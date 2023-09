Mercedes Benz Camiones invertirá u$s10 millones en la red de concesionarios hasta 2025

Mercedes Benz Camiones puso en marcha un plan de capacitación para la red de concesionarios de la compañía, que son 45 puntos en todo el país, bajo el paraguas "Kilómetro a Kilómetro".

El objetivo de esta estrategia es apuntalar la satisfacción del cliente, la rentabilidad y el negocio sustentable. A partir de ellos, realiza una puesta de valor desde diferentes aspectos.

El primero es el robustecimiento de su programa de formación y capacitación, duplicando las horas de formación técnicas y no técnicas y la cantidad de participantes calificados en su Training Center, localizado en Tortuguitas. Así, para el año 2025, la Red Comercial habrá invertido más de u$s10 millones en infraestructura desde que se constituyó como empresa independiente perteneciente al grupo Daimler Truck AG.

Además, trabaja en la capacitación con calidad de excelencia a través de diferentes ítems que se ponen a prueba en cada trabajo de entrenamiento.

Truck Training: excelencia en capacitación

La excelencia en la capacitación es el eje central del trabajo de la compañía experta en vehículos pesados.

El nuevo centro de entrenamiento y logística de Mercedes Benz Camiones.

Para ello, se basa en diferentes puntos:

Capacitación de alta calidad: la compañía capacita a su red de concesionarios y talleres autorizados para ofrecer la mejor atención y servicio a sus clientes. Los instructores están certificados por Daimler Truck AG y siguen los lineamientos globales de la corporación.

ofreciendo cursos presenciales y virtuales interactivos, se adapta a las necesidades de aprendizaje de su personal.

Certificación internacional: la compañía está certificada por Daimler Truck a nivel global y realizará una recertificación el 2025. Esto garantiza que sus técnicos tengan los mismos estándares internacionales de conocimientos y habilidades que sus homólogos en todo el mundo.

en este semestre, se está llevando a cabo la certificación de técnicos de diagnóstico y capacita a diferentes perfiles, incluyendo técnicos, atención al cliente, procesos y sistemas, ventas y gerenciamiento.

: en este semestre, se está llevando a cabo la certificación de técnicos de diagnóstico y capacita a diferentes perfiles, incluyendo técnicos, atención al cliente, procesos y sistemas, ventas y gerenciamiento. Amplio portfolio: se ofrece un impresionante portfolio de casi 2.000 horas de formación para los distintos perfiles que trabajan en su Red Comercial, garantizando un alto nivel de competencia en su equipo.

Training Center de vanguardia

El epicentro de esta iniciativa de capacitación es el Training Center de Mercedes-Benz Camiones y Buses, ubicado en el kilómetro 35,5 de Panamericana, Provincia de Buenos Aires. Con una superficie de 3.300 metros cuadrados, incluyendo más de 1.500 dedicados a Camiones y Buses, este centro está destinado a la capacitación de toda la Red de Concesionarios y Talleres de la marca de la estrella.

Raúl Barcesat , presidente de Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina

Este espacio cuenta con aulas talleres; aulas para capacitación en ventas y gerencial; espacios de IT para capacitación en procesos y sistema; comedor y todas las comodidades para desarrollar las actividades de formación.

Objetivos para 2024

La marca alemana refuerza constantemente su compromiso con la excelencia y se ha propuesto un ambicioso objetivo. Tras dos años de operación como compañía independiente que se cumplirán en el 2024, Mercedes-Benz Camiones y Buses duplicará la cantidad de horas de capacitación y, de la misma manera, duplicará la cantidad de personas calificadas en la Red Comercial.

"Es un orgullo ser parte de una compañía que está siempre en busca del crecimiento y se rige por estándares internacionales, desafío que nos permite mantener una escucha activa con los clientes y desarrollar soluciones para ellos" afirma Guido Casaro, Gerente de Estrategia, Desarrollo de Red y Capacitación de Mercedes-Benz Camiones y Buses. Y agrega: "Todo esto es posible gracias a nuestra gran Red Comercial. Los talleres y concesionarios son los intermediarios que nos permiten estar cerca de los clientes día a día. Por eso, es imprescindible contar con un programa de formación de excelencia que esté a la altura de los estándares de nuestros productos y servicios".

Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina, la subsidiaria local de Daimler Truck AG, opera en el país desde finales de 2021. Opera en el Centro Industrial Juan Manuel Fangio ubicado en Virrey del Pino, provincia de Bs. As. desde donde produce diferentes versiones de los camiones Accelo y Atego y los chasis de buses OH y OF. En el mismo sector opera la planta REMAN, que ofrece una alternativa de producto remanufacturado con la misma excelencia y garantía que una pieza original.