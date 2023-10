Honda Argentina, tras la llegada del nuevo ZR-V: "Van a volver clientes que se habían ido a otras marcas"

Después de casi cuatro años sin novedades de peso, la terminal que produce motos en Argentina, empezó con una seguidilla de lanzamientos de los cuales el ZR-V representará, "el regreso a la marca de muchos clientes".

Ante esta gran expectativa, Honda no quiso que la llegada del ZR-V pase desapercibida y organizó un exclusivo lanzamiento en San Carlos de Bariloche.

Allí, además de poner a disposición el debutante SUV mediano para poder probarlo (se ubica por encima de HR-V y por debajo de CR-V) se anunció la llegada de la nueva generación del HR-V, CR-V, la versión híbrida del sedán Civic y hasta se adelantó un nuevo modelo inédito para la marca.

Iprofesional habló con Víctor Pruvsot, quién hizo referencia en la nueva estrategia de Honda en Argentina y cuál es la expectativa de crecimiento en el actual contexto inflacionario.

Los lanzamientos de Honda Argentina

Los planes de Honda para 2023 vienen bien cargados, y la marca que supo crear un segmento "intermedio", entre los SUV más chicos y los medianos, con el exitoso HR-V, tiene varias novedades para este año y el próximo.

- ¿Cuántas unidades tiene previsto Honda comercializar este año en general?

Honda ZR-V, el nuevo SUV que llega para recuperar clientes.

- Total este año estipulamos unas 1.300 unidades según año fiscal Honda, es decir marzo, ya que nosotros estamos a mitad de año. De los cuales calculamos unos 800 modelos de los nuevos que vendrán, es decir ZR-V, HR-V y CR-V.

Si de ZRV se trata, calculamos que vamos a iniciar la venta con unas 500 a 600 unidades hasta marzo.

- ¿Esas unidades las traen con dólares propios?

- Lo vamos manejando, generalmente si sale la SIRA en pesos o dólares. Esta primera partida de ZR-V salió en pesos y en dólares.

- ¿El precio de venta en dólares, lo toman al dólar oficial?

- Si, el concepto es que se lo venda a dólar oficial. Honda le vende al concesionario el auto en dólar oficial.

- ¿El concesionario tiene libertad de pedir otro valor? Ya hay concesionarios que lo están comercializando en dólar billete.

Honda y cualquier marca fija un precio de referencia. Después, el concesionario es el dueño de su negocio y define su forma de vender. Sabemos que es momento de mucha distorsión y a Honda le importa mucho el tema del cliente, por ello si un concesionario se descontrola en sobreprecios, vamos a interferir. No nos podemos meter en el negocio del concesionario, pero tienen que entender que son parte de Honda.

- El ZR-V es un SUV del segmento C, es decir, más grande que HR-V. Sin embargo proyectan más ventas del ZR-V ¿Por qué?

- La proyección es que el cliente de los SUVs chicos (segmento B) se pasen a los medianos (segmento C). El ZR-V tomará clientes tanto del que quiere saltar de segmento, pero también de aquellos que el CR.V le había quedaba lejos por precio. Hay que tener en cuenta que el ZR-V es un vehículo con casi las mismas dimensiones de un CR-V y con toda la tecnología que tiene este SUV en el tope de gama.

Honda ZR-V frente a sus rivales: es uno de los más grandes.

- ¿La nueva HR-V cuando viene?

- Llegará a fines de octubre, se pondrá a la venta a principios de noviembre y representará la entrada de gama a la marca. Ahí se va a iniciar el line up. Es una escala natural que hacemos. Hay muchos clientes que se habían ido de la marca y ahora con la variedad de productos estamos seguros que van a regresar.

- La Honda CR-V había sido anunciada también para este año ¿llegará?

- La idea es presentarla en el verano del 2024, importada de Estados Unidos, como siempre. Cariló y ExpoAgro son eventos importantes para este año.

- ¿Saben cuanta gente se fue de Honda en este último tiempo?

El origen de los competidores del ZR-V.

- La verdad es que es muy difícil saberlo. Tenemos datos de los concesionarios que nos dijeron que clientes nuestros querían cambiar su Honda y que al no tener opciones se fueron a Toyota, por ejemplo. Pero son solo referencias, no tenemos un número. Si sabemos que el publico que antes compraba un Honda Fit se fue a otras marcas.

- ¿Cuál es el objetivo que se fijaron, dónde tienen que volver Honda?

