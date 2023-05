VTV: a quién le corresponde tramitarla en mayo y cómo hay que sacar los turnos

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite anual y obligatorio que deben realizar todos los vehículos para poder circular por el país. La normativa establece también quiénes deben realizar el trámite y cuándo, según estén dadas las condiciones de kilometraje, tiempo que pasó desde el patentamiento del vehículo y numeración de patente.

Todos los distritos siguen la misma lógica y, para tener en cuenta, el mes en el que corresponde hacer el trámite coincide con el último número de la patente. Por ejemplo, las patentes que terminan en cinco, deben hacer la verificación en mayo (quinto mes del año).

En este mes le corresponde realizar la VTV a todos los autos cuya patente termine en cinco. Por otro lado, y preparándose para el mes próximo, las autoridades de control recomiendan que los vehículos con patente terminada en seis saquen el turno para hacer la verificación en junio.

En el caso de las patentes terminadas en cero, les corresponde tramitar en octubre. En lo que refiere a los meses de diciembre y enero, no tienen ningún número en específico ya que se dejan libres para "quienes no hayan realizado el trámite en el mes correspondiente". Sin embargo, no exime de realizar la verificación según el cronograma por lo que, de haberla hecho en enero y corresponder en julio, de igual manera deberán sacar un turno y acudir a la planta cuando corresponda.

El cronograma de VTV en CABA

¿Cómo sacar turno para la VTV?

Para sacar turno en la VTV de la Provincia de Buenos Aires deberás seguir una serie de sencillos pasos:

Ingresar en la página oficial de la VTV de la Provincia de Buenos Aires

de la Provincia de Buenos Aires Seleccionar la opción "Reservá tu turno"

Ingresar la patente y especificar el tipo de origen del vehículo (uso particular, vehículo empresarial, vehículo de uso exclusivo de personas con discapacidad, etc)

y (uso particular, vehículo empresarial, vehículo de uso exclusivo de personas con discapacidad, etc) Completar el formulario "Información de contacto" el cual te solicitará datos personales como nombre y apellido, DNI, número de teléfono, etc. Los datos ingresados deben ser de la persona que hará el trámite

el cual te solicitará datos personales como nombre y apellido, DNI, número de teléfono, etc. Los datos ingresados deben ser de la persona que hará el trámite Completar el formulario "Información del titular" en el que ingresarás los datos del titular del vehículo (nombre, apellido y DNI)

en el que ingresarás los datos del titular del vehículo (nombre, apellido y DNI) Completar el formulario "Información del turno" en el que ingresarás el partido o localidad en el que deseas hacer la verificación, la planta y, finalmente, el día en el que harás la verificación

en el que ingresarás el partido o localidad en el que deseas hacer la verificación, la planta y, finalmente, el día en el que harás la verificación Finalmente, deberás hacer clic en "Confirmar turno"

Cabe recordar que siempre suele ser más conveniente no esperar a último momento para sacar el turno a la VTV, sino hacer el trámite con dos semanas o más de anticipación, ya que, de esta forma, tendrás más opciones de días y horarios para hacer la VTV.

¿Cómo sacar turno para la VTV en CABA?

Para sacar turno para la VTV en CABA deberás seguir los siguientes pasos:

El primer paso es proceder a la reserva del turno, la cual se puede hacer a través de la Web del Gobierno de la Ciudad

Luego, deberás completar el formulario web en el cual te solicitará los datos del vehículo a verificar y tus datos de contacto

en el cual te solicitará los Posteriormente, deberás seleccionar el método de pago del trámite , pudiendo escoger entre la opción online o presencial

, pudiendo escoger entre la opción online o presencial Seguidamente deberás seleccionar alguna de las 7 plantas, la fecha y el horario del turno para realizar la verificación. Es importante que tengas en cuenta que, una vez seleccionada la planta, no podrás modificarla

para realizar la verificación. Es importante que tengas en cuenta que, una vez seleccionada la planta, no podrás modificarla Completar los datos del pago y abonar la reserva del turno, según el método de pago que hayas escogido, es decir, online o presencial

Es importante tener en cuenta que los 0KM no deben hacer la VTV, ya que, al ser vehículos nuevos, no tiene sentido que se verifique el estado mecánico del vehículo. Sin embargo, pasado un determinado tiempo, será obligatorio realizar la VTV.

la VTV verifica el estado mecánico de los vehículos

El mínimo dependerá del tipo de vehículo y su destino: