctricos.

Jeep y sus planes

Dentro del portfolio de modelos que tiene la marca en análisis para presentar en la región, algunos serán producidos en Brasil, mientras que otros provendrán de Estados Unidos.

Algunas declaraciones fueron realizadas por ejecutivos de la compañía en la rueda de prensa organizada para presentar el reality show Jeep Challenge Brasil.

Alexandre Aquino, gerente de la empresa, reveló que una de las novedades será para el Compass, el cual a principios del año que viene tendrá un restyling con la incorporación de una nueva mecánica 1.3.

El Jeep Compass tendrá un restyling en 2021.

Además, dentro de la nueva gama de motores, se destaca el 1.0 y el 1.3 GSE, ambos con turbo, que serán utilizados por modelos de Jeep y Fiat. Los propulsores están siendo fabricados, aunque no de manera masiva ya que aquellos que están saliendo de la línea de montaje servirán para comprobar el proceso de producción y el funcionamiento de estos mismos. La versión híbrida de Jeep Compass será lanzada en el país vecino pero no se producirá allí.

Jeep de siete plazas

Otro de los modelos que será clave en la propuesta de Jeep es un SUV de siete plazas, que estaría inspirado en el nuevo Jeep Grand Cherokee y no en el Compass, como se especuló, porque contará con mayor tecnología. Su plataforma será la Small Wide, la misma que Renegade, Fiat Toro y 500X y por ende también de Compass.

Este lanzamiento está previsto para el segundo semestre del 2021. Debajo del capó tendría motores diésel y nafteros y durante los últimos meses ya fue visto en pruebas e incluso algunas veces con el SUV de Fiat Argo. Su lanzamiento está previsto para el segundo semestre del año que viene.

El futuro Jeep de 7 plazas.

En cuanto a diseño, el nuevo SUV con siete plazas de Jeep tendrá una estética con estilo propio y un interior más sofisticado.

Por otro lado, desde la marca anunciaron que será el SUV más tecnológico diseñado y producido en Latinoamérica. Además, contará con el nuevo motor naftero 1.3 turbo que tendría al menos 180 caballos de potencia y se podría asociar con una caja automática CVT (variador continuo).

El futuro modelo de Jeep también utilizaría el motor turbodiésel 2.0 junto con la tracción en las cuatro ruedas. En los Renegade, Compass y Toro entrega 170 caballos, 350 nm y se combina con la caja automática con nueve marchas.

Jeep y el renacimiento de un SUV

Para traer este modelo al mercado, Jeep revive el Grand Wagoneer. Es el auto que inventó el segmento de los todoterreno de lujo. Pero este imponente todoterreno lleva desaparecido del mercado desde hace más de tres décadas. Ahora, Jeep ha desvelado el Jeep Grand Wagoneer Concept, un modelo muy realista que prefigura el retorno del mítico modelo de lujo de la marca.

El Grand Wagoneer ese enorme Jeep tipo woodie, y que salía en 'Breaking Bad' como el coche de Skyler White. Durante muchos años fue sinónimo de lujo y para 2022, Jeep vuelve a querer tener un pie en un segmento que literalmente inventó.

El Jeep Wagoneer llegó al mercado en 1962 con un 6 cilindros de 140 CV. Y pronto los dirigentes de Jeep vieron que la clientela demanda cada vez más equipamiento. Así, en 1966 lanzaron el Super Wagoneer, equipado con todos los lujos de la época, tracción integral y un V8 5.3 litros de 250 CV. Y en 1984, pasó a llamarse Grand Wagoneer. El Range Rover, que introdujo el concepto de 4x4 de lujo en Europa, llegó en 1969.

Jeep apuesta a la tecnología.

De momento, este Grand Wagoneer, es un concept car que prefigura los Jeep Wagoneer y Grand Wagoneer de serie, pero si éste llega tal cual a la serie (y parece listo para su fabricación), será sin duda el Jeep más lujoso de la historia. Cuando llegue al mercado, este Jeep deberá enfrentarse a sus compatriotas Cadillac Escalade, GMC Yukon, Lincoln Navigator y a los europeos Range Rover, Audi Q7, BMW X7 y Mercedes GLS. Vamos, que no lo va a tener fácil.

