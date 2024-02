La falta de vehículos usados hizo que los remates atraigan cada vez más seguidores, ya que son pocas las ocasiones que tienen los interesados en acceder a una unidad. Y cuando se trata de camionetas Toyota Hilux, la escasez es aún mayor.

En este caso, la oportunidad se dio en Bidbit Subastas, una plataforma online donde se podrá ofertar por 16 camionetas. Son todas de la versión de entrada de gama DX, con tracción 4x4, motor 2.4 L, y año 2019. La oferta estará abierta hasta el 29 de febrero.

En cuanto a las camionetas, la base arranca en $13.500.000, mientras que la misma versión 0km sale más de 37 millones de pesos.

Entrando al sitio, se puede observar cuáles son las unidades que todavía no han recibido ofertas, que se mantienen en ese valor, y cuáles ya tienen algunas propuestas, cuyo precio ascendió a 16 millones de pesos promedio.

Cómo participar del remate de camionetas

La empresa que realiza el remate es Banco Superville por medio de la plataforma Bidbit. Para participar, hay que registrarse y adquirir la calidad de oferente, para lo cual se debe abonar una caución en concepto de garantía. Para ello se deberá comunicar vía email a [email protected] donde se le brindará el número de cuenta correspondiente para realizar el depósito.

Una vez realizado este depósito, el interesado hará llegar el comprobante. El monto de la caución en concepto de garantía será de $ 200.000, que será devuelto en 10 días hábiles una vez finalizada la subasta.

Camioneta Hilux 2019 DX, sin ofertas, con precio base de $13 millones.

Una vez acreditado el depósito de garantía, el usuario está en condiciones de realizar ofertas. La registración en el portal implica por parte de los interesados la aceptación de los términos y condiciones del presente reglamento

El acceso al portal tendrá lugar mediante el navegador del interesado y el empleo de claves de acceso creadas y administradas por éste.

Un dato clave: los autos que se subastan han sufrido daños previos debido a accidentes o incidentes similares. Ni la contratante ni Bidbit S.A no se son responsable de ningún daño oculto que pueda encontrarse en los vehículos subastados.

Procedimiento si se accede a una camioneta

En caso de quedarse con una de las camionetas Toyota Hilux, el pago deberá realizarse de manera individual por el lote adquirido en la moneda estipulada. El valor de venta de la unidad es más IVA, al precio de oferta se le sumara la alícuota del 10.5%. Además, el comprador deberá abonar la comisión y gastos administrativos con I.V.A.

La operación de venta deberá ser aprobada por la comitente en el plazo de 96 hs hábiles. Luego de ocurrida la aprobación, los compradores deberán de abonar 100% del valor de venta, en el plazo de 48 horas hábiles de informada la aprobación de la venta por parte del Subastador en cuenta a informar.

Las 16 camionetas Toyota Hilux a remate.

Los oferentes recibirán un email de la aceptación de la oferta, por parte del Subastador, momento a partir del cual comenzarán a correr las 48 horas hábiles mencionadas anteriormente.

Una vez realizado el depósito en el banco que se designará, deberá enviar, por mail, el comprobante del Banco consignando fecha de la subasta y nº de lote. Quien no remita vía email el comprobante bancario, no podrá retirar el lote pretendido. En caso de no cumplir con dicho depósito en tiempo y forma, perderá la totalidad de lo abonado en cualquier concepto.

Por último, los adquirentes deberán pagar una comisión (10% más IVA del 21% de la comisión) y un servicio por gestión administrativa.

Camionetas Toyota Hilux a remate

Entre las camionetas que se pueden elegir, la totalidad de las propuestas son Hilux DX, es decir, de entrada de gama, pero con la particularidad de tener motor diésel 2.4L, el más chico, y tracción 4x4. La caja es manual de 6 velocidades.

En la web se puede revisar el estado de las camionetas en fotos y videos.

Tal como se explica en las bases y se ve en los videos, tienen algunos rayones, golpes, pero en general, hay versiones en buen estado, y muchas tienen unos 100.000 km de uso promedio, lo cual no es un mal número para un vehículo de trabajo.

En el interior se nota el uso, pero en general, no hay roturas de tapizados. Cuentan con 7 airbags: frontales (conductor y acompañante), de rodilla (conductor), laterales (x2) y de cortina (x2).