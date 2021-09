Cuánta plata hay que gastar por mes para mantener el Ford Bronco, el nuevo SUV 4x4

Tras 25 años, vuelve a comercializarse en la Argentina. Compite directamente con Jeep. Te contamos cuánto sale y lo que "demanda" por mes

Si hay un modelo que revolucionó el mercado en 2021, y que dejó a muchos "boquiabiertos", ese es el nuevo Bronco, uno de los lanzamientos de Ford que regresó después de casi tres décadas, cuando la automotriz americana decidió discontinuarlo.

Hoy, con el boom en el segmento de los SUV, la marca lo revive y lo ha hecho con la mejor estrategia: conservar la esencia del espíritu que lo caracterizó entre 1966 y 1996, con un diseño "recto y casi cuadrado", y modernizarlo en cuanto a tecnología, motorización, equipamiento y seguridad.

Con esta propuesta, a la hora de compararlo, no hay muchas opciones en el mercado para elegir. Es uno de los 4x4 más extremos y completos, por eso solo se enfrenta con Jeep, como es el caso de Compass, otro de los fabricantes que es experto en el tema. El resto de los SUV C, o medianos, muchos se ofrecen solo con tracción simple o apuntan más al lujo que a la rusticidad de sus modelos.

En este contexto, tras la preventa de Bronco que comenzó en el arranque del año, la llegada a los concesionarios en mayo y un plan de entregas personalizado que dio que hablar (se llevó a los clientes en un helicóptero a un campo off road), Ford va creciendo en ventas y tiene lista de espera. En agosto se patentaron 64 unidades, pero no hay quien no asegure que se vendería mucho más con un stock más grande, tema que afecta al mercado automotor en general. Repasamos sus precios y cuánto cuesta mantenerlo por si están pensando en compra uno.

Ford Bronco Big Bend: hasta $60.000 al mes

Ford presentó dos versiones del nuevo SUV, siendo la más económica la Big Bend, equipada con un motor 1.5 naftero, con 170cv de potencia. Es una opción para un uso combinado entre la aventura, ya que es 4x4 y tiene diferentes modos de conducción para adaptarse a múltiples terrenos, y al mismo tiempo tiene el motor más chico, siendo más económico para el uso urbano.

Ford Bronco en su versión más económica.

Con estas características, el precio en su versión 0km es de $5.417.000 según Ford, valor que está impactado por la primera escala del impuesto interno que incremente el precio de las unidades hasta un 25% a partir de los 3.100.000 millones de pesos.

En cuanto a los gastos, el patentamiento de este vehículo será de $270.000 al año, es decir, $22.570 por mes según los cálculos establecidos por la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor -DNRPA-.

A este monto hay que sumarle el seguro, que contemplando un tercero completo, según el costo promedio de diferentes compañías, será de 14.000 pesos por mes; y el service, que Ford lo recomienda para el primer control a los 15.000 kilómetros, con un precio de 22.530 pesos.

En cuanto al consumo de combustible, la versión Big Bend, con un gasto promedio de 8,5 litros cada 100 kilómetros, contemplando un uso anual de 15.000 kilómetros, demandará por mes unos $10.000 para llenar el tanque (nafta más económica) y hacer unos 40 km diarios, con un uso moderado y sin someterlo a "pruebas off road".

De esta manera, los gastos para mantener este modelo de forma mensual serán los siguientes:

Patente: $22.570

Service: $1.880 ($22.530 prorrateado)

Seguro: $14.000

Combustible: $10.000

Cochera: $10.000

Lavados: $1.800 (dos por mes)

El gasto total será de $60.000 considerando que hay que pagar cochera, que se recorren por mes unos 1.250 km y que se elige un seguro completo. Al año, serán unos 700.000 pesos promedio.

Ford Bronco Wildtrak: hasta $72.000 al mes

Se trata de la versión tope de gama del SUV, equipada con un motor 2.0 con 240cv, con excelentes prestaciones para el uso off road, con tracción 4x4 y 8 modos de conducción gracias a su sistema denominado G.O.A.T.

Ford Bronco, el más equipado.

Con estas características, el valor de este modelo es de $6.325.000, también alcanzado por la primera escala del impuesto interno.

El costo de patentamiento, con este precio, será de $316.250 al año, es decir, unos $26.354 por mes. A esto se debe sumar el seguro, que promedia los $17.000 para un tercero competo según un promedio entre diferentes compañías consultadas, y el service, que es igual en las dos versiones.

Donde sí aparece un gasto mayor es en combustible, ya que este motor es más gastador. El promedio de consumo cada 100 km en la versión Wildtrak es de 13.4 litros, por lo cual, para circular unos $15.000 mensuales en combustible, considerando el más económico del mercado.

De esta manera, la versión más completa, que además cuenta con asientos de cuero, mesa rebatible en el baúl para hacer un "pic-nic" en cualquier lugar (ambos lo tienen), diferentes llantas y neumáticos; y varias tomas para conexiones auxiliaries, es el siguiente:

Patente: $26.354

Service: $1.880 ($22.530 prorrateado)

Seguro: $17.000

Combustible: $15.000

Cochera: $10.000

Lavados: $1.800 (dos por mes)

El gasto total será de $72.000 por mes o unos $800.000 al año.

El mercado

Los SUV son los vehículos más demandados del momento, con una amplia oferta para todos los gustos. En el caso de Ford, cuenta además con Territory y Kuga, dos de sus modelos que completan la oferta, además de la amplia gama de pick ups, otra de las categorías a la que apuntan.

Por otro lado, discontinuó el EcoSport, el modelo que inauguró el segmento de los más chicos, que dejó de fabricarse en Brasil, y que también dejará de producirse en India.

En cuanto a los precios, los modelos medianos como Bronco están alcanzados, todos, por el impuesto interno, luchando algunos de ellos para que no los agarre la segunda escala, que arranca a partir de los 7 millones de pesos.