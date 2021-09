Toyota Hilux: revelan un dato clave sobre la próxima generación de la camioneta

Es la más vendida del país y hay muchas expectativas sobre la futura edición y las renovaciones que surjan hasta entonces. Te contamos algunos secretos

Hace mucho tiempo, Toyota Hilux se convirtió en la pick up líder del mercado argentino, un modelo que supo romper con todos los moldes y ganarle, incluso, a los autos de pasajeros del segmento chico, duplicándolos o triplicándolos en precio, y aún así, convertirse en el vehículo más vendido del año.

El servicio de postventa, la calidad y confianza de marca son algunos de los atributos que se destacan de la japonesa, y por eso el éxito de sus productos. En más, este modelo que se fabrica en la Argentina, junto con la SW4, se exporta a todo el mundo y tiene excelente reputación, con una capacidad instalada de la planta trabajando full time.

Este historial hace que, todas las novedades que ronden en torno a la Hilux, llamen la atención y despierten expectativas, tanto por el modelo actual como por el que vendrá en el mediano plazo, plasmado ya en una nueva generación.

Así es la Toyota Tacoma.

En base a ello es que surgieron algunas versiones que "dan que hablar", y tienen que ver con el futuro de la camioneta. Todo indica que la nueva generación de la Toyota Hilux tendrá plataforma compartida con la Tacoma, la pick up que la marca japonesa comercializa en Estados Unidos. Si bien ambos modelos pertenecen a la categoría de las medianas, son totalmente diferentes, y eso es lo que llama la atención: de ahora en más, los rumores indican que serán "hermanas mellizas".

La información no fue confirmada por Toyota, que prefiere no hablar de la próxima pick up, sino que se filtró a través de Motor Trend de los Estados Unidos. Según este medio, las futuras Hilux y Tacoma compartirán la arquitectura, rasgos del diseño, la suspensión y, posiblemente, algunos sistemas de propulsión. Cada una tendrá adaptaciones particulares para satisfacer a los consumidores de distintos tipos de mercados. Lo mismo ocurrirá con los 4Runner y SW4, las "versiones SUV" o carrozadas de Tacoma y Hilux.

La fecha para que llegue ese momento no está confirmada, pero todo indica que será entre 2024 y 2025. Además, la nueva generación ya tendría la opción de elegir una variante híbrida, la primera en la historia de este modelo. Vale recordar que en la Argentina, donde se produce Hilux en Zárate, hay planes de producción de la versión híbrida antes de 2030.

Algunas proyecciones de la nueva Toyota Tundra.

Por otro lado, ya circulan algunas imágenes que muestran la futura Hilux con similitudes con la actual Tundra, del segmento de las full sizes. La chata mediana adoptaría una parrilla totalmente nueva en formato hexagonal, de grandes dimensiones y con superficie tipo panal de abejas. Además, de la full size tomaría el estilo del conjunto óptico delantero, el formato del paragolpes, los pasarruedas y un diseño de la carrocería en general con formas más cuadradas.

Novedades locales

Mientras tanto, más allá de la nueva generación, lo que espera Toyota en la Argentina es el lanzamiento de la Toyota Hilux GR Sport, que será antes de fin de año. Al igual que las versiones convencionales, la pick up deportiva tendrá retoques mecánicos, de equipamiento y estéticos.

En cuanto al motor, aumentará la potencia del turbodiésel 2.8 litros de 177 a 204 caballos gracias a la incorporación de un turbo más grande, mientras que el diferencial estructural con respecto al resto de la gama será la calibración exclusiva de las suspensiones para ofrecer un rendimiento especial fuera del asfalto.