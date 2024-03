La vida vertiginosa que enfrenta hoy estaba lejos de la imaginación de Lavanya Wadgaonkar, nacida en la India, hija de una familia dedicada a las artes y el cine, herencia que continuó en su primera etapa de estudiante y al frente de diferentes empleos.

Sin embargo, el destino la sorprendió con varias propuestas del mundo corporativo, y tras diferentes experiencias, se convirtió en la Vicepresidente Global de Comunicaciones de Nissan, donde trabaja hace 12 años.

Su rol va mucho más allá de la comunicación de la empresa, y cuida desde la reputación de la marca, hasta cuestiones de diversidad, equidad e inclusión, con mucho interés en la participación de las mujeres en todos los rubros, para que tengan las mismas oportunidades que los hombres.

En una entrevista con iProfesional, durante la Nissan People Week, semana donde se trabaja en el vínculo interno con quienes forman parte de la empresa, relató desde cómo fueron los primeros pasos en su carrera hasta los desafíos que enfrenta en el día a día, en un contexto de cambios tan rápidos que obliga a estar muy atentos y tomar decisiones todo el tiempo, un proceso que va en contra de los largos planes con los que trabajan las automotrices.

La industria automotriz y la diversidad

Lavanya ingresó a Nissan en un momento donde las mujeres no abundaban en los cargos de liderazgo, y menos aún, en el sector automotriz, que históricamente estuvo vinculado a los hombres. Ese fue el primer desafío que tuvo que enfrentar.

"Al principio no fue fácil por la naturaleza del sector. Era la única mujer en una sala de reuniones. Lo bueno es que esa situación cambió y ya no es extraño ver mujeres en las empresas, aunque sigue siendo necesario impulsar más avances", explicó.

Lavanya Wadgaonkar lidera la comunicación global de Nissan.

Lavanya se refiere al desafío de trabajar en muchas áreas en las que falta avanzar. Algunas tienen que ver con las posturas mismas de las mujeres, que dudan y no se atreven a expresar lo que sienten. "Muchas mujeres se creen culpables si están en la casa o si están en el trabajo, tienen miedo a decirle al jefe si necesitan algo. Estas son expresiones que tenemos que tratar en foros, hay que hablar del problema. Existen muchas oportunidades, se está allanando el terreno, pero hay mucho trabajo por delante", comentó la VP de Comunicación de Nissan.

Otra cuestión clave está en animarse a demostrar el talento. "He visto estadísticas de mujeres donde se califican para el mismo trabajo que un hombre, pero con menor puntaje. Para posicionarse mejor necesitan más capacitación, más mentoría, ya que no se atreven en una entrevista laboral a decir con seguridad que algo lo podrán hacer bien. Las estadísticas lo dicen: son siempre más moderadas", aseguró Lavanya.

El cambio, en este caso, debe darse en todo el sistema y desde que son niñas. "Me preocupa que cuando nace una niña le regalan cosas rosas o celestes a los varones; una cocina a la nena o un auto al varón. Ya los condicionamos. Hay que ser más inclusivos y dejar de ver la enfermedad para ver la causa. Tiene que cambiar el abordaje de cómo se trata el tema del género. Todavía hay que recorrer un largo camino. Estamos evolucionando, pero lleva tiempo. Si no construimos el proceso de carrera para que las mujeres puedan avanzar desde posiciones bajas a las más altas, no van a llegar", reflexionó.

Su trabajo en Nissan: qué significa "el poder viene desde adentro"

Una vez que repasamos su ingreso a la industria, entramos en la People Week, esta semana de trabajo de Nissan bajo el Line up "El poder viene desde adentro". Se trata de una idea que es parte de la cultura de la marca, que está en lo más íntimo de cada acción.

"Nissan es una compañía global y este line up tiene que ver con estar juntos. Es una empresa con tradición que ha evolucionado, ha crecido y enfrentado problemas difíciles, entonces hay momentos que hay que hacer una pausa y pensar", comentó Lavanya.

En este sentido, recordó los problemas que pasaron de liderazgos, o cuando el nuevo CEO asumió y la moral estaba baja, que la empresa estaba pasando por un probema de riesgo comunicacional y había que decidir por qué existía. "Fue entonces cuando tuvimos que mirar la historia de por qué se fundó y se formó la empresa, y el concepto clave es que fue para mejorar la vida de las personas, para enriquecerla. Ese es el mensaje de los fundadores de Nissan y el objetivo es que cada integrante de la compañía recuerde cuál es el propósito", detalló la experta en Comunicación.

Nissan People Week, una semana de trabajo intenso con la gente de Nissan.

Por otro lado, hizo hincapié en la importancia de los valores, pero también, en la forma en que se transmiten y la necesidad de cambio. "Después de pasar por el Covid, los problemas en la cadena de suministro y la falta de semiconductores, hay cambios. Si bien las automotrices son empresas que planifican a 5 años, ahora se necesita agilidad, pensar fuera de esquemas y mostrar más compromiso con la sociedad", comentó la líder.

En este sentido, aclaró que trabajar como antes no va a funcionar, y ese es el cambio de cultura que se necesita, de adentro hacia afuera, una renovación que va desde el empleado hasta el comprador. "Cada uno de los actores interesados tienen que tener confianza en la empresa, pero la confianza tiene un costo. Y la confianza viene de adentro, si el empleado confía en el producto, la motivación es alta", agregó Lavanya.

"Si el cliente sabe que la empresa es confiable, ve que es comprometida, empieza a confiar. El consumidor de hoy es consciente de lo que esta haciendo. No solo ve precio. El consumidor cambió, entonces nosotros también tenemos que cambiar la forma cómo pensamos, cómo entregamos el vehículo y todo el ciclo de valor del mismo", sentenció.

¿Está conforme con la imagen de Nissan en el mundo?

Para finalizar, ante todos los cambios y en una nueva era, Lavanya respondió la pregunta clave: ¿Está conforme con la imagen de Nissan en el mundo?.

"Es un camino, es un viaje, nunca estamos 100% satisfechos, el mundo de hoy es cambiante. Para que la empresa siga creciendo tiene que evolucionar, nadie puede decir ya está. Para Nissan lo más importante es que podemos tomar y llevar un cliente de un auto a otro, es un vínculo a largo plazo con el cliente. Hay que resaltar no lo que uno hace, sino cómo lo hace. No es llegar a un punto y sentirse satisfecho, es una maratón larga", comentó.

En este sentido, aclaró que todavía quedan muchos desafíos por delante, tanto en el trabajo de construcción de la imagen de una empresa, como en la igualdad con las mujeres.

¿Es una preocupación la igualdad?. "Si lo es, es un desafío persistente, pero se está trabajando y evolucionando", respondió.

"Se necesitan más voces, porque si no tenemos la intención, no habrá acción posible. Estamos en la etapa de la intención en muchas áreas porque no hemos resuelto cuestiones fundamentales. Se toman medidas en las corporaciones, pero todo el sistema tiene que cambiar", finalizó.