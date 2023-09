Con nuevos SUV y todoterreno, Baic arranca una nueva etapa en Argentina

Con un crecimiento de 72% en los patentamientos en lo que va del año, BAIC es una de las marcas chinas que permanece en el mercado local después de una ola de anuncios que se dio entre 2017 y 2018, cuando algunas se quedaron y otras no llegaron a desembarcar.

Ahora, la china redobla la apuesta con el lanzamiento del SUV BAIC X55II en Argentina, un modelo a partir del cual, el gerente Comercial en el país, Leonardo Bech, señaló que se abre una nueva etapa para la marca en el país.

"El ingreso del X55II sorprende, es un SUV que se destaca entre sus competidores", dijo Bech al definir el producto. Además señaló que "lo más importante es que ya se está comercializando en el país mediante la red de concesionarios y hay embarques llegando con más unidades".

Esta nueva generación del SUV es importada de China, pertenece al segmento C y se ofrece con un diseño futurista y sofisticado. Los seis años de permanencia de la marca en el mercado local también reflejan una ventaja que les dio un aprendizaje y hoy existen muchos vehículos rodando por las calles, lo cual da un nivel de experiencia y de conocimiento del producto muy importante. Además, volviendo al modelo, "tanto el diseño como la innovación tecnológica son un orgullo para BAIC, por eso es tomado como el prelanzamiento de la marca en la Argentina", explicó

Mercado en acción

Un factor determinante en la participación de la marca en el mercado ha sido el cambio en la percepción del cliente acerca de los productos provenientes de China. Así, el Gerente destacó el valor del comprador que decidió apostar en BAIC.

"Si bien BAIC es una empresa que trabaja y produce autos en China desde 1958, sólo hace 10 años salió a los mercados internacionales y hace seis años está en la Argentina. Esta primera parte del trabajo está realizada, la confiablidad del producto que es realmente distinto. Por eso, hablamos del relanzamiento de la marca, tenemos muchos productos en la calle y estamos seguros que los clientes que tienen un BAIC van a consultar y a comprar un X55II por todo lo que ofrece el nivel de equipamiento increíble, su diseño, terminaciones y los sistemas de seguridad activa y pasiva que, incluso, están por arriba del segmento", dijo Bech.

Leonardo Bech, gerente Comercial BAIC en Argentina.

En cuanto a los competidores de este producto, es un tema que se ha hablado con BAIC Internacional y se presenta en varios mercados con algunas diferencias. "Los primeros competidores son las marcas coreanas y europeas porque, también, son la vanguardia de los SUV y por donde pasa el desarrollo. Después, encontramos clientes que vienen de un sedán de media o alta gama y acceden por primera vez a los SUV y llegan a la X55II que sale del molde. El tiempo va a decirnos cuáles son los competidores a los que apuntamos", agregó el directivo.

Acerca de la presencia en el segmento, también se detalló que "es bastante bueno, además, el X55 ya se venía comercializando y este es un escalón más, tenemos mucha expectativa, vamos a ser muy respetuosos y vamos a aprender. El volumen lo vamos a tener para responder a la demanda. El secreto estará en que el cliente vea, sienta y entienda que los materiales y el nivel de equipamiento está por encima con el SUV X55II".

Venta y crecimiento: las proyecciones con el auto SUV BAIC

Ante factores que movilizan la actualidad del mercado automotor como la económica nacional, los sobreprecios y la cercanía de las elecciones presidenciales, el Gerente explicó que, "operamos como todo el mercado automotor con aprobaciones para importar y girar las divisas, vendemos a dólar oficial y hasta ahora, no tuvimos ningún problema. No estamos ajenos a la realidad del país y las elecciones son temas para tener en cuenta porque a partir de cómo quede posicionado el nuevo gobierno, quizá haya algún tipo de variación en las condiciones. Creemos que van a ser favorables para nosotros, son buenas noticias".

En cuanto a los sobreprecios en las unidades fue categórico, "no existen en BAIC, hoy lo que se ofrece satisface la demanda. Sí, hay en el mercado esto que acceder a un 0km tiene en el medio un sobrepecio, pero, no pasa en BAIC, tenemos 24 concesionarios puntos de venta y postventa, es una red muy sana y que comercializa como corresponde las unidades. No tomamos autos usados, somos importadores y distribuidores de BAIC Argentina y tenemos red de concesionarios privada, no comercializamos vehículos".

BAIC, con nueva apuesta en Argentina.

Para conocer la proyección de la marca al cierre en este 2023, Bech señaló la importancia de recordar que la historia de BAIC en el país transitó la pandemia y "nos dejó a todos por fuera de los volúmenes que pensábamos. En promedio, vendimos unos 400 vehículos por año, ahora, planeamos en el mediano plazo escalar a 800 vehículos por año y los planes para 2025 en adelante son más ambiciosos. La apuesta es muy importante".

Futuros lanzamientos de BAIC en el país

Acerca de los productos que tienen y van a ingresar próximamente, Bech comentó que "vamos a apuntar al X35 que ya tenemos en el mercado y funciona muy bien, hasta hoy con dos versiones y continuaremos con la versión más equipada; el X55II con una versión; el BJ40 que está en plena homologación y estimamos en 45 a 60 días poder hacer el lanzamiento oficial, en tanto, ya puede encontrarse en los concesionarios para que los clientes puedan verlo. En los próximos meses tenemos que hablar de tres o cuatro lanzamientos más".

Y, aportó que como lo anunció el CEO de BAIC Internacional hay muchos modelos que se vienen como el X75, el BJ60, la renovación del EU 5, un sedán 100% eléctrico del que ya tienen uno en el país para hacer las primeras pruebas y definir cuál sería el equipamiento y la versión para traer al país.

El nuevo SUV de BAIC rompió los moldes en diseño.

Igualmente, el Gerente puntualizó que otro objetivo inmediato de la firma es ampliar la capilaridad de la marca en el país. "Estamos muy concentrados en capital y el área metropolitana y tenemos cubiertas las principales provincias. Vamos a extender la red sobre todo en postventa, nos interesa llegar a cada rincón del país con una locación de servicio".

Al cierre del encuentro, Bech señaló que el lanzamiento del X55II fue el momento ideal para compartir con los colegas importadores y distribuidores de Latinoamérica quienes pudieron visitar en el país algunos puntos de venta. "Los colegas tienen mucha expectativa porque son nuevos y luego del recorrido donde vieron distintos concesionarios de BAIC y se van con muchas ideas de concesionarios de la ciudad con espacios más reducidos y del área suburbana, más grandes y con talleres integrados. Ellos planean replicarlo en sus países, todos seguimos la idea que BAIC nos propone", finalizó.