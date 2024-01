Enero crítico para automotrices: fábricas paralizadas, ventas que caen y definiciones que no llegan

La industria automotriz todavía no logró acomodarse a la era "Milei", y aunque desde las diferentes terminales admiten que hay buen diálogo con el nuevo Gobierno, las medidas que aún no se tomaron están paralizando el sector, que ya arrastra un sinfín de complicaciones y urgencias desde que Sergio Massa era el ministro de Economía, en la administración de Alberto Fernández.

El primer resultado negativo se verá en enero, con patentamientos en baja frente al mismo período del año anterior, un mes clave para facturar la suma más abultada ya que, tradicionalmente, es el más alto del año en ventas. Sin embargo, en las dos primeras semanas hubo caídas del 45%, y la semana pasada terminó con un 19 por ciento menos.

Esta falta de operaciones está atada, en parte, a los rumores sobre los cambios en el impuesto interno que afecta a los autos a partir de $14.000.000, que supuestamente sería eliminado, lo cual detuvo las ventas a la espera de que bajen los precios. El problema es que, a 20 días del mes, no hay definiciones y también trascendió que no sería eliminado sino que modificarían el piso desde el cual se aplica. Además, por la inflación, en las terminales admiten que bajar los precios no será posible porque están retrasados.

A este panorama se suma otro anuncio grave. Cuatro marcas que fabrican en el país que anunciaron que paran la producción por falta de piezas, ya que no pueden cumplir con el pago a proveedores, deuda que arrastran desde hace varios meses. Son Volkswagen, General Motors, Renault y Nissan.

Producción en jaque y falta de dólares

La decisión de las cuatro terminales que no podrán fabricar hasta febrero es preocupante para la industria en general, ya que un país con 13 fábricas automotrices y ventas de 400.000 unidades promedio, solo se sustenta pensando en la exportación.

Sin embargo, Volkswagen, Chevrolet, Nissan y Renault tuvieron que frenar sus plantas porque ya no tienen piezas, debido a la falta de pago a los proveedores, deuda que se acumula desde hace varios meses.

En Nissan Córdoba no hay fecha para retomar la producción.

Según diferentes fuentes, la suma de todo el sector llega a u$s6.000 millones, y todavía no se sabe cómo y cuándo podrá saldarse. El problema es que, para seguir fabricando, se necesita seguir comprando piezas, y nadie está dispuesto a seguir financiando las fallas argentinas.

En el caso de Nissan, adelantaron a iProfesional que no hay fecha para retomar la producción, mientras que Chevrolet y Volkswagen lo harán a fines de febrero.

Ventas que caen y dudas en los concesionarios

En cuanto a las ventas internas, están atadas a los precios, que muchas marcas no los emitieron esperando las definiciones sobre los impuestos internos. Sin embargo, este rumor que trascendió no está en la primera plana del Gobierno y viene afectando las operaciones.

Mientras tanto, algunas marcas empezaron a enviar listados de precios a los concesionarios, como es el caso de Ford y las seis que integran el grupo Stellantis (Peugeot, Citroën, DS, RAM, Jeep, Fiat), pero es claro que cada agencia tomará la decisión final sobre a qué precio vender.

Chevrolet también paró la fabricación.

También es cierto que los precios raramente vayan a bajar aunque el impuesto interno se elimine. La mayoría de los autos de entrada de gama están topeados en $14.000.000 para que este gravamen no los afecte, y aseguran que tienen un retraso de más del 50% por la inflación.

En caso de actualizar la base mínima y no eliminarla, duplicando este valor, también se dará un aumento para sincerar todos los valores y que cada versión se diferencie de la otra. Hoy, por ejemplo, un modelo de entrada de gama sale lo mismo que uno full.

Para el titular de la consultora ABECEB y exministro de Producción del gobierno de Mauricio Macri, Dante Sica, "la devaluación y la falta de crédito dejan los salones de las concesionarias semivacíos". "Hoy la gente gana 400 dólares por mes en promedio. Las automotrices les van a vender camionetas al campo, a las mineras, a las petroleras. Pero caerán las ventas de 0km para la clase media mientras no aparezca el crédito de los bancos", sostuvo.

Cuándo empezará la recuperación

Las automotrices tienen el BOPREAL, Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre un bono que lanzó el Banco Central de la República Argentina que puede ser suscripto por importadores de bienes y servicios con deuda comercial pendiente de pago, con el objetivo de regularizar el flujo de mercadería hacia el país. Hasta ahora, solo lo tomó Toyota.

Por otro lado, las empresas consultadas por iProfesional ven la recuperación a partir del segundo semestre. Si bien creen que el año terminará con una baja de los patentamientos, que pasarán de 450.000 a 380.000, admiten que tras el mes de julio podría normalizarse el escenario.

La Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA) estima que las ventas de 0km caerán 30% este año.

En general, más allá que lo que depende del sector, hay una mirada que va más allá, y tiene que ver con la recomposición salarial de los consumidores, que mientras no llegue y la inflación sigua afectando los ingresos, será difícil que puedan invertir en un 0km