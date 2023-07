Mercedes Benz Camiones y Buses: "Hoy se renuevan 13.000 unidades por año y se necesitan 25.000"

Mercedes Benz Camiones y Buses comenzó a recorrer un camino independiente en la Argentina hace poco más de un año, cuando se separó de la división de Autos de la marca. Desde entonces, es otra de las terminales que opera en el país, enfocada en la fabricación de camiones, buses y remanufactura de motores a través de Reman.

Los resultados del primer año de trabajo fueron un éxito para la compañía y lo sellaron con una inversión de u$s50 millones en un predio ubicado sobre la ruta 9 en la localidad de Zárate, donde se construyó un galpón que será destinado al almacenamiento de repuestos y logística, un centro neurálgico clave ya que está cerca del puerto y la ruta que conecta con provincias de gran importancia para el transporte.

Durante el evento formal donde se anunció la culminación de la obra, Raúl Barcesat, presidente de la Compañía, explicó los planes con el nuevo proyecto y también se refirió al mercado de los camiones, con la realidad que se atraviesa hoy en el país.

El parque de camiones, obsoleto

El transporte automotor argentino está "avejentado" en todos los segmentos, y los camiones no escapan a esta realidad. En este contexto opera hoy Mercedes Benz Camiones y Buses.

"Nosotros siempre decimos que hay más de 500.000 camiones circulando, tendríamos que renovar 20.000 o 25.000 por año y estamos en 13.000. Estamos a la mitad del mercado. Así como la industria automotriz está en 400.000 a 440.000, seguramente recuerdan que hace unos años hablamos del Plan 1 millón, casi que también está a la mitad. Entonces, camiones sigue esa regla del mercado general", comentó el directivo.

Raúl Barcesat, presidente de Mercedes Benz Camiones y Buses, durante la inauguración del nuevo predio.

Esa es la situación actual de la industria, que hoy encuentra trabas para importar, como todo el sector, y eso retrasa más la renovación de unidades. Tal como expresan diferentes transportistas, todos necesitan más unidades, pero ninguno tienen la cantidad que necesita para renovar por año.

En buses es diferente, hay 40.000 buses circulando, por una legislación que obliga a renovar a no más de 10 años. "Si bien no estamos en 4000 buses que se van a patentar, estamos más cerca de 2500 o 2300, la renovación es más lógica, más previsible. Y nosotros en buses tenemos el 65% de la participación del mercado, así que 2 de cada 3 buses son de la marca", comentó Barcesat.

Inversión en Zárate y planes a futuro

Volviendo sobre el nuevo proyecto, dentro del predio que compró la compañía se prodrían contemplar otros planes a futuro, pero el foco ahora es la logística. "En diciembre compramos el predio por u$s20 millones para un centro logístico de autopartes y repuestos que debería estar en marcha en el segundo semestre del año próximo. Además, tiene la infraestructura necesaria para poder operar con calles internas, comedor, playas de empleados. Después seguimos trabajando en proyectos que cuando se cristalicen los vamos a anunciar".

Repaso de modelos de todos los tiempos durante el anuncio de Mercedes Benz.

Por otro lado, desde la compañía explicaron que cuando se escinden las empresas a nivel mundial en 2021, se buscó una independencia que hoy se plasma en el centro logístico, pero seguirán produciendo los vehículos en la planta de Virrey del Pino y el día de mañana, cuando tengan algún otro proyecto que se concrete, seguirán haciendo anuncios,

"Todo lo demás es hacer futurismo. Hasta que no tengamos inversiones aprobadas no vamos a hablar de posibles escenarios de otro aspecto que no está definido", dijo Barcesat.

Nuevo decreto para el ensamblado de vehículos

El gobierno argentino publicó un decreto donde hay un nuevo tipo de régimen automotor que permiten el ensamblado de vehículos en formato IKD, este nuevo régimen abre nuevas perspectivas para las empresas.

En este sentido, Barcesat dijo que "Es algo que estamos teniendo en cuenta. Da la posibilidad que se traiga material extramercosur con un arancel diferencial, en lugar del 35% sería del 14%, el contenido local va en una escalera hasta los 5 años llegar alrededor del 15%. Todo eso es lo que uno analiza para ver cuán competitivo es y de ahí ver hacia donde poder producir y exportar. Eso es algo fundamental para destacar. Nuestra perspectiva es no solamente producir para el mercado local sino apuntar a otros mercados para exportar".

Actualmente, Mercedes Benz Camiones y Buses exporta a México chasis de buses, 56 unidades. "Más allá de las cantidades, el primer desafío para cualquier empresa es abrir un mercado, y lo hicimos con México. Entonces nuestra intensión es incrementar ese volumen y seguir buscando otros destinos para ese productos".

Atego y Accelo, los camiones de producción nacional de Mercedes Benz.

En camiones, la producción de Atego y Accelo, es todo para el mercado doméstico.

En cuanto a las perspectivas para el año, con el resto de los Pesados, compiten desde las 7 toneladas y se proyecta un mercado similar al del año pasado, con 12.000 camiones, donde la participación de la marca es de alrededor del 33 por ciento.

"Uno de cada tres camiones es Mercedes Benz. Es un mercado estable, sigue demandante porque la oferta sigue siendo un factor determinante para que no crezca más, por eso creemos que desarrollar producción local es algo que sería clave para que las ventas subas a a 14.000 o 15.000 unidades".