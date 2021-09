Mantener una camioneta Toyota Hilux es cada vez más caro: esta plata hay que gastar por mes

Es la pick up más vendida del mercado, con lista de espera de clientes que superan los 3 meses. Te contamos cuánto demanda su mantenimiento mensual

La Toyota Hilux se convirtió, hace años, en el modelo más vendido del segmento de las camionetas medianas, siendo algunos años, número uno en ventas del mercado total.

En 2021, su performance sigue intacta y los patentamientos entre enero - agosto llegaron a las 18.362 unidades, esto es, un 58% más que en el mismo período del año anterior. Son 16 versiones las que se pueden elegir, entre ellas con cabina simple y doble; dos tipos de motores; tracción 4x2 y 4x4; y caja manual o automática.

Con estos resultados, salimos a averiguar los precios oficiales, cuánto sale mantenerla, y los incrementos que se dieron en los costos de mantenimiento en los últimos meses, los cuales acompañan la suba que ha tenido la pick up en su versión 0km. Evaluamos la versión cabina doble más económica, que es la DX 2.4 TDI 6 MT; y la versión full, que es la 4x4 DC SRX 2.8 TDI 6 AT. Estos son los cálculos para un vehículo radicado en Capital Federal, para un cliente que no pueda justificar fines laborales (cambia la patente y según la zona de trabajo el seguro es más caro por los riesgos).

Toyota Hilux entrada de gama

Las ventas de camionetas medianas están ampliamente lideradas por las versiones doble cabina, una de las características que las hizo crecer en los últimos años. En este contexto, Toyota ofrece una de sus versiones de entrada de gama a un precio de $3.634.000 en septiembre, lo que marca un incremento de 12% en los últimos tres meses, ya que en junio salía 3.231.000 pesos. Con este valor, la patente tiene un costo promedio de $181.700, es decir, unos $15.100 por mes.

Toyota Hilux, la más vendida del mercado.

En cuanto al seguro, el precio es de $9.700 promedio por mes para un tercero completo, según el promedio de diferentes compañías; mientras que el service, que Toyota recomienda a los 10.000 km, es de 24.000 pesos.

A estos gastos se debe sumar el gasto en gas oil, que calculando uno 15.000 kilómetros al año (solo 40 km diarios), demandará por mes unos $12.000 para llenar el tanque. De esta manera, los gastos totales son los siguientes:

Patente: $15.100

Seguro: $9.700

Service: $2.000 ($24.000 prorrateado)

Combustible: $12.000

Cochera: $11.000

Lavado: $2.000

Con estos datos, el cálculo para mantener la camioneta base por mes es de $51.800 aproximadamente, uno $5.000 más que hace tres meses, es decir, $645.000 al año frente a los 560.000 pesos de junio.

Toyota Hilux full, la diferencia

Si se elige la versión full, 4x4 DC SRX 2.8 TDI 6 AT, la misma tiene un precio de $6.467.000, es decir, aumentó desde junio 11%, ya que entonces salía 5.749.000 pesos. O sea, en tres meses, se incrementó 718.000 pesos.

En este caso, el valor de la patente será de $323.000, es decir, unos $29.000 al mes; mientras que el seguro, asciende a $15.000, y el service se mantiene en el mismo valor.

En combustible, la tope de gama está equipada con un motor 2.8 frente a la de entrada de gama que es 2.4, por lo cual se gasta más diésel. En este sentido, el promedio será dde unos $14.000 al mes circulando la misma cantidad de kilómetros de 15.000 km al año (es un uso reducido comparado con el uso de la pick up para trabajo, recorriendo campos, etc).

La Toyota Hilux full, una de las más buscadas.

Con estos cálculos, la cuenta total es la siguiente:

Patente: $29.000

Seguro: $17.000

Service: $2.000 ($24.000 prorrateado)

Combustible: $14.000

Cochera: $11.000

Lavado: $2.000

En este caso, considerando que el vehículo no se registre como destinado al trabajo, el valor será de $75.000 al mes o unos $900.000 al año, frente a los $64.000 mensuales o 760.000 anuales de junio.

Crecen las ventas, crecen los gastos

Con estos cálculos, mantener una camioneta no es nada barato, pero el problema es que los valores de las mismas aumentaron mucho en los últimos meses por una mayor demanda y por la inflación que afecta al sector en general.

De esta forma, muchas de ellas salen lo mismo que un SUV del segmento C o D, mediano o más grande, siendo que en su momento fueron la gran alternativa ya que al no pagar impuesto interno eran más económicas.

Hoy se revalorizaron y los costos están a la vista.