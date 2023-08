Con estos 3 modelos, RAM se relanza en Argentina: "Somos la única marca especializada en camionetas"

La presencia de RAM en la Argentina tuvo varias etapas, pero la más reciente y recordada data de 2013, cuando las camionetas full size se relanzaron en el país tras un impase de tres años y, rápidamente, se convirtieron en un boom.

El éxito fue tal que sirvió como puntapié para que el segmento de las camionetas más grandes se pusiera en la mira de muchas marcas que habían decidido dejarlo de lado, el cual hoy tiene otro jugador de peso, como Ford con la F150, y a Chevrolet amagando con sumar la Silverado.

Más allá de esa fecha, que se perpetuó con un gran evento realizado en la costa argentina, con helicópteros, cuatriciclos y motos de enduro y de agua como marco, en Stellantis, ahora propiedad de RAM, hay otros momentos que recuerdan como decisivos. Así lo explicó para Pablo García Leyenda, director Comercial de RAM, durante una travesía por Lago Hermoso, en San Martín de los Andes, donde se relanzó la marca y se anticiparon las próximas novedades que llegarán al mercado.

"El principal hito de RAM fue en 2009, cuando Sergio Marchionne decidió, entre otras cosas, que deje de ser un modelo de Dodge para que se convierta en marca propia", explicó García Leyenda. "Desde ese momento, con el plan de fusión de Fiat-Chrysler, hasta hoy, se trazó una visión estratégica a partir de la cual se estableció la creación de nuevos segmentos. En Jeep (también de Chrysler), el ejemplo fue el nacimiento de Renegade y la especialización de la marca en SUV; mientras que en RAM, al separarla de Dodge, cobró tanta fuerza que se convirtió en una marca especializada en camionetas", agregó el directivo

El primer modelo de la nueva era: RAM Rampage

Lo que pasó desde que RAM se independizó de Dodge, hasta la actualidad, es que el plan estratégico de la marca alcanzó su máxima evolución, con la idea de expandirse a nuevos mercados. A partir de entonces nació uno de los proyectos más importantes en América del Sur, que es la llegada de la nueva Rampage, diseñada en la región para posicionarse un escalón por debajo de las pick ups medianas.

La nueva Rampage se lanzará en el verano 2024 y llega para cambiar las reglas de RAM en términos de volumen y desarrollo, al tener un mayor alcance al público por funcionalidad, dimensiones y precio.

La nueva Rampage llegará en 2024.

El objetivo con este modelo será captar nuevos clientes, y no dudan de su potencial: "Somos la única marca occidental especializada en pick ups. El logo solo se ve en camionetas, y eso vale", repiten cada tanto. Además, apuestan a repetir la historia de Jeep. "Como hizo Renegade con Jeep, que democratizó la marca, Rampage llega para democratizar a RAM", comentó García Leyenda.

En cuanto a las ventas de Rampage, hay buenas expectativas ya que en Brasil es un éxito y es la camioneta intermedia más completa entre las compactas, con tres versiones, dos opciones de motorización, diferentes personalidades, estilos y performance. "No veo esa variedad de combinaciones en las pick ups compactas, si en las medianas", dijo García Leyenda. "Nos da una pauta de cómo desembarca RAM en el mercado más allá de los volúmenes de venta que se alcancen, siempre condicionados por la oferta", agregó,

La Rampage se ofrecerá en tres versiones: la R/T que es la deportiva; la Rebel que se destaca por la capacidad off road; y la Laramie que es la más "elegante", alineada con la RAM 1500, con cromados y una estética convencional dentro de lo que es la marca. Los motores son el Hurricane 4, un 2.0 turbonaftero de 272; y el Multijet 2.0 turbodiesel de 170.

En cuanto a los competidores, desde la compañía aclaran: "No apuntamos contra nadie en particular, el segmento tiene muchos jugadores y otros que están llegando, son muchos. Además, a veces se compara con la oferta de las medianas por la línea de cintura, que es casi igual, pero no compite con ellas, no es competencia específica. En este caso, les puede robar clientes a las medianas si no necesitan la funcionalidad del chasis o algunas condiciones específicas para el trabajo. También creemos que le sacará gente a los SUV, por la tecnología, seguridad y sofisticación; y competirá contra las camionetas compactas en el posicionamiento alto del segmento, en precio-producto", explicó García Leyenda.

Otros dos lanzamientos claves: RAM Rebel y Night Edition

Para la marca, Rampage es un lanzamiento bisagra por su apuesta a categorías donde nunca estuvieron presentes. SIn embargo, no será la única novedad, y antes se sumarán dos nuevos modelos.

La RAM Rebel estará en semanas en los concesionarios.

Por un lado, RAM Rebel, la nueva generación de la camioneta 1500, con una estética más deportiva que la conocida Laramie, que también sigue vigente en los puntos de venta. Esta versión cuenta con el motor HEMI 5.7 L de 395 cv y 353 NM de torque. A diferencia de la Laramie, viene acoplada a un motor eléctrico que abastece la batería de 48 voltios, con la llamada tecnología mild hybrid.

"Lo que hace la batería es distribuir la energia para los sistemas eléctricos del vehículo y compensar el torque en los momentos de baja tensión", explicaron en la marca.

Por el otro lado, será el turno de la llegada de la RAM Night Edition, una edición especial basada en la Laramie, con detalles en negro tanto en llantas como en la parrilla y otras terminaciones. Este modelo tendrá el mismo motor 5.7 L de 395 cv y caja de 8 marchas que la actual RAM, la cual seguirá en el mercado con Rebel.

RAM Night Edition, una versión especial todo negro.

"Estamos en un contexto complejo para las importaciones, pero en esta travesía quisimos que se viva la experiencia de tomar contacto con los productos que tendrán en breve en los concesionarios, asumiendo el concepto de transformación de la marca previo a la llegada de Rampage", explicó García Leyenda en base a la travesía realizada en Lago Hermoso. También se podrá acceder a la 2500 por "encargue".

Quién es el cliente RAM

Por último, para cerrar el proceso que se llevará a cabo para el relanzamiento de la marca, se repasaron los objetivos que tienen por delante, con la mira puesta en los amantes de la marca. Según García Leyenda, es un perfil específico que elige la camioneta para llevarla a la acción, usarla en el trabajo; para el disfrute en actividades extremas; o cualquier objetivo que quieran concretar, siempre llevándolo a la realidad.

La RAM Laramie seguirá en el mercado.

"El cliente de la marca tiene una camioneta RAM porque carga algún vehículo con motor en su chata y sale, ya sea un cuatriciclo o moto de agua o de cross; o porque hace una travesía y tiene que pasar diferentes terrenos con palas en su caja; o para llevar sus caballos de polo. No la tiene solo por imagen, y eso se ve en los accesorios que compran, que son ganchos de remolque y todo lo que sirve para la acción", explicó.

De esta manera, saben quiénes comprarán sus modelos en la nueva etapa, desde los más chicos a los más grandes. "La camioneta se materializa en el terreno. Tener una RAM no es lo mismo que tener otro vehículo, se valida en términos de que la comprás para usarla con un fin determinado", cerró el directivo.