No hay precios oficiales para ningún auto 0Km y esto decidieron hacer las concesionarias para poder vender

A la espera de que el Congreso resuelva cuestiones que afectan a la previsibilidad impositiva de los autos, no se publican valores y cae la actividad

El mercado automotor argentino viene experimentando una sinuosa realidad desde hace mucho tiempo, pero durante los últimos meses se ha acrecentado por la voraz inflación y la constante devaluación del peso argentino.

A ese complejo escenario, hay que añadirle la pesada carga impositiva que tienen los 0km en nuestro mercado (sean nacionales o importados), ya que en la actualidad casi todos los 0km están afectados por alguna de las escalas de los impuestos internos, mal llamados "al lujo", que data de 2008.

Desde el inicio de 2024, en el Congreso de la Nación se están debatiendo un montón de leyes y DNU que simplifiquen la vida de los argentinos y tengan un impacto inmediato (y positivo) en nuestra economía.

En el rubro automotor, particularmente, hay mucha expectativa en torno a lo que ocurra (presumiblemente) la semana próxima con la supuesta resolución del gobierno de bajar a 0 el arancel para que los autos más accesibles no paguen dicho gravamen: cabe destacar que la primera escala contempla un incremento del 20% y la segunda del 35 % sobre el precio al público. Vale mencionar que, tras la devaluación de diciembre, los precios de lista de los autos aumentaron entre 45 y 60%, provocando que los dos autos de pasajeros más populares y vendidos de la Argentina (Fiat Cronos y Peugeot 208, de producción nacional) sean afectados por el "impuesto al lujo".

Sin precios oficiales de autos en enero

Una prueba cabal de la enmarañada situación del mercado automotor argentino es que a casi 15 días de iniciado el mes, ninguna automotriz publica en sus sitios web los precios oficiales de sus autos, a excepción de las camionetas -consideradas como vehículos utilitarios y exentas de los impuestos internos- que actualizaron sus valores a principio de enero.

Quienes ingresen a la mayoría de los sitios web de las automotrices y pretendan averiguar el valor de referencia de algún modelo se encuentran con un cartel que reza "solicitar cotización", como si se tratara de pedir un presupuesto para construir una casa.

Ford tiene en su web el pedido de cotización para varios modelos.

Qué hacen las concesionarias para poder vender autos

Ahora bien, ¿qué ocurre en las concesionarias de autos? Sin valores de referencia nadie quiere perder, mucho menos estos clientes mayoristas de las fábricas o las subsidiarias importadoras, que no saben a qué valor deberán reponer las unidades que actualmente tienen es stock: es por ello que los precios finales se negocian in situ y en cada transacción manda el juego de la oferta y demanda.

Para un auto de bajo precio como Versa, también hay que solicitar cotización.

Si tomamos como referencia a los dos autos más vendidos de la Argentina, hay incluso variación de precios en los concesionarios oficiales de cada marca por un mismo modelo y nivel de equipamiento.

Fiat Cronos, el más vendido del mercado.

Por ejemplo, el Peugeot 208 tope de gama (Feline 1.6 Tiptronic) oscila entre $18.500.000 y $21.900.000, mientras que un Fiat Cronos 1.3 Drive MT cotiza entre $13.390.000 y 14.500.000 pesos.

Los precios de los 0km más vendidos superan los $20 millones.

Otro de los vehículos más demandados de nuestro mercado en 2023 fue el Chevrolet Tracker, pero en la web de General Motors no hay valores del SUV compacto fabricado en Alvear, provincia de Santa Fe. Sin embargo, en los concesionarios oficiales piden $26.790.900 por la versión más encumbrada de la gama (1.2 Turbo Premier AT).

Al margen de que no hay valores de referencia, también es necesario considerar de que, cuando los había, tampoco se respetaban. Los sobreprecios en los autos vienen siendo una constante y con salarios actuales (que siempre corren detrás de la inflación) la realidad ya impacta al mercado local: en lo que va de enero hay una caída del 30% en la venta de 0km respecto del mismo periodo de 2023.

¿Qué ocurre en el mundo premium?

iProfesional pudo dialogar con distintos vendedores de marcas premium, e incluso algunas que tienen un perfil más elevado que las generalistas y publican sus precios en dólares.

En este mundo, todas las operaciones se concretan en efectivo (dólar billete). Sin embargo, los salones de ventas permaneces vacíos por estos días y también reina la incertidumbre acerca de lo que pueda ocurrir en el corto plazo teniendo en cuenta que hay pocas unidades en stock y se desconoce a qué valor deberán reponer el inventario.

Los autos premium se venden en dólar billete.

"Desde hace tres o cuatro meses tenemos la misma lista de precios y las operaciones se concretan únicamente en efectivo mediante la divisa norteamericana. Para sacar mayor rédito del poco stock que queda, esas unidades se sub facturan con el dólar a 350 con que fueron importadas. A partir del próximo embarque y con el nuevo dólar no sabemos qué vas a pasar, sobre todo por la carga fiscal: muchos clientes no quieren quedar tan expuestos. La realidad es que este ya este mes hubo muy poca actividad", cuentan desde un concesionario de una marca premium alemana.

Se un auto de entrada de gama o uno muy exclusivo, queda claro que el mercado automotor argentino necesita un replanteo: no sólo en bajar los costos fiscales sino también en el cumplimiento de los precios sugeridos, plazos de entrega y transparencia en las operaciones.

En definitiva, el único perjudicado es el cliente. En la actualidad si hacemos la conversión a dólares, los autos de entrada de gama duplicaron su valor histórico de referencia.