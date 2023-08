Neumáticos de contrabando: qué problemas pueden surgir y nadie sabe

El precio se los neumáticos, junto con la falta de stock, se volvieron dos temas conflictivos para las marcas que fabrican o comercializan sus productos en Argentina, apremiados aún más por el contrabando de unidades de países vecinos, a un menor costo y disponibles de manera inmediata.

Según las principales empresas que producen a nivel local, y otras que importan desde hace décadas, el problema es que, en el caso de las cubiertas importadas, la devaluación impactó directamente en los precios, al tiempo que hay un aumento en el costo interno de los productos nacionales y, sumado al freno en la producción en 2022, todo afecta el costo final.

La consecuencia directa se siente en el mercado, en un momento donde muchos consumidores "cruzan el charco" para comprar en Uuruguay a un precio más bajo. SIn embargo, no todo es beneficio, sino que se pierde la garantía y junto con ello aparence varios puntos en contra.

Representantes de Pirelli, Fate, Bridgestone y Michelin, explicaron a iProfesional.com cómo está el mercado hoy y cómo el contrabando no solo afecta el negocio, sino la seguridad de los usuarios.

Precios caros, falta de divisas e importaciones trabadas

Los precios de los neumáticos no son puestos al azar. Según el CEO de Pirelli Argentina, Mauricio Canineo, "el precio tiene una ley de protección sobre la que Pirelli no puede intervenir. Nosotros sugerimos el valor en base al costo interno, a estándares internacionales, entre otros puntos; pero no definimos el valor final de cada revendedor".

En el mismo sentido el gerente de Producto y E.O. Línea Transporte de FATE SAICI, Juan Manuel Scassi, agregó: "Fate comercializa sus productos a través de red de distribuidores, los valores de venta al público pueden variar de acuerdo con la región y a las acciones comerciales puntuales que cada uno de ellos determine, pero como promedio estos valores han evolucionado por debajo del IPC".

Las marcas que venden neumáticos en Argentina defienden sus productos.

Otro problema es la falta de divisas para importar algunos modelos que no se producen en el país. El gerente de Marketing de Michelin Argentina, Nicolás Konsol, manifestó que, "nos adaptamos mediante estrategias comerciales a este nuevo contexto económico, buscando siempre atender las necesidades de movilidad de nuestros clientes. Trabajamos y creemos en una relación público-privada, donde mantenemos contacto directo con distintos actores del sector público, para obtener una fluidez de importaciones, y continuar ofreciendo productos y servicios".

Asimismo, el gerente de Asuntos Públicos y Prensa de Bridgestone Argentina, Rodrigo Escudero, explicó que la estrategia de la compañía es complementar la producción nacional con la importación de productos para aquellos segmentos de mercado que no producen localmente.

"En este sentido, la producción nacional representa más del 90% de las ventas de Bridgestone Argentina y tan solo el 7,5% son productos importados. Además, exportando más del 30% de la producción local no solo somos líderes en exportaciones en la industria del neumático, sino que, tomando las exportaciones directas e indirectas, nuestra balanza es netamente positiva".

Neumaticos "clandestinos", menos seguros

Respecto del ingreso de neumáticos de manera clandestina al país, "se observa con preocupación la presencia reiterada de neumáticos para transporte de marcas que supuestamente no ingresan por los canales formales, esto conlleva el riesgo para aquellos usuarios que las montan en sus unidades que estos productos no poseen las homologaciones correspondientes como lo es el CHAS.

Otro punto de riesgo para el usuario que utiliza estos productos es que, los mismos, no poseen garantía local. Además de este aspecto de seguridad importante, estos ingresos suponen una competencia desleal por ingresar a valores viles", denunció Scassi.

En tanto, Konsol sumó que los consumidores argentinos "realizan compras premeditadas e inteligentes, lo que lo lleva a preferir marcas reconocidas, y en el sector de los neumáticos no es una excepción. Mismo en contextos económicos de incertidumbre, la búsqueda por la seguridad y la durabilidad en la compra de un neumático sigue siendo un factor importante, tanto en el cuidado del vehículo como para los pasajeros (conductor y la familia/acompañantes)".

El control de los neumáticos es clave para la seguridad.

Mercado de neumatico en 2023: ¿crece o cae?

El mercado nacional del neumático mantiene las expectativas de crecimiento propuestas para este año. En un país que se consolida como fabricante de pick ups, con nichos como la minería o la industria del petróleo y el requerimiento para vehículos 0km y de reposición, la actividad proyecta números positivos.

"En lo que va de 2023, se sigue observando un crecimiento en los mercados debido, sobre todo, al incremento de neumáticos de baja calidad (en su mayoría de origen asiático). Estimamos que este fenómeno debería desacelerarse en lo que queda del año, finalizando el 2023 con los mercados con valores levemente superiores que el año anterior", dijo el gerente de Marketing de Michelin Argentina.

