Hay stock del nuevo auto Peugeot 208 Roadtrip: ¿es una buena opción para comprar?

Hace exactamente tres años, Peugeot lanzaba la nueva generación del 208 en el mercado local. Desde entonces, el hatch compacto fabricado en la planta bonaerense de El Palomar se posicionó como uno de los modelos de autos más vendidos del país.

De hecho, el pasado mes de junio alcanzó el primer puesto en el ranking de ventas, superando al Fiat Cronos, el sedán compacto -también de producción nacional- que ostentaba ese liderazgo de manera consecutiva durante los últimos 32 meses.

Hay dos elementos que determinan gran parte del éxito del 208: por un lado, el stock que existe en los concesionarios, que por ser de origen nacional, hay más oferta que varios modelos importados, los cuales están trabados desde hace dos meses; por el otro, por la amplitud de gama, con un diseño original, mucha tecnología y equipamiento desde la entrada de gama.

En este contexto, analizamos una de las novedades más recientes de la marca, que es la incorporación del 208 Roadtrip. Se trata de una nueva variante que nació en 2022 como una serie especial de 1.500 unidades y hoy se convirtió en una opción dentro de la oferta, tomando como base el equipamiento de la versión Active Pack. La pusimos a prueba y a continuación te contamos lo mejor y lo peor de esta alternativa.

¿Qué trae de distinto el auto Peugeot 208 Roadtrip?

En líneas generales, el nuevo 208 es el mismo que conocemos, pero esta nueva alternativa agrega algunos emblemas que aluden a la versión Roadtrip a través de una serigrafía que se replica bajo los espejos laterales, los parantes traseros y el alerón, mientras que en el habitáculo hay algunos guiños con inserciones bordadas en los asientos y las alfombras.

El Peugeot 208 Roadtrip está basado en el equipamiento de la versión Active Pack que se estable en el nivel medio de la gama. Es por ello que cuenta con llantas de aleación de 16 pulgadas (diamantadas con negro), parrilla delantera cromada, faros "colmillos" DRL de led, retrovisores en negro brillante y salida de escape cromada, entre otras particularidades.

El auto Peugeot 208 Roadtrip se basa en la versión Active Pack.

Puertas adentro, el el hatch mantiene el icónico puesto del conducción denominado I-Cockpit que caracteriza a la marca del león y en este caso cuenta con tablero de instrumental digital con gráficos 3D, al igual que las versiones más equipadas del modelo, tapizados de tela y alcántara y techo panorámico.

En tecnología, tiene cargador inductivo para celulares, sistema multimedia con pantalla táctil de 10 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto, cámara de marcha atrás, volante multifunción y espejos exteriores con regulación eléctrica. Esta versión no cuenta con apertura y arranque "sin llave", y si bien el climatizador se comanda desde el display principal, no es automático como podría esperarse.

A nivel seguridad cumple con los obligatorios frenos ABS y ESP, además de contar con anclajes para sillas infantiles, cinco cinturones de tres puntos y cuatro airbags: dos menos que las opciones más equipadas del compacto. A diferencia de estas últimas, el 208 Roadtrip no tiene sensores de estacionamiento traseros y tampoco cuentas las asistencias a la conducción (ADAS).

Por dentro, el 208 es confortable, con volante regulable y buscas cómodas.

Con regulación en altura y profundidad del volante y en altura del asiento del conductor (en todos los casos manuales), la posición de manejo es fácil de encontrar aunque, dependiendo de la altura del conductor, la íntegra visibilidad del tablero puede condicionar tales reglajes. Atrás hay suficiente espacio libre tanto para las cabezas como para las piernas de los ocupantes laterales, es adecuado para personas de poco más de un metro setenta y cinco, mientras que el pasajero del medio viajará bastante apretado, cualquiera sea su talla.

La capacidad del baúl, en tanto, es de unos correctos 311 litros que se pueden ampliar considerablemente abatiendo el respaldo trasero enterizo. La mala noticia es que debajo del piso aloja la rueda de auxilio que es de uso temporal.

Auto Peugeot 208 Roadtrip: mecánica y prestaciones

A excepción del 1.2 New Like, el 208 Roadtrip presenta la misma motorización del resto de la gama que se comercializa en nuestro mercado. Se trata del histórico 1.6 aspirado de cuatro cilindros y 16 válvulas que desarrolla 115 cv. No es de los impulsores más modernos del segmento -donde cada vez hay más motores turboalimentados- pero está a la altura y ha dado sobradas muestras de confiabilidad.

Algunos de los detalles que distinguen al nuevo Peugeot 208 Road Trip.

El Roadtrip está disponible tanto con caja manual de cinco velocidades como con la automática Tiptronic de seis marchas (con mandos secuenciales a través de la selectora) como la unidad que utilizamos en esta ocasión.

Este conjunto brinda reacciones adecuadas para el uso diario, aunque muestra cierta pereza ante la exigencia instantánea (por ejemplo una salida rápida o sobre paso en la ruta). Así lo demuestran nuestras mediciones, en las que registramos una aceleración de de 0 a 100 km/h necesitó 11,9 segundos, mientras que para pasar de 80 a 120 km/h demandó 8,7 segundos.

Por fuera, el distintivo Road Trip también distingue a esta auto.

Aunque sea un dato irrelevante para la mayoría de los usuarios, cabe mencionar que la velocidad máxima de este modelo está en torno a los 182 km/h: un valor más que correcto para un vehículo de su tipo.

Ahora bien, en términos de consumo, en ciudad obtuvimos un rendimiento de 9,1 km/l, mientras que en ruta, a 90 y 120 km/h, registramos apreciables 16,9 y 13 km/l, respectivamente.

El Peugeot 208 y su estructura

Un aspecto a destacar el Peugeot 208 es su adecuado reglaje de las suspensiones. Están bien calibradas para nuestras calles para otorgarle un buen confort de marcha y eso supone unas de las mayores virtudes de este modelo junto con el comportamiento dinámico.

La rigidez del chasis muestra gran aplomo en ruta, acompañado, además, por una agradable dirección con asistencia eléctrica que se beneficia del formato del volante (pequeño y asimétrico) para realizar maniobras tanto en ciudad como en los trazados más veloces.

Con discos adelante y tambor atrás, como la mayoría de su segmento, las distancias de frenado resultaron bastante lógicas: por ejemplo, de 100 km/h a 0 recorrió 42,4 metros, transmitiendo mucho control y una línea recta durante todo el recorrido.

Precio: el tema "tabú" del momento para cualquier auto

Si repasamos la lista de precios "sugeridos" que Peugeot publica todos los meses veremos que prácticamente todas las versiones del 208 en Argentina tienen el mismo valor, que es 8.101.000 pesos.

Peugeot 208, hay stock, pero los precios cambian según el concesionario.

Claramente son valores simbólicos para evitar que este modelo de producción nacional entre en la primera escala de impuestos, internos mal llamados "al lujo", que está por cambiar en estos días. Estas cosas ocurren solamente en un país con impuestos distorsivos, que lo único que consiguen es generar, como en este caso, especulaciones por parte del fabricante o el concesionario.

Tal es así que en la "vida real", la variante manual de 208 Roadtrip cuesta casi 9 millones de pesos, mientras que la automática Tiptronic en los concesionarios oscila entre los 10 y 11 millones de pesos: un valor que resulta excesivo para un auto del segmento B (chico).

La garantía de tres años que Peugeot ofrece por este compacto es correcta, aunque en este segmento ya hay rivales como el Toyota Yaris (fabricado en Brasil) y el Kia Rio (mexicano) que ofrecen hasta cinco años de cobertura.