Ya podés sacar un crédito barato para comprar una moto en 48 meses: 10 modelos más vendidos y valor de cuotas

El Banco Nación contempla la opción de financiar a 48 meses algunos de los modelos más buscados del mercado. Te contamos cuáles son y la cuota mensual

Las motos se volvieron vehículos ideales para transitar esta pandemia. Obligados al aislamiento social, con los medios de transportes limitados a personal esencial y con la necesidad, entre otras cosas, de reducir gastos (mantener un auto es muy caro), cada vez más personas las eligen.

Este crecimiento se vio acompañado e impulsado aún más con los créditos baratos instrumentados por el Banco Nación junto con las entidades que agrupan al sector, tanto fabricantes como concesionarios de motos. De esta forma, en el primer cuatrimestre del año se patentaron 117.400 unidades, esto es un 63,6% más que en el mismo período de 2020, en el que se habían registrado 71.760.

Teniendo en cuenta el contexto de crisis sanitaria que se prolonga, y ante la urgencia de muchas personas de poder tener un medio de transporte propio, repasamos cuántos salen las motos más vendidas del mercado que, a su vez, están disponibles para comprar con el crédito Mi Moto del Banco Nación.

Se trata de los modelos más buscados y que forman parte del ranking de patentamientos de la Cámara de Fabricantes de Motos -CAFAM-, que se pueden comprar en 48 meses, con un financiamiento de hasta $200.000 y diferentes tasas de interés: de un 28,5% para los clientes de la entidad y de 37,5% para los que no son clientes. Para ir haciendo cuentas, las cuotas arrancan en unos $3.600 para un modelo de $90.000 y se extienden hasta los $9.000 para una de $190.000.

Detallamos los modelos preferidos y los montos exactos a pagar por mes para clientes y no clientes.

Gilera

Gilera Smash se ofrece en tres versiones para comprar con crédito.

La Smash de Gilera es la moto más vendida del mercado, con un crecimiento de 136% en el año. Dentro de esta versión se ofrecen tres modelos con diferentes niveles de equipamiento y precios. Las mismas son las siguientes:

Smash VSTD: el valor de este modelo es de $91.500. En este caso, si se solicita un crédito de $90.000, el valor de la cuota será de $3.611 para los clientes del banco y de $4.235 para los no clientes; Smash X 125: es otro de los modelos que forman parte de las propuestas de Gilera para comprar con créditos y que, al mismo tiempo, está entre las más vendidas del mercado total. Su valor es de $110.250. Por un crédito de $100.000, se pagarán $4.012 los clientes y $4.706 los no clientes. Y Smash Full: esta versión de Gilera es una de las motos más chicas y equipadas. A la vez, una de las más económicas del mercado. Su valor es de $96.500. Como en la versión anterior, las cuotas serán las mismas si se toma el crédito de 100.000 pesos.

Honda

Honda Wave, la segunda moto más vendida del mercado.

La marca líder del mercado, Honda, ofrece para comprar con crédito un único modelo, que al mismo tiempo, es uno de los más vendidos desde hace años en el país, gracias al sostén de una fábrica con mucha historia en la categoría. Sus ventas crecieron 40 por ciento

Wave: es la opción que forma parte de la línea de créditos del Banco Nación, una moto chica de buena calidad. El precio es de $138.200. En este caso, tomando un préstamo de $150.000, las cuotas que tendrán que pagar son de $6.019 para los clientes y $7.059 para los no clientes.

Corven

Corven, con tres modelos para comprar con créditos entre las más vendidas.

Es otra de las marcas líderes del mercado, con dos opciones de motos para adquirir con el crédito del banco Nación que, a la vez, están entre las líderes en patentamientos. Sus ventas crecieron más de 100% en 2021. En este caso se pueden elegir dos modelos:

Energy 110 R2: El valor de esta moto es de $90.990, por lo cual serán las mismas condiciones que se describieron por un crédito de $100.000. Y Energy Full: el valor de este modelo, con más equipamiento, asciende a $100.990, también con posibilidad de adquirirse con un préstamo de $100.000.

Triax: es otra de las motos más vendidas de Corven y que también está en la opción de la tienda del Banco Nación, con la particularidad de ser una versión de 150cc, es decir, de mayor cilindrada. El valor de esta moto es $166.990. En este caso, la opción de financiar $175.000 alcanza para pagar flete, formularios y patentamientos. El valor de la primera cuota $7.022 u $8.235 para los no clientes.

es otra de las motos más vendidas de Corven y que también está en la opción de la tienda del Banco Nación, con la particularidad de ser una versión de 150cc, es decir, de mayor cilindrada. El valor de esta moto es $166.990. En este caso, la opción de financiar $175.000 alcanza para pagar flete, formularios y patentamientos. El valor de la primera cuota $7.022 u $8.235 para los no clientes. Mirage Base: con un valor de $89.990, es otra de las opciones de Corven más vendidas y económicas para comprar dentro del plan.