En tanto, el CEO de Pirelli Argentina, comentó que, para este año, la empresa estima una facturación global de 6,8 mil millones de euros y una inversión en torno a los 400 millones de euros. "Teniendo en cuenta esa proyección, el año avanza en línea con los objetivos anuales a nivel global y local".

Por su parte, el gerente de Asuntos Públicos de Bridgestone, destacó que en este año se enfocan en recuperar los niveles productivos acordes a la capacidad instalada en la planta de Llavallol y en la segunda parte del año, seguirán impulsando el crecimiento del negocio.

Detalló que este proceso es posible a partir del plan de inversión realizado entre 2013 y 2020 por más de 220 millones de dólares que les permitió aumentar la capacidad productiva; transformar la planta de producción y "convertirnos en líderes del segmento de equipo original para pickups e ingresar en segmentos competitivos en los que antes no estábamos".

Igualmente, el gerente de Línea Transporte FATE, señaló que el primer semestre "cerró con muchos desafíos que presenta un mercado muy competitivo en donde desde Fate continuamos trabajando para mantener el liderazgo en el segmento de neumáticos para transporte".

Los neumáticos gastados pierden adherencia.

Cuidados y garantía para un neumático

Aunque hoy en día los conductores buscan todas las maneras de extender la vida útil de las cubiertas, los expertos realizaron algunas sugerencias de cuándo deberían cambiarse.

Así, desde Pirelli explicaron que todo neumático tiene en su hombro una sigcla TWI (Thread Wear Indicator) que indica el momento de cambiarlos y significa que 1,6mm que es el límite de garantía de la seguridad de manejo en pisos secos y mojados.

"No damos la previsión en kilómetros porque se compone de muchas variables como tipo de conducción, pavimento, tipo de auto, tipo de utilizo del auto. En el mismo eje, debe tener neumáticos con la misma especificación y condiciones de uso", aclaran.

En esta línea, en Michelín agregaron que se recomienda reemplazar el neumático si se perciben situaciones como "banda de rodamiento gastada más allá de los niveles de profundidad de escultura recomendados (por debajo de 1,6 mm, lo que confirmaría el final de su vida); flanco/costado con cortes, deformaciones, etcétera; cualquier perforación en la banda de rodamiento mayor a 6 mm de diámetro (ya que no es reparable); talón dañado o deformado, entre otros".

Además, explicó que si hay que cambiar solo una cubierta (se rompió o se gastó mal, etcétera) siempre tiene que ser de la misma dimensión, marca y modelo.

"No se puede mezclar en el mismo eje diferentes neumáticos porque van a tener características de adherencia y comportamiento dispares, y eso puede generar inestabilidad del vehículo. Y, hay que evaluar el nivel de desgaste del otro que queda en el mismo eje (que la diferencia de desgaste no sea mayor a 1 mm aproximadamente)", señalaron.

Los neumáticos comprados en Argentina tienen garantía.

Igualmente, Escudero aportó que más allá de la fecha en la que se haya adquirido el neumático, "Bridgestone Argentina recomienda verificar la presión de inflado todos los meses y programar inspecciones periódicas con un profesional. Después de cinco años, una inspección es esencial para determinar si un neumático todavía es apto para circular".

También, Canineo reforzó que el neumático es clave en la seguridad del vehículo y de la conducción. "Los neumáticos en mal estado comprometen la estabilidad, el frenado y el aquaplaning. Por lo tanto, no deben usarse en malas condiciones".

Un factor determinante al adquirir estos productos es la garantía que ofrecen debido a que el neumático es el único punto que entra en contacto con la vía y permite la maniobrabilidad y seguridad del rodado en cada trayecto.

En el caso de Pirelli los neumáticos poseen garantía de fabricación contra fallas en el proceso, materia prima y/o mano de obra de hasta cinco años contados desde la fecha de venta que está en la factura consumidor. Si no está la factura del consumidor, se recurre a la matrícula disponible en el costado del producto.

Igualmente, Michelin cubre cinco años de garantía desde la compra del neumático al igual que los productos Bridgestone y desde Fate para la línea para transporte FATECARGO y FATEXPRESS que, además, brinda otra garantía de carcasa para recapados realizados en los talleres homologados ReFate.

Al cierre y en un medio electoral nacional las empresas apuestan a mantener la actividad estable, "estamos convencidos de que más allá de cualquier contexto, desde Bridgestone Argentina seguiremos trabajando junto con todas las partes involucradas en pos de que nuestro negocio crezca y genere beneficios para cada una de las partes involucradas", dijo Escudero.

Fate, otra de las marcas que venden en Argentina.

Finalmente, "en el rubro del transporte el nivel de actividad comercial está vinculado estrechamente al nivel de actividad económica, siendo esta variable el principal driver de las ventas a flotas", concluyó Scassi.