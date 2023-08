Evitá multas: ¿cómo saber cuándo renovar la VTV?

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un un requisito insoslayable para la circulación segura y reglamentada de vehículos en las vías públicas. Este trámite, cuya periodicidad anual resulta crucial, reviste un peso determinante en el cumplimiento de normativas viales y la preservación de la seguridad en el tránsito.

El vigente sistema de Verificación Técnica Vehicular impone la estricta obligatoriedad de someter los vehículos a un minucioso examen, bajo la premisa de su funcionalidad y conformidad con estándares establecidos. Las implicaciones de desoír este requerimiento son significativas y pueden acarrear consecuencias considerables.

Las implicancias legales en caso de no cumplir con la VTV no pueden ser soslayadas. En caso de desatender el período de vigencia, el automotor se convierte en un transgresor del código vial, acarreando potenciales sanciones monetarias y hasta la suspensión de la licencia de conducir. Un recordatorio constante, en consecuencia, de la importancia de no eludir este imperativo trámite.

Es preciso señalar que la renovación periódica de la VTV obedece a una necesidad fundacional de garantizar la seguridad tanto del conductor como de los transeúntes. Este proceso, que se desenvuelve a lo largo de un año de validez, supone la oportunidad de asegurar el mantenimiento óptimo de los vehículos en términos de eficacia, potencializando la disminución de riesgos asociados con desperfectos técnicos.

La cronología del proceso de VTV se erige como una pieza crucial en la mecánica de esta diligencia. La fecha límite para la realización de la verificación se encuentra condicionada por el último dígito de la matrícula del vehículo, correlacionándose con el mes del año en que deberá ejecutarse. Un sistema lógico, si bien con ciertas excepciones puntuales.

La VTV se debe renovar todos los años.

¿Cómo es la VTV por número de patente?

La simplificación y organización del proceso de VTV es un logro reciente que aboga por mayor orden y eficacia. La sincronización de los vencimientos en función de los dígitos de las placas vehiculares pretende minimizar las incómodas aglomeraciones y prolongadas esperas, en consonancia con el propósito de agilizar la renovación.

El desglose de los meses asociados a los distintos números finales de patente ilustra este nuevo enfoque:

Patentes finalizadas en 0: vencimiento el 31 de octubre de 2023

vencimiento el 31 de octubre de 2023 Patentes finalizadas en 1: vencimiento el 30 de noviembre de 2023

vencimiento el 30 de noviembre de 2023 Patentes finalizadas en 2 : vencimiento el 28 de febrero de 2023

: vencimiento el 28 de febrero de 2023 Patentes finalizadas en 3: vencimiento el 31 de marzo de 2023

vencimiento el 31 de marzo de 2023 Patentes finalizadas en 4: vencimiento el 30 de abril de 2023

vencimiento el 30 de abril de 2023 Patentes finalizadas en 5: vencimiento el 31 de mayo de 2023

vencimiento el 31 de mayo de 2023 Patentes finalizadas en 6: vencimiento el 30 de junio de 2023

vencimiento el 30 de junio de 2023 Patentes finalizadas en 7: vencimiento el 31 de julio de 2023

vencimiento el 31 de julio de 2023 Patentes finalizadas en 8: vencimiento el 31 de agosto de 2023

vencimiento el 31 de agosto de 2023 Patentes finalizadas en 9: vencimiento el 30 de septiembre de 2023

Cabe destacar que los meses de diciembre y enero, por su particularidad, no cuentan numeración asignada, otorgando un margen a aquellos rezagados en cumplir con su obligación, facilitando el proceso de adecuación.

¿Cuánto tiempo se puede andar con la VTV vencida?

La importancia de la VTV es irrefutable. Su omisión no solo priva al vehículo de su condición de circulación legal, sino que conlleva multas pecuniarias que impactan directamente en los titulares. Al cruzar la línea de vencimiento, el vehículo se convierte en un transgresor flagrante, susceptible de sanciones económicas proporcionales al tiempo de desidia.

En una medida aún más severa, la retención de la licencia de conducir surge como una posibilidad tangible en los casos de persistente desacato a las normas vehiculares. Esta coercitiva medida, encaminada a fomentar la responsabilidad y el cumplimiento, pone de manifiesto la inquebrantable determinación de las autoridades en mantener la seguridad vial como prioridad incontestable.

La fecha de vencimiento de la VTV se determina según el último número de la patente del vehículo.

¿Cómo sacar turno para realizar la VTV?

La coordinación de la Verificación Técnica Vehicular está enriquecida por la planificación precisa de los plazos y procedimientos necesarios para garantizar la adhesión fluida y oportuna. La obtención de turno se postula como un paso trascendental en este proceso, cuyos procedimientos varían según la jurisdicción.

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el trámite se materializa a través de los siguientes pasos:

Reserva de turno a través del sitio web oficial del Gobierno de la Ciudad. Completar el formulario digital con los datos del vehículo y de contacto. Seleccionar el método de pago entre opciones online o presenciales. Escoger una de las siete plantas disponibles, junto con fecha y horario de preferencia, recordando la imposibilidad de modificar la elección una vez realizada. Finalizar con la información de pago, culminando con la confirmación.

En el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, la planificación de la VTV se desglosa en los siguientes pasos:

Acceder a la plataforma oficial de la VTV de la Provincia de Buenos Aires. Optar por la alternativa "Reservá tu turno". Introducir la patente y especificar el origen del vehículo. Completar los formularios de información personal y del titular del vehículo. Definir el partido o localidad, seleccionar la planta y agendar la verificación en el día deseado. Confirmar el turno y concluir el proceso.

VTV: qué pasa con los autos 0KM

La adquisición de un vehículo 0KM plantea nuevas perspectivas en términos de la VTV. La obligación de someterse a esta verificación comienza después de tres años de antigüedad o al superar los 60.000 kilómetros recorridos. Las motocicletas, por su parte, deben encarar este proceso a partir de su primer año de existencia.