Ford no para la producción y espera crecer en un mercado que cae: la visión del Presidente

Hace pocos días, Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina, fue nombrado presidente de Ford Sudamérica, con lo cual sumará al cargo que tiene el control de países como Brasil, Perú, Colombia, Uruguay y Chile, entre otros. Es un hecho histórico que un argentino asuma esta posición, y una señal de que, las cosas, se están haciendo bien.

Eso también lo muestran los números. En 2023, las ventas de Ford crecieron 35% en Argentina (tres veces el crecimiento del mercado total), y la camioneta Ranger, que fue totalmente renovada tras una inversión de u$s660 millones en la planta de Pachecho, crecieron 83% en el país y 55% en la región. Además, este año se pudo cumplir con el plan de lanzamientos, se sumaron los modelos eléctricos y se alistó la obra para poner en marcha a mitad de 2024 la fabricación de motores.

A esto se suman dos datos actuales claves: mientras que cuatro terminales tuvieron que suspender la producción por las deudas acumuladas por falta de acceso a dólares de los últimos meses, en el caso de Ford no se va a detener la fabricación local; por otro lado, cuando las ventas caen por falta de precios, a la espera de definiciones sobre el impuesto interno, la compañía envió precios sugeridos a sus concesionarios para que enero no se detenga.

Así lo explicó el flamante Presidente regional en una entrevista con iProfesional en Pinamar, donde todos los años se realiza la travesía en La Frontera y mientras se anticipó el lanzamiento del nuevo Bronco, que llegará en el segundo trimestre.

Un año desafiante para las automotrices

Durante la presentación que hacen todas las marcas en Cariló, un clásico del verano, una palabra identificó a la definición del 2024: "Es un año desafiante". Así lo definieron directivos de Nissan, Renault, Volkswagen, Stellantis (Peugeot, Citroën, DS, Jeep, RAM, Fiat) y Honda. Esa palabra quedó incorporada en el sector automotor.

El nuevo Bronco llegará en el segundo trimestre.

- ¿Cómo definirías este año desde Ford?

- Lo veo igual de desafiante que el 2023. Es un año que de arranque tuve una variedad de cambios que están generando que algunos clientes posterguen la compra de un auto. Por ello la industria está arrancando un año un poco más abajo de lo que pensábamos. Igual no creo que sea definitorio. Es muy temprano para hacer un pronóstico si la industria va a ser más alta o más baja que el año pasado. Es un año que está trayendo muchos desafíos por la cantidad de cambios que se están proponiendo y los clientes están reaccionando en base a esos cambios.

- Estos cambios de la primera quincena: ¿Están relacionado con lo que está sucediendo con el Impuesto Interno, que viene generando incertidumbre?

- Yo creo que eso es un código auto infringido por lo que se habla en general. Primero hay que ver qué pasa con los impuestos internos, después hay que ver lo que cada una de las terminales va a hacer. Nosotros estamos vendiendo normalmente. No estamos atrasando ningún modelo.

- ¿Todos los vehículos de Ford, entonces, tienen precios?

- Sí, todos. Ford Territory por ejemplo se está vendiendo muy bien este mes.

- Más allá del impuesto interno, también hay una inflación y una devaluación que impactan en el mercado y en muchas marcas dicen que los autos no van a bajar de precio aunque se elimine el gravamen, sino que van a subir. ¿Cuál es el precio real de los autos?

- No hay un patrón que defina de igual manera hoy los precios de los autos. Pero Territory, que es un caso emblemático porque vos podes decir que su precio está topeado en el primer escalón del Impuesto Interno, nosotros tenemos precio y lo estamos vendiendo. Me parece que no es un momento de atrasar nada. Puede ser cierto o errado lo que estamos pensando, pero es lo que estamos viendo nosotros.

Producción sin paros para Ford

Además de los precios, el tema que preocupa en estos días es que algunas automotrices extendieron el cierre por vacaciones en sus plantas por falta de piezas para producir. Es el caso de Volkswagen, Renault, Nissan y Chevrolet. Esto se debe, además, a que no pueden pagar deudas acumuladas al exterior, que se arrastran desde hace meses.

La planta de Pacheco se renovó en 2023.

