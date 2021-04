Gigante chino de autos eléctricos vale más que Ford y General Motors, pero todavía no vendió ni un solo vehículo

La firma, que tiene un valor de u$s87.000 millones, afirma que está en una etapa de acelerar su producción en masa, aunque aún no compromete una fecha

La amplia sala de exposición emergente de China Evergrande New Energy Vehicle Group se encuentra en el corazón del Centro Nacional de Convenciones y Exposiciones de Shanghai. Con nueve modelos en exhibición, es difícil pasarlo por alto.

El automóvil eléctrico tiene uno de los stands más grandes en el Auto Show 2021 de China, que comienza el lunes, frente al fabricante de automóviles alemán BMW. Sin embargo, su presencia audaz oculta una verdad incómoda: Evergrande no ha vendido un solo automóvil con su propia marca.

El desarrollador inmobiliario más grande de China tiene una variedad de inversiones fuera del sector inmobiliario, desde clubes de fútbol hasta aldeas para jubilados. Pero es la reciente entrada en los coches eléctricos lo que ha capturado la imaginación de los inversionistas. Los accionistas han impulsado los papeles de Evergrande NEV que cotizan en Hong Kong hasta más del 1.000% en los últimos 12 meses, lo que le ha permitido recaudar miles de millones de dólares en capital fresco. Ahora tiene un valor de mercado de US$87.000 millones, mayor que Ford Motor y General Motors.

Tal exuberancia sobre un fabricante de automóviles, que ha retrasado repetidamente los pronósticos de cuándo producirá un automóvil en masa, es emblemática de la espuma que se ha estado acumulando en los vehículos eléctricos durante el año pasado, con inversionistas apostando su dinero en un rally que brevemente convirtió a Elon Musk en el más rico del mundo, lo que tiene preocupadas a algunas personas por una burbuja.

Quizás en ningún lugar sea más evidente que en China, hogar del mercado más grande del mundo para autos de nueva energía, donde 400 fabricantes de vehículos eléctricos alucinantes ahora se disputan la atención de los consumidores, liderados por una camarilla de nuevas empresas valoradas más que los jugadores de automóviles establecidos, pero todavía tienen que obtener beneficios.

Evergrande NEV llegó relativamente tarde a esa escena. En marzo de 2019, Hui Ka Yan, presidente de la compañía y uno de los hombres más ricos de China, prometió enfrentarse a Musk y convertirse en el mayor fabricante mundial de vehículos eléctricos en tres a cinco años, indica Bloomberg.

El crossover Model Y de Tesla acababa de hacer su debut mundial. En los dos años transcurridos desde entonces, Tesla -la compañía de Elon Musk- se ha afianzado de forma envidiable en China, estableciendo su primera fábrica fuera de Estados Unidos y entregando alrededor de 35.500 automóviles en marzo. El rival chino Nio a principios de este mes alcanzó un hito significativo cuando su vehículo eléctrico número 100.000 salió de la línea de producción, lo que llevó a Musk a tuitear sus felicitaciones.

A pesar de sus elevadas ambiciones y la rica valoración de Evergrande NEV, Hui ha rechazado repetidamente los objetivos de producción de automóviles. La camarilla de amigos ricos del magnate, entre otros, ha acumulado miles de millones, pero fabricar automóviles, eléctricos o de otro tipo, es difícil y requiere una gran inversión de capital. Los márgenes brutos de Nio solo cambiaron a territorio positivo a mediados de 2020, después de años de grandes pérdidas y un salvavidas de un gobierno municipal.

A fines de marzo después de que la pérdida anual completa de Evergrande NEV para 2020 se amplió en 67%, Hui dijo que la compañía planeaba comenzar la producción de prueba a fines de este año, retrasado desde un cronograma original de septiembre pasado. No se espera que las entregas comiencen hasta algún momento en 2022.

Las expectativas de una capacidad de producción anual de 500.000 a 1 millón de vehículos eléctricos para marzo de 2022 también se retrasaron hasta 2025. Sin embargo, la compañía emitió un nuevo pronóstico optimista: 5 millones de automóviles al año por 2035. A modo de comparación, el gigante mundial Volkswagen AG entregó 3,85 millones de unidades en China en 2020.

No es solo el programa de producción retrasado de Evergrande lo que sorprende. Una mirada más cercana bajo el capó de la compañía revela prácticas que tienen a los veteranos de la industria rascándose la cabeza: desde hacer que la venta de apartamentos sea parte de los KPI de los ejecutivos de automóviles, hasta intentar una línea de modelos que sería ambiciosa incluso para el fabricante de automóviles más establecido.

Evergrande participa de salones y hace publicidad, pero los autos no se venden.

