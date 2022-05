Nuevo gigante del ‘carsharing’: Stellantis compra de Share Now a Mercedes-Benz y BMW

La compañía Free2move, propiedad del grupo Stellantis, cerró la compra de Share Now, el servicio de movilidad compartida (carsharing) de Mercedes-Benz y BMW.

La empresa, que cuenta con una flota de 10.000 autos (3.000 de ellos eléctricos), es cuatro veces más grande que la flota con la que cuenta actualmente Free2move, que asciende a 2.500 autos.

El carsharing atrae a las automotrices como camino de la movilidad.

Además, la operación dará a la firma de Stellantis presencia en 14 grandes ciudades europeas en las que hasta ahora no estaba, sobre todo alemanas, pero también en Italia y Copenhague, que se suman a los siete centros de movilidad que Free2move tiene en Europa y Estados Unidos.

"Esta adquisición también acelerará nuestro crecimiento rentable. Ahora estamos un paso más cerca de alcanzar nuestro objetivo de ampliar la presencia mundial de Free2move hasta los 15 millones de usuarios activos en 2030", ha dicho la consejera delegada de Free2move, Brigitte Courtehoux. Actualmente, la compañía tiene dos millones de usuarios a los que sumará los 3,4 millones de Share Now.

Cambios en la movilidad: crece el carsharing

La operación supone "un paso estratégico hacia el objetivo de Stellantis Dare Forward 2030" para hacer crecer el negocio de la movilidad compartida hasta alcanzar los 2.800 millones de euros en ingresos al final de la década, con una meta intermedia de 700 millones en 2025. La compañía alcanzó su punto de equilibrio hace dos años, en 2020.

Por su parte, desde Mercedes-Benz, indicaron en un comunicado que las tres compañías han acordado no dar detalle alguno sobre el monto en el que se ha producido la venta de Share Now a Stellantis, una operación que está sujeta al cumplimiento de los requisitos antimonopolio.

El carsharing, un servicio que crece.

"Estamos orgullosos de haber fundado el segmento de vehículos compartidos con Car2go [que en 2019 se fusionó con Drive Now para crear Share Now]. Aunque Mercedes-Benz se centrará más en su negocio principal en el segmento de lujo, los vehículos compartidos seguirán siendo una parte importante de la movilidad urbana y un elemento esencial en la oferta de movilidad de Free now [plataforma a través de la cual el cliente puede acceder a gran variedad de vehículos, no solo autos, sino también monopatines y bicicletas eléctricas]",aseguró Gero Götzenberger, director de estrategia e inversiones de Mercedes-Benz Mobility.

"Con Free now y Charge now [servicio de carga de vehículos] nos estamos enfocando en dos segmentos de crecimiento que continuarán ofreciendo a nuestros clientes toda la gama de servicios de movilidad en el futuro y apoyar la expansión de la movilidad eléctrica", sumó Götzenberger.

De cara al futuro, Stellantis ha confirmado que, por el momento, mantendrán los vehículos de las compañías alemanas e introducirán otro tipo de servicios más similares al alquiler de vehículos para potenciar el negocio.

Alquiler de autos en Argentina

Alquilar un auto desde el celular, servicio que se puede contratar por hora, día o mes, es una solución cada vez más adoptada por quienes necesitan una forma de movilidad rápida y práctica.

Este mecanismo -que ya es muy común en el mundo- lleva unos cuatro años en el mercado local, y empezó tímidamente con empresas como MyKeego, que decidieron dedicarse al carsharing. Y lentamente fue ganando lugar, principalmente en Capital Federal, ante la cada vez más compleja (y cara) tarea de estacionar, el aumento de los vehículos y los combustibles.

Más tarde, fueron las propias automotrices las que se sumaron cambiando el foco tradicional de su negocio a empresas integrales de movilidad y servicios. Dos casos concretos son Toyota con Kinto y Ford con Go.

Kinto, el servicio de Toyota.

Con estas apuestas, hoy no solamente crece el número de vehículos disponibles para alquilar en el país, sino que ya son muchas las personas que han probado el servicio, con diferentes perfiles y para usos múltiples, lo que amplía el negocio de y sus posibilidades.

Cuánto sale

Rentar un auto varía según la compañía y el tiempo de uso. Tomando como ejemplo MyKeego, empresa exclusiva de carsharing, hay costos por hora y planes por más tiempo. Por ejemplo:

En un auto chico la hora sale $1.100; el día $6.600 (A partir de la 6ta hora) y por fracción el minuto sale $30. La franquicia en este caso es de $25.000

Si se opta por un SUV chico, la hora asciende a $1.530, el día $9.200 y el minuto es de $42,00. La franquicia es de $35.000

En el caso de una pick up o SUV más grandes, los más demandados, los valores son de $2.331 la hora, $13.990 el día, y $63 el minuto. La franquicia es de $45.000

Además de esta renta parcial, MyKeego lanzó paquetes especiales "que fueron furor durante el verano", tal como describe la compañía. Hay tres opciones:

Pack fin de semana: se retira el viernes y se devuelve el lunes: Ford Ka manual: $19.500; Ford Ecosport: $27.300; Ford Ranger y Ford Territory: $41.000

Pack 14 días: Ford Ka $90.000; Ford Ecosport $126.000; Ford Ranger y Territory $192.000

Pack por 30 días: Ford Ka $194.000; Ford Ecosport $270.000; Ford Ranger y Territory $411.000

Cualquier propuesta se puede abonar en 6 cuotas sin interés. Los vehículos pueden retirarse en más de 60 puntos en la CABA, Zona Norte y Córdoba. En breve se sumarán otras tres provincias.