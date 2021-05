Volkswagen recibe una oferta de 7.500 millones por Lamborghini

La oferta no vinculante fue lanzada por la empresa suiza Quantum Group, que formó un consorcio con la firma de inversión inglesa Centricus Asset Management

El grupo automovilístico Volkswagen ha recibido una oferta de 7.500 millones de euros por la marca de superdeportivos Lamborghini, que está controlada por Audi, que a su vez pertenece al consorcio alemán.

Esta oferta no vinculante ha sido lanzada por la empresa suiza Quantum Group, que ha formado un consorcio con la firma de inversión inglesa Centricus Asset Management, con el objetivo de crear una plataforma de inversión en tecnología y estilo de vida, según Autocar.

Quantum Group está representada en la oferta de adquisición de Lamborghini por Rea Stark, cofundador de Piech Automotive, la empresa con sede en Zúrich detrás del modelo Piëch Mark Zero GT presentado en el Salón del Automóvil de Ginebra de 2019.

Cambio de manos

Tras la propuesta, fuentes de Audi aseguraron que Lamborghini "no está a la venta", por lo que el grupo no estaría interesado en deshacerse de la firma. No obstante, tanto el consejero delegado del grupo Volkswagen, Herbert Diess, como el de Audi, Markus Duesmann, tendrían conocimiento de la oferta.

Al tratarse de un informe extraoficial, estos son apenas algunos datos que lograron filtrarse de dicho trámite en el que solo existe por ahora la carta de intención de Quantum Group AG. Documento que está en manos del conglomerado alemán, junto a otros documentos confidenciales que describe elementos clave de la propuesta.

Lamborghini, una de las marcas de autos deportivos más emblemáticas.

Entre estas se incluiría la adquisición de la histórica sede de fabricación de Lamborghini ubicada en la ciudad de Sant’Agata, Italia, descrita como "fundamental" para los interesados. Además de fijar su atención en las operaciones de automovilismo de la marca italiana.

El acuerdo también exigiría el intercambio de propiedad intelectual y tecnología de vehículos eléctricos, el establecimiento de un centro de innovación automotriz para el desarrollo de artefactos como celdas y paquetes de baterías. Además de softwares y plataformas de conducción autónoma.

Quizas este episodio incentivó a Quantum Group AG a presentar su propuesta formalmente que por el momento quedará archivada. Y es que las cifras de Lamborghini no resultan motivo de venta, ya que la marca aumentó las ganancias el último año con ingresos de más de 1.600 millones de euros.

Además, hace pocos días, Lamborghini presentó su hoja de ruta para la descarbonización de sus futuros modelos y de la planta de Sant’Agata Bolognese, que incluye la electrificación de toda su gama para 2024 y el primer toro eléctrico en la segunda mitad de la década.

Bautizado como 'Direzione Cor Tauri', se trata de un plan revolucionario por el cual dentro de tres años todos los Lamborghini tendrán al menos una versión electrificada, y tan solo un año después llegará el primer modelo 100% eléctrico con el logo del toro.

La transformación hacia la electrificación será fruto de la mayor inversión en la historia de Lamborghini, 1.500 millones de euros durante los próximos cuatro años, y se dividirá en tres grandes fases.

1. 'Homenaje al motor de combustión'. Así ha sido denominada por la marca y se llevará a cabo entre 2021 y 2022. Esta fase de caracterizará por el "desarrollo de motores de combustión para versiones que rinden homenaje a la gloriosa historia de la marca y a productos icónicos del pasado y presente [...[. En 2021 se anunciarán dos nuevas incorporaciones a la gama de modelos V12", explica la compañía en su comunicado, por ahora sin dar más detalles.

2. 'Transición híbrida'. Lamborghini presentará en 2023 su primer vehículo de producción en serie híbrido, y para finales de 2024 la gama al completo estará electrificada.

En cualquier caso, cabe recordar que la firma italiana ya comenzó su andadura en el terreno de las motorizaciones híbridas con el Lamborghini Sián, una auténtica bestia con 819 CV y un precio de 3,3 millones de euros.

La marca asegura que "las prestaciones y la experiencia de conducción de un auténtico Lamborghini seguirán siendo la prioridad para los ingenieros", por lo que la firma considera "crucial" la aplicación de materiales ligeros de fibra de carbono a fin de compensar el peso que conlleva la electrificación.

El grupo Volkswagen no está dispuesto a desprenderse de la marca de alta gama.

El objetivo de la compañía para esta fase es reducir las emisiones de CO₂ de sus coches en un 50% para principios de 2025.

3. Llegada del primer Lamborghini completamente eléctrico. En la segunda mitad de la década, posiblemente en 2025, aterrizará en nuestras carreteras el primer modelo de Lamborghini cero emisiones. Y no, a tenor del teaser mostrado por la marca, no será un SUV eléctrico sino un superdeportivo.

"Una vez más, la innovación tecnológica en esta fase estará orientada a garantizar unas prestaciones remarcables, y a posicionar el nuevo producto en lo más alto del segmento", augura la firma.