Una compañía "extraña"

"Es una empresa extraña", dijo Bill Russo, fundador y director ejecutivo de la firma de asesoría Automobility en Shanghai. "Han invertido mucho dinero en lo que realmente no ha devuelto nada y además están entrando en una industria en la que tienen un conocimiento muy limitado. Y no estoy seguro de que tengan la ventaja tecnológica de Nio o Xpeng ", dijo, refiriéndose a los fabricantes chinos de vehículos eléctricos que cotizan en Nueva York que ya están implementando funciones inteligentes en sus automóviles, como la navegación por láser.

Una mirada más cercana a las operaciones de Evergrande NEV revela el alcance de su enfoque poco ortodoxo. Si bien ha establecido tres bases de producción, en Guangzhou, Tianjin en el norte de China y Shanghai, la compañía no tiene una línea general de ensamblaje de automóviles en funcionamiento. El equipo y la maquinaria aún se están ajustando, según personas que han visto el interior de las fábricas pero no quieren ser identificadas discutiendo asuntos confidenciales.

En respuesta a las preguntas de Bloomberg, Evergrande NEV dijo que estaba preparando maquinaria para la producción de prueba y que podría fabricar "un automóvil por minuto" una vez que se alcance la producción total.

La compañía tiene como objetivo la producción en masa y la entrega el próximo año de cuatro modelos: Hengchi 5 y 6; el lujoso Hengchi 1 (que se enfrentará al Model S de Tesla); y el Hengchi 3, según personas familiarizadas con el tema. La compañía ha dicho a los inversionistas que tiene como objetivo entregar 100.000 autos en 2022, dijo una de las personas, aproximadamente la cantidad de unidades que Nio, Xpeng y Li Auto, el otro contendiente chino de vehículos eléctricos que cotiza en Estados Unidos, entregaron el año pasado, combinados.

También se les pide a sus trabajadores que ayuden a vender bienes raíces, la columna vertebral del imperio Evergrande.

Los nuevos empleados deben someterse a una capacitación interna y asistir a seminarios que los analizan sobre el historial de propiedades de la empresa y no tienen nada que ver con la fabricación de automóviles. Además, se anima a los empleados de todos los departamentos, desde los trabajadores de la línea de producción hasta el personal administrativo, a promover la venta de apartamentos, ya sea mediante la publicación de anuncios en las redes sociales o llevando a familiares y amigos a los centros de venta para que parezcan ocupados. El personal de nivel gerencial incluso tiene sus bonos de desempeño vinculados a tales esfuerzos, dijeron personas familiarizadas con la medida.

Tercerización casi total

Mientras tanto, los ambiciosos objetivos hacen que Evergrande NEV recurra a la subcontratación y los procedimientos de omisión que se consideran una práctica normal en la industria, dicen personas con conocimiento de la situación.

Si bien está contratando agresivamente y recientemente calificó a Daniel Kirchert, un ex ejecutivo de BMW que cofundó la startup de vehículos eléctricos Byton, la firma ha contratado la mayor parte del diseño y la I+D de sus automóviles a proveedores extranjeros, dijeron algunas de las personas. La contratación externa de la mayor parte del trabajo de diseño e ingeniería es un enfoque inusual para una empresa que desea lograr tal escala.

14 modelos a la vezUna de esas empresas es Magna International de Canadá, que lidera el desarrollo de Hengchi 1 y 3, dijo una de las personas. Evergrande NEV también se ha asociado con los gigantes tecnológicos chinos Tencent Holdings y Baidu para desarrollar conjuntamente un sistema de software para la gama Hengchi. Permitirá a los conductores usar una aplicación móvil para indicar al automóvil que conduzca a través del piloto automático a una ubicación determinada y usar inteligencia artificial para encender electrodomésticos en casa mientras están en la carretera, según un comunicado del mes pasado.

Everrgrande publica hermosos diseños y entusiasma a los inversores. ¿Los fabricará alguna vez?

Un vocero de Evergrande dijo que estaba trabajando con socios internacionales como Magna, EDAG Engineering Group y el fabricante de repuestos austriaco AVL List GmbH para desarrollar "14 modelos simultáneamente". Los representantes de Magna declinaron hacer comentarios.

Un portavoz de Baidu indicó que la compañía no tenía más detalles que compartir, mientras que un representante de Tencent señaló que la empresa de software es con una firma relacionada llamada Beijing Tinnove Technology Co. que opera de forma independiente. Tinnove no respondió a las solicitudes de comentarios.

