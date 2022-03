Toyota Argentina cumple 25 años: la historia de la primera marca japonesa que decidió fabricar en el país

La localidad bonaerense de Zárate fue el lugar elegido por Toyota Motor Corporation para sentar los cimientos de su fábrica en la Argentina. Según el criterio de Soichiro Toyota, chairman de la automotriz, la filosofía de la empresa era la de producir la mayor parte de los vehículos en los mercados a los que están destinados. Y entre ellos se posicionó Argentina.

Bajo ese objetivo se compraron 132 hectáreas linderas a la Ruta Nacional N°9 y comenzó la construcción de la planta industrial el 5 de diciembre de 1994. Dos años después, se presentó la primera camioneta Hilux argentina realizada bajo pruebas de producción. Era un hito histórico para la marca, ya que hasta el momento, solo se vendían en el país autos importados, proceso que había arrancado en los '50 dentro del marco de la "legislación del paralelo 42", que permitía importar libre de impuestos vehículos a la Patagonia, y se amplió en los '70, con la apertura importadora.

La primera Toyota Hilux fabricada en Argentina, en 1997.

Finalmente, tras la decisión de Soichiro, la planta fue oficialmente inaugurada el 21 de marzo de 1997 y se convirtió en la número 29 de Toyota en el mundo. Fue la primera de una automotriz de origen japonés en invertir en el país, y alcanzó los u$s150 millones entre equipamiento y capacitación del personal empleado, que inicialmente era de 750 personas.

Toyota comienza a exportar

El plan de Toyota, desde el primer momento, fue producir para exportar. Así fue como el primer embarque de la camioneta a Brasil arrancó al poco tiempo de estar produciendo. Sin embargo, la Hilux rápidamente también ganó mercado local, y el liderazgo que hasta ese momento tuvieron Ford y Chevrolet en el segmento de las camionetas, fue cambiando de rumbo, y beneficiando a la nueva competidora.

La japonesa profundizaba y perfeccionaba su circuito de trabajo bajo el concepto "just in time", la cual dio vida a la primera Hilux con motor diésel de 2.8L, en distintas versiones simple, doble cabina y tracción 4×4 o simple. La producción inicial estaba prevista en 10.000 unidades anuales, a un ritmo de 48 diarias, destinándose la mitad a la exportación.

Toyota exhibe tres generaciones de Hilux en la planta de Zárate.

En 1998 la producción se duplicó al incorporarse un nuevo turno. La Hilux se consolidó como líder en su categoría con el 30% de participación. En 2001 se lanzó un rediseño y actualización en motorizaciones y equipamiento.

En marzo de 2005 Toyota presentó la nueva serie de la camioneta Hilux con un renovado diseño y una variada gama de nueve versiones, combinando cabina simple y doble y tracción 4×2 y 4×4. A partir de entonces, fue número uno en ventas.

El lanzamiento de la Toyota SW4

Después del éxito con la Hilux, el 5 de octubre de 2005 y dentro del proyecto internacional IMV (Innovative International Multipurpose Vehicle), se inició la producción del primer SUV (Sport Utilitarian Vehicle) nacional.

El SUV, denominado SW4, es un derivado de la camioneta y destinado a abastecer al mercado local y al resto de América Latina. De este modo, la planta de Zárate se convirtió en la tercera en producirlo después de las de Tailandia y Sudáfrica. Esta decisión de la casa matriz estuvo basada en los altos estándares de producción alcanzados en ella. Era el primer SUV de Toyota fabricado en la región.

En 2005, Toyota arrancó la producción del SUV SW4.

La cifra de producción para ambos modelos pasó de 45.000 unidades en 2005 a 65.000 en 2006, con 290 unidades y diarias. La inversión para ese plan fue de 200 millones de dólares.

En marzo de 2007, cuando Toyota cumplía 10 años, alcanzaba las 320.000 unidades, la mayoría destinadas a la exportación a 21 países de América Latina y el Caribe. En esa década, se incrementó el personal, pasando de 750 a 2700 empleados.