Guerrero

Guerrero, entre las marcas líderes en ventas y con propuestas en el plan Mi Moto.

Forma parte del listado de los modelos más buscados del mercado para entrar en el mundo de las motos. Y también está disponible en la tienda del Banco Nación, para comprar en 48 meses. Lasdos versiones que ofrece son las siguientes:

G110 Econo: tiene un valor de $100.890, también accesible con un préstamo de 100.000 pesos. Y G110 Full: tiene un precio de $110.510, es decir, se pueden financiar $100.000 o pedir un préstamo de $125.000 y pagar una cuota de $5.016 para los clientes o de $5.882 para los no clientes.

Motomel

Motomel, para comprar a largo plazo.

Es otra de las marcas que se encuentran en el top ten de patentamientos de CAFAM y su versión S2 Base una de las preferidas por los clientes y disponible para comprar con crédito. Este modelo creció más de 80% en el año. Los detalles son los siguientes:

S2 Base: con un valor de $129.000, esta moto se puede adquirir con un préstamo de $125.000, con las cuotas tal como fueron detalladas anteriormente.

Zanella

Zanella, con dos versiones y un modelo en tienda Banco Nación.

En el podio de las motos más vendidas del mercado, la marca Zanella se encuentra con dos versiones chicas y prácticas para el día a día. Las mismas son, además. algunas de las opciones más económicas. Las propuestas son las siguientes:

ZB 110 LT: esta moto tiene un valor de $99.990, es decir, se puede financiar con un préstamo del banco Nación de $100.000. Y ZB 110 RT: con un valor de $111.990, este modelo también está disponible en la tienda de la entidad crediticia con varias opciones de financiamiento para adquirirla en 48 meses.

Mondial

Mondial completa el listado de las más vendidas y con opción de crédito.

Completa el listado de los modelos de motos más vendidas y, al mismo tiempo, contemplada en el plan Mi Moto que está vigente en el país. Sus opciones para financiar son tres.

LD 110 Max RT: es la más económica, con un valor de $88.990 y accesible con un financiamiento de $90.000. Y LD 110 Max AD: es otra opción económica con más equipamiento, con un valor de $97.990. con $100.000 de crédito ya puede adquirirse.

MD 150: es otra de las opciones para comprar de mayor tamaño con opción de préstamo. Su precio es de $190.990. en este caso, financiando $200.000, el valor de la primera cuota es de $8.025, mientras que los no clientes deberán pagar $9.412, el monto más alto de todo el plan.

El crédito, paso a paso

Para quienes quieran acceder a alguna de estas motos, los pasos a seguir son los siguientes: El monto máximo a financiar por usuario es hasta $200.000, a un plazo único de 48 meses, sistema de amortización francés, y alcanza a todos los usuarios, clientes o no clientes de la entidad. Ese importe no incluye los costos y gastos adicionales accesorios a la operatoria (Patentamiento, Fletes, Sellados, etc.).

La gestión de la línea se inicia a través la Web del Banco Nación, dónde el cliente será precalificado, luego podrá reservar la moto mediante el link informado en el correo electrónico, lo cual permitirá el acceso a Tienda BNA. Tras la reserva deberá formalizar la solicitud del préstamo de forma presencial en la Sucursal (solo concurren aquellos que cuentan con el crédito pre aprobado). Finalmente, la comercialización de las unidades se realizará a través de la red de concesionarios adheridos al programa a través de la Tienda BNA.

Los cálculos de la primera cuota para 30 días de intereses son los siguientes, según valor de la unidad:

Clientes con Cuenta Haberes: 28,50% TNA Fija:

• Para un préstamo de $90.000: valor de la primera cuota $3.611

• Para un préstamo de $100.000: valor de la primera cuota $4.012

• Para un préstamo de $125.000: valor de la primera cuota $5.016

• Para un préstamo de $150.000: valor de la primera cuota $6.019

• Para un préstamo de $175.000: valor de la primera cuota $7.022

• Para un préstamo de $200.000: valor de la primera cuota $8.025

Clientes sin Cuenta Haberes: 37,50% TNA Fija:

• Para un préstamo de $90.000: Valor de la primera cuota $4.235

• Para un préstamo de $100.000: Valor de la primera cuota $4.706

• Para un préstamo de $125.000: Valor de la primera cuota $5.882

• Para un préstamo de $150.000: Valor de la primera cuota $7.059

• Para un préstamo de $175.000: Valor de la primera cuota $8.235

• Para un préstamo de $200.000: Valor de la primera cuota $9.412