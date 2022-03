Ferrari ya tiene lista de espera para el Purasangue: ¿Cuántos argentinos se subirán al SUV?

De no creer

La cuenta regresiva para el lanzamiento del nuevo SUV de Ferrari ya está en marcha, y mientras el reloj corre, clientes de Latinoamérica se aseguraron tener en su poder uno de los primeros "Purasangue", entre ellos cuatro argentinos.

El dato se dio a conocer en un evento que se realizó en Austin, Estados Unidos, donde participan los concesionarios de Estados Unidos y Canadá así como los representantes oficiales del resto de América: México, Brasil, Colombia, Argentina y Chile.

En el "Dealer Annual Meeting de Ferrari America" se informó que la producción 2022 del SUV de Ferrari será de 11.500 unidades, la cual está completamente vendida a clientes, entre ellos de la región: Brasil con 60 unidades; México 60, Colombia 10, Chile 22 y Argentina cuatro unidades.

Así son las primeras imágenes del Ferrari Purasangue.

"La perspectiva del Cavalino Rampante para los próximos años es muy promisoria. A ello se suma la expectativa que ha despertado la "Pur Sang", el SUV de Ferrari que será lanzada el segundo semestre y que ya tiene una lista de espera de 2 años", confirmaron desde la compañía.

¿Cómo es el SUV de Ferrari?

El Purosangue (pura sangre en español) es el primer SUV de Ferrari, el cual enfrentará a rivales de lujo tales como Aston Martin DBX, Bentley Bentayga, Lamborghini Urus y Rolls-Royce Cullinan.

La marca todavía no develó detalles, pero de acuerdo a las primeras imágenes captadas del modelo, el SUV tendrá cuatro plazas con un largo de 5 metros y un despeje del suelo que podría tener una suspensión ajustable en altura. Este es uno de los aspectos más llamativos, porque el vehículo no parece un "SUV convencional" especialmente por la altura. Quizás esta sea la razón por la que Ferrari insistió tanto en que el Purosangue no es un SUV sino un FUV, es decir, un vehículo utilitario Ferrari.

Imponente diseño posterior del nuevo SUV: con cuatro salidas de escape.

En diseño, uno de los rasgos más característicos del Purosangue serán sus grupos ópticos delanteros. Tienen una forma llamativa y se integran muy bien con las líneas del paragolpes y el capot. De atrás cuenta cuatro salidas de escape acompañadas de un marcado difusor.

En cuanto al motor, podría tener un V8, combinado con opciones nafteras (el V8 podría ser convencional o un V8 integrado en un sistema híbrido enchufable (PHEV)). Todas las mecánicas presentarán una configuración de tracción total y una caja de cambios automática. También podría ofrecer un bloque V12 con 800cv, que pasaría a coronar la oferta.

Ferrari en Argentina

El representante exclusivo de Ferrari en la Argentina es Centro Milano, quien tiene la licencia de la marca desde hace más de una década.

Ahora, está iniciando las operaciones de cobertura de la asistencia de servicio para el parque existente en el país, que asciende aproximadamente a 80 unidades, así como también la venta de unidades usadas pre-owned, con garantía oficial.

Ferrari Purasangue y el diseño que podría adoptar.

Para las unidades 0km todavía deben tramitarse las autorizaciones de importación que permiten obtener producción.

Carolina Belcastro, en nombre de Centro Milano S.A. y como representante oficial de Alfa Romeo desde hace 15 años, fue quien estuvo en el encuentro global de la marca donde se confirmaron las aspiraciones que tienen para vender el SUV en Argentina.