Inversión récord

En septiembre de 2013, Toyota Argentina anunció una inversión de u$s800 millones destinada a la ampliación de su planta de Zárate, la más importante realizada por una automotriz en el país. El objetivo era incrementar la producción de 92.000 a 140.000 vehículos anuales, y posicionar a la filial argentina como base de producción y exportación de los modelos Hilux y SW4 para América Latina.

Entre otras cosas, se construyó una planta de ejes traseros, una planta de chasis, una de pintura por electrodeposición, una línea de estampado de última generación y la construcción de nuevas playas logísticas. Además, se construyó un centro de distribución de repuestos para Hilux y SW4, de 18.000 m2. Con estas obras, la planta sumó una superficie total de 354.860 m2.

Toyota realizó en 2013 una de las inversiones más grandes en el país.

Durante 2015 Toyota Argentina alcanzó por primera vez el 10% de participación del mercado argentino. Además, obtuvo un récord en ventas locales con 65.853 unidades patentadas. Ese año la marca japonesa se convirtió en la mayor exportadora de la industria automotriz argentina enviando al exterior el 70 % de su producción. La cifra representaba más del 40 % del total exportado por el conjunto de la industria automotriz nacional.

El 29 de noviembre de 2016 Toyota Argentina celebró un hito histórico al producir la unidad un millón. La suma estuvo integrada por 860.000 Hilux y 140.000 SW4. Ese año, la camioneta fue la más vendida del mercado argentino y consolidó 11 años consecutivos de liderazgo en su segmento.

Toyota y sus orígenes

Toyota es el mayor fabricante de autos japonés, fundada en 1937. No obstante, la historia de la marca comenzó a finales del siglo XIX, cuando Sakichi Toyoda inventó la primera máquina de tejer de Japón, un hecho que sirvió para comenzar con la revolución textil en el país oriental. En 1918 se fundó Toyoda Spinning and Weaving Company, una empresa especializada en la venta de maquinaria textil.

Con el paso del tiempo, la empresa creció y Toyoda, con la ayuda de su hijo Kiichiro, construyó el primer telar automatizado, dando origen a Toyoda Automatic Loom Works Ltd.

Toyoda, desde sus orígenes.

Por esa empresa, Kiichiro viajó por Europa y Estados Unidos y entró en contacto con el mundo de los autos, provocando un gran interés en el empresario japonés quien decide vender sus derechos sobre la patente del telar automatizado junto a su padre y con el dinero obtenido (100.000 libras aportadas por la británica Platt Brothers), dio el paso hacia el nuevo negocio. Cuando se comenzó con esta actividad, se empleaba el nombre de Toyoda, que en castellano no suena mal y tampoco tiene significado, pero en japonés significa ‘campo de arroz fecundo’.

Como llamar a un auto así no tenía sentido, el cuñado de Kiichiro, presidente de aquel entonces, propuso cambiar el nombre de la empresa por algo que sea más fácil de pronunciar y que no tuviera ninguna referencia en japonés. También quería algo más sencillo de escribir en la complicada caligrafía japonesa. Por tanto, se puede decir que se llama Toyota y no Toyoda por evitar su significado en el mercado local (Toyota no significa nada en ningún idioma), para facilitar la pronunciación en el mercado internacional y para hacer más fácil su escritura en japonés.

Toyota hoy

Actualmente, Toyota es líder en ventas, alcanzado en 2021 por primera vez en 25 años. Ese año, además, logró un nuevo récord de producción con 142.525 unidades de los modelos Hilux y SW4, de las cuales el 80% se destinó a la exportación. De esta manera, la automotriz japonesa se consolidó como líder en producción, exportación y ventas.

En agosto de 2020, Toyota Argentina había alcanzado otro récord al exportar su unidad un millón. El vehículo, una pick up Hilux, fue enviada a El Salvador. Meses más tarde, el 30 de noviembre, la fábrica alcanzó la cota de un millón y medio de unidades producidas desde 1997.

Los éxitos siguen para la marca que hoy celebra un cuarto de siglo en el país.