- Hoy somos líderes de la parte de los importadores con un 0,3% de participación y nuestro objetivo es pasar al 1.5% de Market Share. Serían unas 4.000 0 5.000 unidades. Es un número conservador, pensando en el escenario que tenemos actualmente.

- Ustedes en las filminas adelantan un nuevo modelo y dijeron que será de mucho volumen. ¿Podría ser un modelo por debajo del HR-V?

- No necesariamente. Nosotros vendíamos hasta 20.000 unidades al año, hoy proyectamos entre 4.000 y 5.000 unidades. El nuevo producto que aún no podemos adelantar no superará en ventas al HR-V.

Honda tiene definido el plan de lanzamientos hasta 2024.

- ¿Qué debería cambiar en las condiciones exportadoras de Honda para mejorar el volumen y alcanzar esas unidades que proyectan?

- La lógica sería exportar miles de motos para llegar a un volumen de dólares que te permita exportar más. Otra cosa que podría pasar es que cambien las condiciones y podamos tener una situación más normal en el proceso de importación y de pago. Esto significa pedir algo, lo comprás, mandás los dólares y pagarlo a 90 días, no a 365 días. Pero sino se da eso, lo que tenemos que hacer es exportar más.

- ¿Cuántos vehículos promedio vende Honda en un concesionario de mitad de tabla?

- Hoy un concesionario de Honda hoy está recibiendo unas 8 unidades por mes, cuando antes recibía unas 30 unidades. El potencia de post venta en estructura instalada es enorme. Hay muchos puestos de trabajo instalados de los cuales solo se usa el 60%. Todo eso está atado al volumen de venta.

- ¿Por qué Honda está lanzando un nuevo vehículo y hay más planes cuando es incierto el rumbo del país?

- No somos los únicos que lanzamos vehículos y no es que antes no lanzábamos porque no queríamos, no lo hacíamos porque no teníamos modelos. Lo hacemos ahora porque los cronogramas de producción empezaron 4 años antes y por eso hoy tenemos 4 modelos nuevos para presentar. Sabemos que no es el mejor escenario donde prima una gran devaluación y nosotros tenemos que fijar el precio de un producto. Pero ¿sino lo hacemos ahora cuándo lo vamos a hacer? Yo estoy seguro que hay muchos clientes que van a volver a la marca, por eso también presentamos modelos.

- Honda tiene prácticamente un line up de SUVs. ¿Van a traer otros tipos de vehículos?

- Lamentablemente tenemos que trabajar con lo que tenemos, no con lo que queremos. Si bien estamos súper contento con lo que estamos trayendo. si habría la posibilidad de traer más modelos, yo los quiero.

- ¿El otro lanzamiento que tiene previsto es el Honda CIvic Híbrido?

- Así es, el Civic Hibrido va a llegar este año a la Argentina y vendrá importado desde Tailandia.

- ¿Lo van a traer independientemente que el gobierno habilite o no un nuevo cupo con el impuesto del 25%?

- Se pueden ajustar algunas cosas de volúmenes y de tiempo, pero está definida su llegada. No saldríamos a hablar de un modelo tan en firme si no tendríamos la certeza de traerlo.

El ZR-V estrena un nuevo segmento en la marca.

- ¿Tienen en carpeta traer algún modelo 100% eléctrico?

- El concepto de Honda es que los productos pueden ser utilizados en cualquier parte del mundo, esté donde esté. No vamos a traer vehículos eléctricos, que, por ejemplo, no puedan utilizarse en el sur o en el norte del país y solo se puedan utilizar en dos o tres provincias. Hasta que haya una infraestructura firme para autos enchufables, Honda no va a traer vehículos eléctricos.

- ¿Puede volver Honda a fabricar autos en Argentina?

Así es por dentro el nuevo SUV de Honda.

- Si Honda volviera a producir un auto en Argentina, tendría que ser un híbrido o un eléctrico, porque hacer una inversión en desarrollo para un vehículo convencional, con el tiempo que lleva la planificación, quedaríamos ya fuera del mercado. Pensar en el desarrollo de una planta para un auto, lleva tiempo y no te lo podría decir. Hoy estamos enfocados en la producción de motos. De hecho se está inaugurando una nueva línea de producción a fin de año para un nuevo modelo.

¿Por qué Honda sigue integrando ADEFA sino produce autos?

Te puede interesar ¿Qué auto puedo comprar con 1 millón de pesos?

- Tenemos una actividad de exportación de partes de autos que se fabrican en Campana para el mercado de reposición de Brasil. Entendemos que es un lugar que nos corresponde porque acompañamos la situación del sector y ese es el entendimiento con el resto de las marcas.