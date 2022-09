La odisea de conseguir neumáticos: no hay stock y los precios aumentaron más de 80%

El mercado de neumáticos en la Argentina está atravesando su peor crisis y conseguir un rodado puede llevar meses, o aun así, puede ser que nunca llegue.

Los faltantes afectan a todas las marcas y modelos, al punto que en muchos casos directamente no hay solución y desde los puntos de venta invitan a cambiar por otro rodado ante la seguridad de que el necesario está agotado y no hay previsiones de su ingreso al país.

Esta situación, que se venía anticipando, se agravó tanto que los proveedores se encuentran acorralados y los clientes sin respuesta. "Hace cuatro meses espero un neumático Pirelli para cambiar de un Volkswagen Nivus con muy pocos kilómetros, pero que no sirve más. Como es justamente un auto nuevo, la repuesta es que no hay stock en el país y no habrá por ahora", comentó un cliente.

¿Qué hacer ante esta situación?: "Me invitaron a que cambie los dos delanteros (uno está nuevo) por otra marca, o cambiar directamente los cuatro, un gasto que supera los 500.000 pesos", cerró el cliente.

¿Por qué faltan neumáticos?

En los últimos años, este sector ha sido uno de los más golpeados por las sucesivas devaluaciones y la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores.

La producción empezó a recuperarse luego de la pandemia, impulsada por un incremento en la demanda automotriz. Sin embargo, la restricción de las importaciones a través de las licencias no automáticas y los conflictos gremiales en el sector están generando una escasez en la oferta de neumáticos y un fuerte aumento de los precios que podrían afectar su recuperación a futuro.

Cambiar los 4 neumáticos de un auto puede salir $500.000.

Por otro lado, la prolongación del conflicto no solo afecta a los usuarios y a la industria automotriz, sino que está impactando en otras actividades.

"Esto genera en muchos casos contrabando y especulación con la compra de neumáticos en los países limítrofes. En el sector de las compañías especializadas en la venta de neumáticos advierten que, durante el último año, los stocks se fueron agotando, a tal punto que hoy existen medidas que prácticamente no se consiguen, con demoras de reposición que pueden llegar hasta los tres o cuatro meses", indican en Claves.

También los precios preocupan, porque de acuerdo al relevamiento, sufrieron hasta una suba de 80% en el último año y mucha gente estira la renovación de los neumáticos por la imposibilidad de cambiarlos, poniendo en juego la seguridad del vehículo y sus ocupantes.

Impacto en la producción de autos

La situación de la industria de los neumáticos es tal que en algunas plantas automotrices ya hay problemas con la producción, lo que podría generar frenos o vacaciones anticipadas para los empleados.

"Si no ingresan dólares en los próximos meses por el agro o alguna otra fuente de financiamiento, el año cerrará con ventas de autos por debajo de las 400.000 estimadas. Aunque mayor que la de 2021, este número ya era una cifra baja, y las restricciones a las importaciones, la falta de financiamiento y la caída del poder adquisitivo de los clientes hace pronosticar números cercanos a ese piso tanto en 2023 como en 2024", según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina -ACARA-.

La venta de neumáticos va de la mano de los patentamientos. Si bien en 2021 la demanda de 0km se recuperó impulsada también por la brecha cambiaria entre dólar oficial e informal, la escasez de divisas agravó el escenario de disponibilidad de vehículos, casi no hay unidades importadas y solo se consiguen nacionales. Como consecuencia, la escasa oferta hace que los precios sigan sostenidos.

La demora para conseguir un neumático puede superar los 4 meses.

En este escenario, las ventas minoristas de neumáticos acompañaron en menor medida la recuperación de la demanda de vehículos, mostrando un crecimiento del 17,1% en 2021 y cerca de un 21% en lo que va de 2022 aunque la situación gremial y el tema de importaciones afectarían los pronósticos de cierre del año.

En cuanto al mercado externo, la industria de neumáticos mantiene históricamente un déficit en su balanza comercial el cual se ha ido incrementando en los últimos años. Para lo que va del año se espera que el déficit se incremente alcanzando entre 400 y 500 millones de dólares.

A partir de 2021, las importaciones crecieron y se esperan que las mismas registren otro buen incremento en 2022 alcanzando entre 500 y 600 millones de dólares impulsado por una mayor actividad de la industria automotriz, a pesar del estricto control de importaciones por parte del Gobierno.

Cuánto sale cambiar los cuatro neumáticos de un auto o camioneta

La falta de neumáticos repercute en los precios y renovar las cuatro unidades de un auto sale más de $500.000 si se trata de un auto chico, siempre eligiendo una primera marca.

Para una camioneta, el valor prácticamente se duplica, ya que los precios superan los $200.000 por unidad, es decir, se necesitan casi $1 millón o más, según la marca, para cambiar los cuatro.

Las recomendaciones de los puntos de venta es que se cambien los rodados cada 50.000 kilómetros aproximadamente, ya que el desgaste afecta la seguridad.

Se recomienda cambiar los neumáticos cada 50.000 kilómetros.

En el caso de no cambiar los cuatro juntos, es preferible renovar primero los dos delanteros, y luego los de atrás. También, hay que tener en cuenta que siempre se debe conservar la misma medida, ya que alterar las recomendaciones del fabricante puede afectar la seguridad del auto y el confort.