- Hay falta de dólares y problemas con autopartistas en algunas fábricas.¿Cómo está Ford con respecto a este tema?

- Está complejo. Habíamos llegado a un acuerdo que, entendiendo las restricciones que tenía Argentina en términos de reservas, nosotros priorizábamos la producción.

Quisimos mantener la actividad en nuestra planta, la producción, exportación, venta doméstica, y priorizamos los dólares que teníamos para las autopartes de nuestros proveedores y estirar plazos de pagos en unidades importadas. En agosto y septiembre eso se frenó y empezamos a generar una deuda en toda la cadena de valor. Lo que estamos tratando ahora es de regularizar eso con plazos más largos de lo que conlleva la cadena de valor autopartista.

Hoy mirás las importaciones del 13 de septiembre para aquí y tiene una condición de pago dividida en 30, 60, 90 y 120 días. Cuando combinás una deuda comercial larga con esto, nos conlleva a tener charlas recurrentes para solucionarlo.

De todos modos, hoy estamos con vacaciones y estamos esperando arrancar antes de fin de mes.

- ¿Es un parate normal?

- Sí, es un parate normal. Te lo aclaro porque sé que hay fábricas que tuvieron que parar la producción. Es nuestro plan de cierre que tenemos siempre a fin de año donde hacemos mantenimientos más intensivos y avanzamos con proyectos como la planta de motores.

- ¿Tienen comunicación con el Gobierno?

- Sí, mucha. Entienden lo que estamos hablando, nuestras urgencias y necesidades. Estamos operando con algunas restricciones y algunas nos parecen bien. Por ejemplo, nos parece bien que tenemos que tener un equilibrio fiscal para ordenar las cuentas a largo plazo. Queremos que la Argentina tenga la competitividad que tiene que tener para seguir siendo un centro de producción importante. No hay muchos ejemplos en el mundo donde una industria de 400.000 unidades tenga 13 terminales automotrices.

Tenés que tener un marco regulatorio comparable con otros mercados. Si a la producción de camionetas les ponés un montón de impuestos, lo que va a pasar es que un mercado como México le termine comprando a Sudáfrica o Tailandia. Uno tiene que ser competitivo en calidad y costos. Este es el tema que hoy hablamos con el Gobierno. En el mediano o largo plazo no hay producción sino sos competitivo.

Ford, con un crecimiento inesperado

Pasando a los números de Ford, ha tenido buenos resultados en 2023. Y esperan crecer en 2024, cuando el mercado caerá, según la mayoría de los pronósticos.

La nueva Ranger creció más de 80% en el año.

- Durante la presentación de Bronco, hablaste de los buenos resultados que está teniendo Ford Ranger, tanto en el país como en resto de la Región. ¿Superaron las expectativas?

- Nosotros teníamos expectativa para Ranger cuando la lanzamos a mitad del año pasado, pero ni el más optimista pensó que íbamos a crecer en la región 55% en volumen, son casi seis puntos de incremento de participación de mercado. Cuando eso lo llevas a Argentina, es un 84% de crecimiento con respecto al 2022 y también unos seis puntos de crecimiento de participación. Es el volumen de Ranger más alto en 15 años.

Invertimos u$s660 millones y desde luego teníamos muchas expectativas, pero nunca pensamos que nos iba a ir tan bien con solo medio año de ventas, por ello tenemos mucha expectativa con Ranger este año.

- Sin embargo, para la industria en general, esperan un año caída en las ventas

- Yo creo que podría ser más baja, pero nosotros igual estamos buscando crecer el volumen de producción de Ranger.

¿Tienen más capacidad para aumentar el volumen de producción de Ranger?

Estamos pensando crecer entre un 15 y 25% el volumen de Ranger, y te diría incluso que podríamos crecer hasta un 40% más. Nuestra capacidad hoy es 110.000 unidades..

- ¿Este año le suman la producción de motores?

-Si. Por ahora la Ranger estaba con motores importados y a partir de este año empezamos a fabricar la nueva familia de motores que equipará a la Ranger. No podemos confirmar qué motores van a ser, hoy estamos terminando la planta.

- ¿Cuándo estaría en marcha la planta?

- Sería para mitad de año.

- ¿Son todos motores para Ranger?

