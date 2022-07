Plan de ahorro para llegar al auto 0km: 5 cosas que no debés creer y que te dicen los vendedores

El plan de ahorro es una herramienta que existe para comprar un auto 0km y que se usa solamente en la Argentina. Consiste en reunir un grupo de 168 personas que aportan por mes una cuota para tener su auto en 84 meses o 120 meses, de acuerdo a las características del plan, o bien sacarlo antes mediante licitación.

Si bien siempre hubo una "letra chica" con este sistema que generó desconfianza y algunos reclamos por parte de los clientes, lo cierto es que se trata de una de las metodologías más utilizadas para comprar un auto financiado en la Argentina, ya que requiere menores requisitos que un préstamo prendario.

Sin embargo, esto no quiere decir que no haya obligaciones que cumplir para tener el 0km, y este objetivo es el que tomó en cuenta Fiat, líder en venta de plan de ahorro, para salir al mercado con una campaña que busca esclarecer todas las dudas que puede tener el cliente a la hora de suscribirse al plan de ahorro y que no haya sorpresas al momento de licitarlo o querer dejar de pagarlo y recuperar el dinero.

Fiat Cronos, uno de los modelos que se puede sacar por plan de ahorro.

Por otro lado, también hace foco en los concesionarios, a fin de que dejen de usar publicidades engañosas, muchas de ellas llamadas "plan de gobierno", o "llévate tu auto con cuota fija", y que son falsas.

Plan de ahorro: transparentar el sistema

La campaña denominada "Mandamientos Fiat Plan" tiene como objetivo aclarar y transparentar el proceso de comercialización de plan de ahorro a través de lo que llaman verdades o mandamientos, haciendo foco en las principales consultas y dudas que emergen cada vez que una persona elige esta forma de acceder a un 0 km.

Si bien se lanzó a través de Fiat, que es líder en planes de ahorro, es una estrategia que será aplicada a todas las marcas del grupo Stellantis, integrado por las ex marcas de FCA (Fiat, Jeep, RAM) y las ex marcas de PSA (Peugeot, Citroën, DS).

El inicio del proceso de cambios fue el año pasado, cuando las marcas de Stellantis buscaron transparentar este sistema tras las quejas constantes de gente que se suscribía a un plan de ahorro y se sentía engañada con promociones falsas sobre la posibilidad de tener un 0km y que luego no se cumplían al momento de licitar.

La primera medida fue desarrollar una web donde el cliente se puede suscribir de forma directa a través de Fiat Plan, formulario que a fin de año estará disponible en las páginas oficiales de los concesionarios para que se registre cada persona y la marca pueda seguir el proceso.

Además, se lanzó una campaña llamada Pacto Claro" que transmite una nueva cultura de relación entre el cliente y el canal, y que pone el foco en una mejora en la calidad del proceso e imprimir una mayor transparencia a la operación.

Cinco cosas faltas de los planes de ahorro

La campaña se enfoca en 5 conceptos que no se deben creer del plan de ahorro.

1. No compartirás información personal o financiera a quien te llama por teléfono, o mensajes en nombre de Fiat: si una persona es contactada a través de mensajes, llamadas o redes sociales, primero se aconseja corrobor la autenticidad con un concesionario oficial, comunicarse al 0800-222-3428 (FIAT) o por mail a [email protected] No dar información personal o financiera ni realizar. En caso de recibir un mail sospechoso, no ingresar los datos ni descargar adjuntos ni ingresar a links.

Fiat Plan no solicita a los clientes ninguna información personal o financiera por teléfono o mensajes u otros canales de comunicación. Esta información, el cliente solo brinda esta información en la Solicitud de Adhesión al suscribir en los concesionarios oficiales o en nuestra plataforma de Suscripción Online.

Fiat Pulse: el SUV se lanzó al mercado con ventas por plan de ahorro.

2.No sacarás un plan de ahorro en un concesionario NO oficial ni creerás que existe Casa Central o descuentos directo de fábrica: los planes de ahorro se comercializan única y exclusivamente en la red de concesionarios oficiales Fiat o de manera online en el sitio de la marca, la única web oficial para la suscripción. Fiat Plan no realiza llamados ni publicaciones como "Plan Nacional", "Casa Central" ni "desde fábrica".

3. Se podrá renunciar al plan pero el dinero se te reintegrará una vez finalizado el tiempo estipulado: en caso de no poder continuar abonando las cuotas y que no se haya retirado el auto, se podrá renunciar al plan. La devolución del dinero se hará a partir de la cuota 84, una vez finalizado el plan, de acuerdo al valor móvil (valor del modelo de ahorro) vigente y realizando las deducciones correspondientes y los conceptos diferidos no abonados.

4. Aunque exista la adjudicación pactada, se deberán cumplir los requisitos establecidos: una vez que resulta adjudicado, ya sea por adjudicación pactada o por sorteo o licitación, se deberás abonar en todos los casos el Derecho de Adjudicación y también la Alícuota Extraordinaria y el Cambio de Modelo (si corresponden). Además el concesionario se contactará con el cliente para completar los requisitos crediticios y la documentación del pedido del auto.

5. Sabrás que la cuota no es fija y varía según el precio del 0 km a lo largo del plan: cada cuota pura del plan se calcula sobre el precio del modelo de ahorro del grupo (es un % del valor del auto). De esta manera, cualquier variación del precio del auto que se está ahorrando impactará en el valor de la cuota.

Plan de ahorro: se necesitan dos garantes

Aunque muchas veces no se aclara, suscribirse al plan de ahorro conlleva sacar una carpeta crediticia y presentar dos garantes. Si bien es un trámite más simple que un préstamo de banco, igual tiene esas pautas.

También queda claro que la cuota no es fija porque se trasladarán los aumentos del 0km, que desde hace un tiempo son de 5 a 7% mensuales.

Desde el grupo Stellantis advirtieron que todos los concesionarios fueron informados sobre las buenas conductas que deben aplicar al comercializar un plan de ahorro, informando al cliente en detalles todos los aspectos que generan dudas, y que son multados aquellos que no cumplen.

También aclararon que el objetivo es vender un plan de ahorro y que el cliente complete el mismo, no que lo abandone a la mitad, por eso prefieren aclarar las principales dudas que se manifiestan a la hora de hablar del tema plan de ahorro.

Por último Stellantis, al ser líder de mercado, espera que todas las marcas sigan aplicando las mismas estrategias para poner sobre la mesa todos los aspectos de un plan de ahorro y que no haya más ventas engañosas.