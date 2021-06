Esta es la plata que hay que gastar para mantener una Fiat Toro, una de las camionetas más vendidas

Inauguró una categoría nueva entre las pick ups chicas y medianas. Y está entre las más vendidas. Si pensás comprarla, te contamos cuánto demandará por mes

Las pick ups están en pleno auge y las ventas crecen todos los meses, con un incremento en los patentamientos que supera el 60 por ciento en el acumulado anual del 2021.

Por esta tendencia que conquistó a los consumidores, es que las automotrices están muy atentas y se van sumando nuevos modelos y versiones, con segmentos que hasta hace unos años atrás eran impensados. Justamente, una de las primeras en irrumpir con una propuesta diferente fue Fiat Toro, en 2016, una pick up que se destaca por posicionarse entre las más pequeñas, como Volkswagen Saveiro o su hermana menor, Fiat Strada; y las medianas, como es el caso de Volkswagen Amarok y Ford Ranger, entre otras.

La Toro llegó con el objetivo de ofrecer un vehículo ideal para todos los días, práctico y cómodo en tamaño, pero que al mismo tiempo fuese útil para el campo o caminos off road, con caja de carga. Desde su lanzamiento ha sido un éxito, a punto tal que está cerca de presentar una renovación completa de su primera versión. En cuanto a las ventas, se ubica como la cuarta más vendida del segmento, y en varias oportunidades logra meterse en el top ten.

Con estos "antecedentes", te contamos cuánto salen las diferentes versiones y el costo de mantenimiento anual y mensual tanto para la versión de entrada de gama como para la más equipada.

Fiat Toro, en tres versiones

Fiat Toro, en diferentes versiones.

La Fiat Toro se ofrece en tres versiones que pueden combinarse con diferentes packs, lo que da lugar a elegir entre cinco modelos distintos.

La versión de entrada de gama, la Freedom naftera 1.8 4x2, con caja automática de 6 marchas, tiene un precio de $2.764.500; mientras que la más equipada, la Ranch 2.0 Multijet 4x4, con caja automática de 9 marchas, tiene un valor de 4.121.200 pesos. Sus valores influyen en el seguro, patente, service y otros gastos más.

Fiat Toro entry level: hasta $41.870 por mes

Para mantener una Fiat Toro habrá que disponer, en promedio, de unos $40.000 al mes. En algunos casos depende de las elecciones del consumidor, como puede ser el tipo de seguro, pero se toma como parámetro la elección de la media (hoy en día se eligen seguros más completos).

Comenzamos por la versión naftera y más económica. En el caso de la patente, según cálculos a partir de las valuaciones de la DNRPA, el valor es de $138.300 anual, es decir, unos 11.500 pesos por mes. Por ser una pick up hay un dato clave: quien la use para trabajar y pueda demostrarlo, pagará menos de patente. Quien no la tenga registrada como un utilitario de trabajo, le saldrá este valor.

Fiat prepara el rediseño de la Toro.

El seguro es otro ítem importante para tener en cuenta. Hay cotizaciones de tercero completo entre $6.800 y $11.000. Es decir, calculamos un promedio mensual de 8.900 pesos

El service se debe realizar para mantener la garantía del vehículo, por eso es indispensable. Si algo sucede, hoy los repuestos están carísimos y seguramente el costo de reparación será superior al pago anual del seguro, por eso, mejor mantener la cobertura oficial. En este caso, el valor para la Toro naftera, a los 10.000 km, es de 15.610 pesos.

El combustible es otro tema a tener en cuenta. En esta versión naftera 1.8 sus consumos varían entre ruta, donde se logra un promedio de 7 litros y ciudad, donde puede llegar a 14 litros en un día de mucho tráfico. Pero calculando un gasto promedio de 9 litros que es lo más estable, para una persona que hace 15.000 kilómetros al año, necesitará $122.040 de forma anual o unos $10.170 por mes considerando que use nafta súper. Si es Premium, el costo se elevará a más de 11.500 por mes.

Otros dos gastos que se suman al mantenimiento de un vehículo de forma casi inevitable son la cochera, que en la zona de Palermo ronda los $8.000 (siempre que tengan en cuenta que es una pick up chica y no cobren como tal, sino saldrá unos $11.000) y dos lavados al mes que promedian $1000 cada uno.

En conclusión, mantener una Fiat Toro demandará los siguientes gastos:

Patente: $11.500

Seguro: $8.900

Service: $1.300 ($15.610 prorrateado)

Combustible: $10.170

Cochera: $8.000

Lavado: $2.000

Esto suma un gasto mensual de $41.870 pesos, es decir, unos 500.000 pesos al año.

Fiat Toro full: hasta $48.740 por mes

Fiat Toro, en una de las versiones más equipadas.

En el caso de optar por una versión de la Toro más equipada, habrá que considerar algunos gastos extras, aunque al ser diésel se puede ahorrar más en combustible.

En este caso, la patente es más cara, ya que el valor de este modelo es de 4.121.200 pesos. Es decir, se deberán pagar unos $200.000 al año, o 17.000 por mes.

El seguro también será un poco más elevado, de unos $10.000 promedio para una versión 0km, mientras que el service de los 10.000 kilómetros asciende a 21.070 pesos.

En el caso del combustible, este motor 2.0 diésel requiere del gas oil de mejor calidad, por lo cual, con un consumo promedio de 8 litros cada 100 kilómetros, el gasto será de 119.800 anual o 9.990 mensual.

Por último, serán los mismos gastos para cualquier versión en cuanto a cochera y lavado. De esta forma, el costo mensual para mantener una Toro tope de gama será el siguiente:

Patente: $17.000

Seguro: $10.000

Service: $1.750 ($21.079 prorrateado)

Combustible: $9.990

Cochera: $8.000

Lavado: $2.000

Esto suma un gasto mensual de $48.740 pesos, es decir, unos 580.000 pesos al año.

Las ventajas de las pick ups

A la hora de elegir este vehículo, son varias las ventajas que tendrá el comprador por ser un utilitario de carga. Por ejemplo, no está afectado por el impuesto interno, por eso no sufre incrementos pasando ciertos valores, como ocurre con los autos, y eso permite que la brecha entre una versión y otra no sea tan amplia.

Por otro lado, si el titular la usa para trabajar, podrá descargar el 10.5% del IVA y pagar menos de patente.

Estos datos, más la gran variedad que hay en el mercado, con muchos modelos y niveles de equipamiento, hace que las camionetas se evalúen como opción de compra comparada hasta con un auto o SUV, no solamente con vehículos de su mismo segmento.