Este imponente SUV conserva los rasgos del diseño de Jeep, pero le da un nuevo aire. La calandra de siete columnas es mucho más baja que en el resto de modelos de la marca. Los faros integran una franja de luces LED que va de un lado a otro del coche y que ensancha visualmente el coche. Unos LEDS que además iluminan la calandra.

Otros detalles del diseño denotan un posicionamiento descaradamente lujoso, que se aprecia incluso en detalles. Por ejemplo, las llantas de aleación de 24 pulgadas cuentan con algunos elementos impresos en 3D e intrincados en los radios. Otro ejemplo, los rieles de techo cuyos bucles de sujeción están hechos de madera de teca.

Por cierto, es la única madera que veremos en el exterior. Por suerte, este nuevo modelo no luce las paneles de madera en los laterales como su antecesor. El efecto, hoy en día, no sería el mismo que en los años 80.

A bordo, el habitáculo tiene espacio hasta siete personas gracias a sus dos primeras filas de asientos compuestas por butacas independientes y a una tercera fila de asientos para tres pasajeros (es la primera vez que se ofrece en un Grand Wagoneer). Conforman una curiosa configuración de asientos de 2+2+3, siendo la tercera fila de uso puntual. El verdadero lujo es el espacio, y a los cuatro pasajeros principales no les va a faltar.

El tablero, por su parte, cuenta con elementos en madera de encaje tratada térmicamente, una suerte de aglomerado hecho de varios tipos de madera y que dan la impresión visual de elementos encajados los unos en los otros. Una placa de vidrio de ónix que recorre todo el salpicadero y el aluminio bruto son los otros materiales sostenibles y de aspecto premium que luce el interior del concept car.

Donde no ha escatimado Jeep es en las pantallas. Hay a bordo un total de siete pantallas, seis de ellas táctiles (una de ellas es el cuadro de instrumentos). Y todas miden más de 10 pulgadas de diagonal.

Solo delante ya hay cuatro pantallas en total: el cuadro de instrumentos (de 12 pulgadas), la pantalla principal del infoentretenimiento (también de 12 pulgadas) y debajo, una tercera pantalla a lo Audi para los controles de climatización, asientos y demás. Y por supuesto, una cuarta pantalla delante del copiloto.

Detrás, nos encontramos con una pantalla central, para los controles de climatización y asientos, y dos pantallas de televisión, una en cada respaldo de los asientos delanteros. Unas pantallas con las que se podrá disfrutar de un sonido envolvente. El Grand Wagoneer equipa un sistema caraudio McIntosh con 23 altavoces hechos a medida para este concepto y conectados a un amplificador de 24 canales.

Jeep Gladiator

Ahora bien, por fuera de los modelos que se fabricarán en Brasil, existen dos que también podrían desembarcar en la Argentina en cualquier momento. Por un lado, Jeep Gladiator, la pick-up que deriva del Wrangler.

La extrovertida pick up está basada en la nueva generacion del Wrangler. Su esencia es 100% pensada para el mundo off-road, y no tanto para el trabajo (su capacidad máxima de carga es de 770 kilos).

Jeep y su historia en el mundo de las pick ups.

El Jeep Gladiator se produce en Estados Unidos, la misma planta donde se fabrica el Wrangler JL, y desde su producción, la planta está sobre saturada por los pedidos de la pick up.

La Jeep Gladiator se venderá en la Argentina con la misma combinación mecánica del Wrangler JL: motor naftero Pentastar V6 3.6 (285 cv y 353 Nm). Tendrá caja automática de ocho velocidades, con convertidor de par, además de tracción a las cuatro ruedas (desconectable, con reductora y bloqueo de diferenciales delanteros y traseros).

Si bien está basada en el Wrangler, la pick-up doble cabina para cinco pasajeros es más grande. La distancia entre ejes, por ejemplo, es 49 cm más amplia. Mientras que con 5,53 metros de largo total su longitud es 79 cm mayor. Además, el despeje al suelo es de 28 cm. Tiene un ángulo de ataque de 43,6°, mientras que el ventral es de 20,3° y el de salida de 26°.