- Sí, son solo para Ranger y estamos produciendo los primeros prototipos. Nosotros exportábamos los motores anteriores, ahora, es todo para Ranger. Podemos llegar a producir todos los motores que hoy ofrece la pick up y algunos otros que no están.

- ¿Tienen capacidad para producir otro vehículo además de Ranger en la planta?

- El foco de Pacheco hoy es 100% Ranger y seguir creciendo en la versatilidad de las opciones que tenemos.

- En los últimos tiempos, el segmento de las pick-ups llegó a casi 26% del mercado. ¿Pensás que hay más margen para crecer?

Cuando miras el año pasado, el porcentaje de la industria que fueron solo pick-ups medianas, la Ranger tuvo un crecimiento de entre un 20 y 22 por ciento. Históricamente era entre el 12 y 15%. Este año hay que ver qué pasa con el campo, con la minería. No es que la industria va seguir creciendo, pero nosotros si tenemos expectativa de seguir creciendo.

- En los otros segmentos de pick ups, como el de las compactas y full sizes, con la flexibilización de las importaciones: ¿proyectas también un crecimiento?

En el segmento de las compactas, donde estamos con Maverick, vemos un crecimiento pero con menores oportunidades. El año pasado fue un muy buen año para nosotros. Si va a haber más ofertas de modelos importados para los clientes y van a tener para elegir. El de las full sizes es un segmento relativamente chico pero sigue habiendo oportunidades y vamos a tener competencia nueva.

Histórico: un argentino, presidente de Ford para la región

Galdeano es argentino, licenciado en Administración de Empresas y cuenta con un MBA en la Universidad del CEMA. En su trayectoria en Ford, pasó por diferentes puestos en diferentes países, hasta que en 2020 asumió la presidencia argentina.

Martín Galdeano, presidente de Ford Sudamérica.

- ¿Cómo te encuentra el nuevo cargo y cómo te interiorizás de la situación de cada país que representás?

- Es un desafío grande seguir teniendo el mercado argentino y tener la presidencia de Sudamérica. La clave es tener diferentes equipos. El desafío es llegar a tener con profundidad el conocimiento que yo tengo de Argentina, del resto de los mercados.

- ¿Es una estrategia de Ford a nivel global el hecho de unificar la región?

- Así es. Teníamos directores regionales que cuidan elementos de Argentina. Siempre los tuvimos. Cada uno de nosotros teníamos siempre más de un jefe. Históricamente siempre tuvimos un presidente en Argentina. Ahora vamos a tener uno que está representando a la Argentina y la región. Eso pasaba en Brasil antes. La diferencia es que no vamos a tener un presidente de Ford Brasil, vamos a tener todo regionalizado.

- ¿El mercado de Brasil cómo está para Ford?

- Es un mercado muy grande, de más de 2.200.000 unidades, donde Ford siempre tuvo una historia de crecimiento y tenemos posibilidad de seguir creciendo. Ranger creció en Brasil muchísimo el año pasado.

- ¿En el resto de los mercados que presidís ahora, a todos se exporta la Ranger desde Argentina?

- Sí. El único mercado que no estamos exportando de Argentina es Bolivia por un tema de la configuración de potencias que ellos tienen.

- A nivel global, tenes que cumplir objetivos me imagino. ¿Cuáles son?

- Siempre hay responsables por regiones que tienen esos objetivos de crecimiento y es como lo venimos haciendo ahora. Tenemos metas de qué indicadores de calidad queremos tener, cómo cada uno de nuestros clientes se sienten en los puntos de contacto, cómo se siente un cliente cuando va a comprar un auto cuando va hacer un service. Eso es lo más importante que miramos en el día a día.

- ¿Está el objetivo de ser número 1 en ventas con Ranger?

- Hoy el objetivo es tener el volumen que nuestros clientes necesitan. Queremos seguir creciendo y tenemos espacio para seguir creciendo. No tenemos una estrategia de producir y empujar el volumen que un cliente no quiere. ¿Se entiende esa diferencia?

- Para terminar, tuve la oportunidad de manejar para llegar a la Costa los dos vehículos extremos de Ford en Argentina, el Mustang Mach-E eléctrico y la Raptor F-150. ¿Cuál preferís para manejar?

- Yo soy fanático de las camionetas.