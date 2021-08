Las camionetas ahora están más baratas al dólar blue pero falta stock o hay largas demoras en varios modelos

Son los vehículos más buscados, y a pesar de que muchos se fabrican en Argentina, no hay oferta. Te contamos qué pasa marca por marca

La situación para la compra-venta de un 0km en la actualidad pasa por diferentes realidades. Si bien hay intención de compra por parte de los consumidores, y aparecen muchas operaciones que vienen postergadas desde el año pasado, con un mercado cambiante en plena pandemia, la posibilidad de obtener una unidad no es nada fácil.

En el caso de los autos, cuando buscás un modelo entre los más económicos, que son los que tienen la mayor cuota de participación de mercado, te encontrás que no hay entregas porque la mayoría viene de Brasil, y con las trabas a las importaciones, quedaron solo relegados para los compromisos asumidos por plan de ahorro.

En el caso de las pick ups, hay algunas diferencias: cinco de las 10 más vendidas se fabrican en la Argentina, lo cual permite que haya mayor stock. Sin embargo, depende la marca las condiciones cambian: en algunas por la alta demanda hay demora en el plazo de entrega; en otras hay sobreprecios o aplican descuentos porque tienen de sobra; y las brasileras o de otros mercados prácticamente no están disponibles y no se sabe cuándo volverán a ingresar al país.

Te contamos, caso por caso, cómo está el escenario hoy.

Toyota Hilux

Toyota Hilux, la más vendida.

Con 2.230 unidades patentadas en julio, sigue siendo la camioneta número uno en ventas, con un crecimiento de 69,2% frente al año anterior. Los precios también suben todos los meses, y para acceder a una versión doble cabina manual, 4x2, hay que pensar en invertir $3.494.000, es decir, unos 19.300 dólares blue.

En cuanto a la oferta, hay que esperar 90 días para poder tener la 0km, salvo algún concesionario no oficial que la tenga y por ello cobrará sobreprecios. La versión tope de gama de la Hilux sale 6.218.000 pesos.

Ford Ranger

Ford Ranger, segunda en ventas.

La Ranger quedó en julio como la número dos del podio de las más vendidas, con un crecimiento de 56% en ventas en los primeros siete meses del año. En cuanto al precio, la XL 2.2L cabina simple diésel, 4x4, sale $3.625.000, es decir, unos 20.000 dólares blue. Para quien busque la full, el precio es de 6.065.000 pesos.

En cuanto a la oferta, en los últimos meses hay situaciones diversas con esta pick up, que tienen que ver con las paradas que tienen que realizarse en la planta de Pacheco debido a la inversión que están realizando para cambiar las instalaciones, lo cual obliga a detener la producción. No obstante, vienen creciendo y cumpliendo con las operaciones al día.

Donde sí hay lista de espera es en el caso de los modelos más equipados y deportivos de la marca, como Ranger Raptor, F150 Lariat y Raptor, para las cuales si hay demoras que llegan a diciembre.

Volkswagen Amarok

Volkswagen Amarok, otra de las más vendidas.

Después de mucho tiempo, la pick up fabricada en Pacheco quedó número tres en el podio, con 1.289 unidades vendidas y un crecimiento de 96,6% en ventas.

En cuanto al precio, arranca en $3.576.882 (19.760 dólares blue) y asciende hasta los 7.096.492 pesos. Hay algunas unidades que se consiguen para entrega inmediata, pero la marca es una de las que aplica mayores sobreprecios cuando tiene disponibilidad y por la V6 se llegan a pagar hasta 7.800.000 pesos.

Nissan Frontier

Nissan Frontier, en su edición X Gear.

Con 693 patentamientos y una suba de 111,7% en el año, la camioneta de producción local (se fabrica desde 2018 en Córdoba) logró meterse entre las más vendidas del mercado y ganar una buena ubicación en el share total del segmento.

En cuanto a precios, la versión S 4x2 manual arranca en $3.348.500, es decir, 18.500 dólares blue, mientras que la full asciende a 6.222.300 pesos. Hay oferta en los diferentes concesionarios y se respetan los precios.

Fiat Strada

Fiat Strada, la chica más vendida.

La más pequeña de Fiat superó a su hermana mayor, la Toro, con 375 ventas en julio, y un incremento de 80,3 por ciento en lo que va del año. Es una de las más baratas del mercado, renovada por completo el año pasado. Su precio arranca en $1.925.300 para la versión Endurance, es decir, 10.600 dólares blue, y se extiende hasta los 2.593.200 en la 1.3 Volcana.

Esta pick up vive una situación especial: junto con la Fiat Toro, son importadas de Brasil, y por eso no es fácil encontrarlas en los concesionarios. No obstante, la marca les dio prioridad, y por ejemplo dejó los Mobi y Argo solo para plan de ahorro, logrando tener más cupo con sus camionetas muy exitosas.

Fiat Toro

Fiat Toro, muy demandada pero con poca entrega.

Con 319 ventas en julio, cae un 24,2% en el año, derrumbe provocado por las trabas para importar, ya que es un modelo muy exitoso y demandado en el mercado.

En cuanto a valores, arranca con la versión Freedom 1.8 16v Nafta CD 4x2 AT6 (PACK SEGURIDAD) en $3.091.600, es decir, u$s17.000 blue, y se extiende hasta los $4.608.800 en la versión Ranch 2.0 Multijet CD 4x4 y caja automática de 9 marchas.

Renault Alaskan

Renault Alaskan, otra de las más nuevas.

La más nueva de producción nacional vendió 291 unidades en julio, un 0,8 más que en el mismo período del año pasado. Su precio arranca con la Confort 4x2 MT en $3.688.300, es decir, 20.700 dólares blue. La full asciende a 6.002.000 pesos.

Sin embargo, en este caso nos llevamos una sorpresa: la encontramos disponible con una gran oferta, a 5.398.000 pesos la full.

Renault Duster Oroch

Renault Duster Oroch, otra chica exitosa en venta.

Con 230 ventas en julio, este modelo cae un 7% en el año, a causa de los problemas que tiene la marca para importar, aunque produce varios vehículos en el país.

En cuanto a precios, arranca en $2.397.300 o 13.200 dólares blue, mientras que la más equipada asciende a 3.208.790 de pesos.

Chevrolet S10

Chevrolet S10, con poca entrega.

Es otra de las que resulta muy difícil de encontrar, con ventas por 218 unidades en julio y una caída anual de 25,6% por ciento. En cuanto a su precio, arranca en $3.545.900, es decir, 19.600 dólares.

Averiguamos en los concesionarios el precio y disponibilidad, donde encontramos poca oferta, y sobreprecios de $500.000 por una entrega inmediata.

Ram 1500

La full size más vendida.

Completa el podio de las más vendidas, con 132 unidades, y una caída de 19,7% en ventas, provocada también por los problemas para importar.

En precios, el valor es de u$s55.800, que al tipo de cambio blue se reduce a 31.000 dólares blue.