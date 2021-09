Audi y Volkswagen anuncian inversiones en Argentina

Las marcas, que forman parte del mismo grupo, inauguraron un nuevo centro logístico y cargadores eléctricos en diferentes puntos del país

Audi y Volkswagen realizaron el viernes dos anuncios de inversión para cara una de las compañías.

Por un lado, Audi Argentina puso en marcha la red de carga eléctrica de alta performance (50 kW DC) en sus concesionarios de todo el país. Con la empresa Siemens como Partner en soluciones para la movilidad eléctrica, ofrece a los usuarios la posibilidad de recargar unidades de la gama e-tron de manera rápida y segura.

La Red de Concesionarios Audi especializada en e-tron ya tiene instaladas estaciones de carga de alta performance (50 kW DC) habilitadas para los usuarios de unidades eléctricas de la marca.

En esta primera etapa se inauguraron puntos de carga en: Autovisiones (Ciudad de Buenos Aires), Zentrum Pilar (Pilar), Norden (San Isidro) y Maipú Exclusivos (Ciudad de Córdoba). Próximamente ampliarán la red de carga: Sport Cars, Del Sur Exclusivos, Lenken y Automoviles Bs As.

"Para nosotros es un orgullo ser pioneros en este camino de electro movilidad en Argentina. Trabajamos comprometidamente junto a la red de concesionarios para ir completando no solo nuestra oferta de productos sino también el ecosistema necesario para su funcionamiento. Además de la concreción de nuestra propia red de carga eléctrica y con el soporte de Siemens, acompañamos y asesoramos a cada cliente e-tron en el proceso de definición e instalación de sus propios puntos de carga", resumió Conrado Wittstatt, gerente general de Audi Argentina.

Centro logístico de Volkswagen

En el caso de Volkswagen, se inauguró el nuevo Centro Logístico Fátima en el municipio de Pilar, un desembolso que forma parte del plan de inversión anunciado por el Grupo por casi u$s1000 millones y que permitirá abastecer de repuestos y accesorios al mercado local y de exportación.

"Quiero destacar el gran trabajo y profesionalismo de todos los que participaron en la realización de este proyecto: el gobierno nacional, provincial y municipal, así como también el SMATA, nuestros proveedores y colaboradores. Sobre todo, quiero felicitarlos por haber superado todos los desafíos que tuvimos y lograr terminar este increíble proyecto, cumpliendo, una vez más, con los compromisos asumidos", señaló Thomas Owsianski, director comercial.

El Centro Logístico de Fátima forma parte del plan de inversiones de Volkswagen para Argentina, de los cuales u$s40 millones fueron destinados para este proyecto. Tiene más de 53.000 metros cuadrados donde se pueden almacenar y distribuir repuestos y accesorios originales de Volkswagen para más de 200 modelos del Grupo, logrando una mejora en los tiempos de entrega del 50%. Permite almacenar más de u$s25 millones en inventario, que equivalen a más de 40.000 piezas de stock que serán distribuidas a lo largo del país y a diferentes mercados de exportación en América del Sur, América Central, Sudáfrica y Europa.

Dicho proyecto cuenta con sistemas de recolección y reutilización del agua permitiendo ahorros del 30%, y sistemas de calentamiento de agua por energía solar, ahorrando hasta un 70% en energía. Estos son ejemplos concretos de la estrategia de Way to Zero de Volkswagen a nivel global y que ya podemos ver en la Argentina, y que tiene un horizonte muy claro: alcanzar la neutralidad en emisiones CO2 para 2050.