En lugar de lanzamientos de modelos asombrosos, Evergrande NEV parece estar lanzando todos los tipos de automóviles a la vez bajo su marca Hengchi, que luce un león dorado rugiente en la insignia y se traduce libremente como "galope imparable". Los nueve modelos que están lanzando son de casi todos los principales segmentos de vehículos de pasajeros de sedanes a terrenos y múltiples entidades de propósito. Los precios oscilarán entre 80.000 yuanes (US$12.000) y 600.000 yuanes, aunque los costos finales podrían cambiar, dijo una persona familiarizada.

Esa es una estrategia de desarrollo de producto completamente diferente a pioneros como Tesla EV, que sólo tiene cuatro modelos que se ofrecen. Nio y Xpeng también han optado por centrarse en solo un puñado de marcas, e incluso entonces están luchando por abrirse paso en el negro.

"El mercado ha demostrado la efectividad de la estrategia de ‘un producto en boga a la vez’", sostuvo Zhang Xiang, investigador de la industria automotriz en la Universidad de Tecnología del Norte de China . "Evergrande ofrece muchos productos y espera una victoria. Hay un signo de interrogación sobre si esto funcionará".

Sin ningún sentido de fabricación de automóviles a largo plazo, Evergrande ha emitido directivas inflexibles para cumplir con sus últimos objetivos de producción, según la gente. Dos modelos, incluido el Hengchi 5, un SUV compacto que rivaliza con el G3 de Xpeng, tienen como objetivo la producción en masa en poco más de 20 meses. Para alcanzar ese momento, se pueden omitir ciertos procedimientos de la industria, como la fabricación de carros mula o vehículos de prueba equipados con componentes prototipo que requieren evaluación, dijeron personas familiarizadas con la situación. Evergrande le dijo a Bloomberg que ha entrado en una "etapa de aceleración hacia la producción en masa".

Tal como están las cosas, Bloomberg solo pudo encontrar una instancia en la que el Hengchi 5 se mostró en público, en fotos y metraje granulado publicado por Evergrande en febrero, mientras los autos circulaban por un campo cubierto de nieve en Mongolia Interior. Las acciones de la compañía se dispararon a un récord .

Pasar por alto esos pasos es inusual, dijo Zhong Shi, un exgerente de proyectos automotrices convertido en analista independiente.

"Existe un proceso de ingeniería estándar de desarrollo, validación y verificación de productos, que incluye varias pruebas de laboratorio y en carretera" en China y en cualquier otro lugar, dijo Zhong. "Es difícil comprimir eso a menos de tres años".

Si bien no hay indicios de que el enfoque de Evergrande viole ninguna reglamentación, su funcionamiento en el mercado de valores podría verse afectado por la realidad. Después de ganancias de mercado igualmente considerables, algunas nuevas empresas de vehículos eléctricos en Estados Unidos, que aún tienen que demostrar su viabilidad como entidades rentables y generadoras de ingresos han perdido su brillo en los últimos meses en medio de la preocupación por las valoraciones y a medida que los fabricantes de automóviles establecidos como VW se mueven más rápido hacia la refriega de los vehículos eléctricos.

La multioleada de mil millones de dólares de la industria tampoco ha escapado a la atención de Beijing. Las acciones de Evergrande NEV cayeron a la baja el mes pasado después de que un editorial de la agencia de noticias estatal Xinhua resaltara las preocupaciones sobre cómo está evolucionando el sector de los vehículos eléctricos.

De particular preocupación son las empresas que están eludiendo su responsabilidad de fabricar automóviles de calidad, una carrera ciega de los gobiernos locales para atraer proyectos de vehículos eléctricos y las altas valoraciones de las empresas que aún no han entregado un solo automóvil producido en masa, según la misiva, que nombró Evergrande específicamente en ese sentido. "La enorme brecha entre la capacidad de producción y el valor de mercado muestra que hay una exageración en el mercado de NEV", dijo.

Aún así, las acciones de Evergrande NEV han ganado un 18% desde entonces, impulsadas por las perspectivas para el mercado de automóviles eléctricos de China. Los vehículos eléctricos representan actualmente alrededor del 5% de las ventas anuales de automóviles de China, según muestran los datos de BloombergNEF, y se prevé que la demanda se disparará a medida que el mercado madure y los precios de los automóviles eléctricos caigan. Las ventas de vehículos eléctricos en China pueden subir más del 50% solo este año, indicó la firma de investigación Canalys en un informe de febrero.

Con la competencia también en aumento, algunos fuera de la base de accionistas leales de Evergrande NEV siguen siendo escépticos.

"El mercado se está llenando de gente, pero a menos que tenga un carril preferido, no hay muchas posibilidades de ganar", señaló Russo de Automobility. "Tal vez haya alguna sinergia con los negocios inmobiliarios, pero en este momento es una historia de vehículos eléctricos y bastante cara".