La pick-up de Jeep, claramente Wrangler, goza de elementos como el parabrisas abatible o las puertas de aluminio extraíbles, además de la clásica parrilla de la casa, en este caso de siete lamas verticales.

Jeep Mini SUV

Otra de las novedades que se prepara la marca para 2021 es un mini SUV. Según la maraca, al menos por el momento no hay planes para un modelo de entrada por debajo de Renegade, ya que un Jeep necesita tener ciertos atributos y recursos que hacen imposible un producto en el rango de precios en el que este modelo competiría.

Sin embargo aparecen algunos indicios y el éxito del Jeep Renegade a nivel mundial sería clave para seguir extendiendo la buena aceptación por parte de los usuarios hacia otras categorías.

Jeep prepara un mini SUV similar al Renegade.

En este sentido, la firma estadounidense parecería ser una de las favoritas en la tendencia de los SUV y a su vez durante el último tiempo comenzó a experimentar en la electrificación de sus vehículos. Por ejemplo, vieron la luz las versiones híbridas enchufables 4xe de Compass y Renegade y se espera una variante similar para Wrangler, pero uno de los modelos que no muchos tienen en cuenta y seguirá por el camino de la ecología será el "mini Jeep".

Por el momento no hay demasiados detalles pero según reveló Insideevs, el nuevo SUV chico al menos tendrá una versión 100 por ciento eléctrica y se posicionará en la entrada de gama de la marca. El calendario de la automotriz revela que el lanzamiento se producirá en 2022 y la motorización irá de la mano con lo revelado sobre la mecánica amigable con el medio ambiente.

Jeep y la electrificación

Por si alguien todavía lo dudaba, Jeep está realmente planificando la electrificación de toda su gama para 2022. Ya se pudo ver un anticipo en el pasado Salón de Ginebra con la presentación de los Jeep Renegade y Jeep Compass híbridos enchufables.

El siguiente modelo en pasarse a la electrificación será el Jeep Wrangler. Presentado en el Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas, el nuevo Jeep Wrangler 4xe híbrido enchufable llegó al mercado con el estreno del nuevo apelativo "4xe" para los modelos híbridos de la marca. El nuevo sello es una referencia tanto a la tracción integral de estos modelos como al hecho de que sean electrificados.

Jeep va camino a la electrificación.

Y es que estos modelos, a pesar de equipar una batería de iones de litio (Jeep no desvela aún su capacidad) y un motor eléctrico, no prescinden de la tracción integral. Eso sí, no es una tracción integral clásica.

Como ocurre en modelos de otras marcas, el motor térmico acciona las ruedas delanteras mientras que el motor eléctrico acciona las ruedas traseras sin una conexión física entre los dos ejes. Este sistema permite así compensar el peso de la batería por el del árbol de transmisión, diferencial y en general todo lo relacionado con una tracción integral al uso. El hecho de que sea un motor eléctrico permite además prescindir de una reductora mecánica.

El Jeep Wrangler, que actualmente equipa una microhibridación de 48 V, equipará un sistema híbrido diferente del de los Jeep Renegade y Compass. Mientras que en éstos dos modelos el motor térmico es un cuatro cilindros de 1.3 litros, en el Wrangler todo apunta a que podría ser un V6 de 3.6 litros, tal y como equipa el Chrysler Pacifica híbrido enchufable.

Jeep con futuro eléctrico.

En este último, el V6 va asociado a una batería de iones de litio de 16 kWh que otorgan al monovolumen una autonomía de 52 km (según la EPA). El sistema que equipe finalmente el Wrangler 4xe será compartido con los Jeep Gladiator (Wrangler pick-up) y el futuro Jeep Wagoneer.

Por su parte, tanto el Jeep Renegade como el Compass equipan un motor gasolina turbo de 1.3 litros asociado a un motor eléctrico en el eje trasero que lleva la potencia total combinada hasta los 190 y 240 CV, según las versiones del Renegade y hasta 240 CV para el Compass. Jeep anuncia para el Renegade PHEV más potente y el Compass un 0 a 100 km/h en torno a los siete segundos. En ambos casos la autonomía en modo eléctrico sería, según Jeep, de 50 km.