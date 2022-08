El Citroën C3 llega al país: motorización, equipamiento y quiénes son los nuevos rivales

El C3 es uno de los modelos más icónicos de los últimos 20 años de Citroën. Con su silueta redondeada y su corte de esfera, cautivó a infinidad de clientes y fue el elegido de varias generaciones.

Ahora, su renovación llega para dar un giro total a su historia, como parte de un proyecto global, pero diseñado en Brasil pensando en el consumidor de la región.

Con estos antecedentes, participamos en Río de Janeiro del lanzamiento del nuevo C3 que se lanzará en el mercado local en octubre, y conocimos los planes de la marca para posicionarlo en el podio de su categoría.

El nuevo Citroën C3 abandona la forma redondeada y es más "musculoso".

Además, como marco de la presentación, se recordó la importancia del modelo que significa la puesta en marcha del plan C-Cube, el cual comienza con el lanzamiento del C3 y sigue con otros dos modelos que llegarán en 2023 y 2024.

Citroën C3: un hatch con estética de SUV

El nuevo C3 está construido sobre la plataforma CMP, incrementó sus dimensiones y cambió su silueta. Mide 3,98 m de largo; 1,60 m de alto; y 1.73 de ancho (3.94 m; 1.52 m; 1.72 m el anterior) y la distancia entre ejes es de 2,5 m (2,46 m el anterior). El baúl tiene una capacidad de 315 litros. Y los ángulos de entrada y salida son de 23° y 39° cada uno, con un despeje del suelo 180 mm.

Estos datos son importantes teniendo en cuenta el objetivo del C3, que es poner un pie en el segmento de los SUV, y con su despeje del suelo y sus líneas robustas lo deja a la vista.

Más allá de sus dimensiones, en cuanto a la estética, su forma redondeada fue reemplazada por terminaciones más definidas, musculosas y robustas. A esos detalles se suma un renovado frontal, con la firma lumínica que caracteriza a la marca en sus últimos proyectos.

Por dentro, el nuevo C3 contiene un tablero despojado, con pocos elementos que se concentran en el centro, donde sobresale la pantalla de 10 pulgadas y las salidas de aire con un diseño muy original.

Como plus, la tecnología es muy importante para la marca en este modelo, porque es un auto pensado para los más jóvenes, por eso tiene conexión inalámbrica del Smartphone por Apple Car Play y Android Auto como complemento.

Por dentro, el Citroën C3 se destaca por la pantalla de 10 pulgadas.

Dos ofertas de motores y caja manual o automática

Una de las novedades más importantes del C3 es que sumó un nuevo motor a su oferta. Ahora, se puede elegir el 1.2 Puretech con 82 cv y 115 nm, el cual se ofrece con caja manual; o el 1.6 VTi con 115 cv y 151 nm, que se ofrece con caja MT y AT.

Esto tiene que ver con una clara tendencia en el mercado donde los motores chicos están ganando terreno, por ser más eficientes y consumir menos combustible.

En seguridad, el nuevo C3 tiene un pulgar para abajo en la pérdida de los 4 airbags, para quedar únicamente con los dos frontales, mientras que sumó ESP. Luego, cuenta con ABS, Hill Assist, fijaciones Isofix, y detección de subinflado de neumáticos.

Cómo anda el Citroën C3

Sentarse al volante de este hatch era un momento muy esperado, ya que durante el verano pasado se había exhibido en Cariló, pero no fue más que un contacto visual.

Ahora, llegó el momento de probarlo en un circuito diseñado en Barra de Tijuca, donde recorrimos en total unos 30 kilómetros por la avenida costanera de la ciudad. Fue una prueba breve, pero que sirvió para tener las primeras sensaciones.

La versión para descubrir el nuevo C3 fue la 1.6 con caja automática, la cual tiene un buen desempeño y funciona muy bien el motor acoplado a la caja.

Citroën C3 estrena la nueva firma lumínica.

En cuanto al confort del vehículo en general, encontrar una buena posición de manejo no fue sencillo, y fue especialmente la butaca tan alta que no permitió estar cómodo al volante. En la presentación se resaltó que es 10 cm más alta que sus competidores, y no fue beneficioso en la puesta a prueba.

Por otro lado, el andar general resultó acorde al auto que tiene como principal objetivo convertirse en un vehículo accesible para quien busca su primer auto o una familia chica que quiere un auto práctico funcional.

El debate que se abre, y que el tiempo resolverá, es qué pensará el cliente tradicional del C3, con una imagen que cambió por completo, y si estará de acuerdo con esta filosofía de ser un auto accesible, lo que le hizo perder calidad.

Citroën y las proyecciones 2023

Toda la cúpula de Citroén viajó a Río de Janeiro para ser parte de la presentación del C3, y fue Gabriel Cordó Miranda, presidente de la firma, quien contextualizó este lanzamiento.

Para la marca, fortalecer el segmento de los hatch B es clave, teniendo en cuenta que representa un 20% de las ventas en el país. Pero además, el objetivo es lograr estar en el podio con este modelo para completar el éxito que vienen teniendo con otros dos segmentos que son los SUV, con el C4 Cactus (creció más de 60% en ventas); y los utilitarios livianos, que también ganan terreno.

"Citroën pasó de 3.5% del share en 2020 a 4% en 2022. Hay un share con tendencia a crecer y una consistencia de la marca que es menos dispersa y con performance más sólida. En esa plataforma aparece el C3. De manera genérica entra en el segmento B hatch que representa el 20% de las ventas en Argentina. Son 70.000 unidades en una industria de 360.000. Queremos estar en el podio del segmento, entre los primeros tres", comentó Cordó Miranda.

Sumar más tecnología, la meta de Citroën para sus autos.

Por su parte Federico Frascaroli, Head of Brand Citroën, explicó quién es el potencial comprador del C3. "Identificamos a dos grupos: el de los jóvenes solteros, que quizás buscan su primer auto; y la joven familia de cuatro integrantes, para llevar chicos al colegio, ir al trabajo o algunas escapadas de fines de semana, donde buscan un auto versátil, accesible, confortable y confiable".

Además, relató cómo les hablan: "Las principales preferencias de los consumidores del segmento B hatch se basan en la seducción por el diseño exterior, el placer de conductor, la posición de manejo y el confort, y el C3 responde a todas las necesidades".

Así, desde Citroën, esperan cerrar un gran año con el nuevo modelo, consolidarlo como uno de los tres más vendidos y completar el plan de renovación en 2024 cuando los tres nuevos autos estén a la venta.