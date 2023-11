¿Conviene comprar neumáticos chinos?: te contamos ventajas y desventajas

Los neumáticos de origen asiático siempre fueron una buena alternativa para aquellos que no estaban dispuestos a invertir en ruedas de primeras marcas (más costosos), que fueron importados por Gerrini, Neumasu y Larroca, entre los pioneros en comercializarlas en Argentina, con productos como Khumo, Hankook, Firemax y Triangle, entre los más populares.

Sin embargo, como toda lo que viene del exterior, experimentaron fuertes trabas para ingresar al país, lo que afectó su disponibilidad y su principal atributo: precio competitivo. El resultado fue que si antes costaban entre un 40 y 35% con relación a un neumático de marca reconocida, hoy se posicionan tan solo entre un 15 y 10% por debajo.

Esta situación empujó a los propietarios de autos a evaluar comprar los neumáticos en el exterior (Paraguay, Bolivia y Uruguay, son los principales destinos) y elegir en esos mercados las cubiertas de este origen, ya que en esos países, la ecuación sigue siendo 2x1. Es decir, con 2 neumáticos comprados afuera, en Argentina se puede comprar 1.

En este informe, te contamos cuáles son las diferencias de precios y de calidades que presentan los neumáticos de origen chino con respecto a las nacionales y te damos otro dato: ¿cuál es el riesgo de comprar en el exterior?.

Los neumáticos chinos que sirven

Comprar hace 20 años un rodado asiático era muy diferente si se compara con los tiempos actuales. Según coinciden diferentes comerciantes con trayectoria en el rubro, las ruedas chinas eran "casi descartables", por su poca durabilidad. De allí, el mal concepto que arrastran, indicaron.

La realidad hoy es otra, al punto tal que la mayoría de quienes comercializan marcas como Westlake, Windfroce, Triangle, Firemax, Linglong, Greentrac, Kumo y Hankook, aseguran que su rendimiento está muy parejo con relación a ruedas de origen nacional, como Fate o Bridegstone.

Hankook, uno de los neumáticos chinos que más se venden.

"Una cubierta china cuesta alrededor de 30% menos que una primera marca y la calidad es muy similar. Puedo garantizar que cualquiera de las marcas que represento ofrecen muy buen desempeño y durabilidad", sostuvo Ignacio Ibarra, titular de Joyla SRL, importador mayorista.

¿Cuánto se puede ahorrar?

La diferencia de precio entre los neumáticos, por ejemplo, Firemax o Triangle (ambas chinas) con respecto a una Bridegstone, Firestone e incluso una Fate es importante, sobre todo en el caso que el cliente pretenda reemplazar los 4 neumáticos.

"Una rueda en la medida más usual, es decir 175/65R14 tiene un precio de $87.735 contra $77.641 que cuesta una Firemax", nos presupuestaron desde un local multimarca.

La brecha de precio se agranda en neumáticos de mayor medida. Por ejemplo, una rueda 225/45R17 en Bridegstone (Turanza E300), cuesta $215.663, mientras que una Triangle de igual medida tiene un valor de $157.484. Es decir, se puede ahorrar alrededor de $58.000 por neumático.

¿Cuánto dura un neumático chino?

Si bien ningún neumático especifica cuántos kilómetros se puede rodar, la mayoría de las primeras marcas ponen como referencia que la vida útil de una rueda en buen uso, ronda entre los 60.000 y 70.000 kilómetros.

Según expertos, la vida útil de los neumáticos chinos dura menos que los de primeras marcas.

Aquí se plantea la principal diferencia con las ruedas chinas homologadas, las cuales tiene un uso de entre 40.000 y 50.000 kilómetros, según coinciden los especialistas en el rubro.

De esta manera, el mayor uso de un neumático de primeras marcas haría que el tiempo para recuperar la inversión se extienda, y ahi también se equipara la compra.

Compras de neumáticos en el exterior: ventajas y desventajas

Además de la compra de neumáticos chinos para ahorrar, cruzar en el auto a Chile, Bolivia, Paraguay o Uruguay para reemplazar las ruedas usadas del auto y traer unas nuevas es una práctica que se volvió habitual en la Argentina. Es una ecuación que, económicamente, cierra.

Comprar neumáticos en países vecinos se volvió un clásico.

Los precios de un neumático Michelin 205/55/16 (una de las medidas populares) cuestan en el exterior entre u$s110 y u$s120. En Argentina, su precio ronda los u$s300, según relevamiento propio en locales especializados en Buenos Aires.

Con respecto a la diferencia de precio, destacamos el comentario de un representante de Michelín, quien nos remarcó: "Si bien en el exterior se pueden comprar cubiertas desde $70.000 ($280.000 las cuatro), aquí en Argentina dos juegos de neumáticos nacionales rondan los $400.000, con la salvedad que en el país tenes garantía de fábrica y se pueden financiar con tarjeta de crédito".

Lo que nadie te dice de los neumáticos comprados afuera

Con respecto a si es legal o no traer las cubiertas de afuera, es importante saber que al tratarse de un bien de uso, no debería haber impedimento de comprarlo y traerlo calzado en el auto. Lo que no está permitido es viajar y traer los neumáticos en el baúl, lo que se considera importación ilegal.

"Si uno viajando rompe un neumático, necesita reemplazarlo para poder volver, esa sería la lógica", nos comentó Leandro Ingelmo, presidente de la Cámara cordobesa del Neumático.

Sin embargo, hay un dato muy importante que se debe tener en cuenta antes de planificar la compra en el exterior.

Lo primero que se debe considerar, es que la mayoría de los neumáticos comprados, principalmente, en Paraguay y Bolivia tiene otras calidades (por lo general menor) a lo que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), exige para poder ser vendidos en Argentina. "Ni siquiera cuando se comparan marcas conocidas, por ejemplo, Bridgestone, se acercan a las calidades de los que se venden en nuestro país", aseguró Ingelmo.

Muchas veces, comprando neumáticos en el exterior, se pierde la garantía.

Sin embargo, lo más complejo de comprar cubiertas en otros países es optar por marcas desconocidas (la mayoría son chinas), las cuales presentan muchos defectos de fabricación, según nos comentaron de diferentes negocios dedicados a la venta y reparación de neumáticos.

"De diez personas que compran neumáticos afuera, siete tienen problemas y terminan perdiendo plata", nos dijeron desde uno de los locales de Pirelli Performance Center.

En la misma línea, Ignacio Ibarra, titular de Joyla SRL, importador mayorista, afirma que los neumáticos ingresados al país de manera ilegal, no cuentan con el Certificado de Homologación de Autopartes de Seguridad (Chas), de modo que resultan hasta "peligrosas".

Según los especialistas, para evitar la compra de una rueda de origen chino ingresada de contrabando al país, es crucial adquirirlas sólo en negocios del rubro y no a particulares en los sitios de compraventa. Tampoco hay que fiarse de los avisos publicados en redes sociales.