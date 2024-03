Ranking: estos fueron los SUV más vendidos en febrero 2024

El sector automotriz atravisa tiempos difíciles en términos de ventas. Tras pasae el enero más bajo en los últimos 20 años, febrero también cerró en números en rojo, comparado con períodos anteriores.

De acuerdo con los datos aportados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en el segundo mes del año se patentaron 24.811 unidades, un 18,7% menos que igual período de 2023 y un 26,9% menos que en enero 2024. Los SUV, también golpeados por esta situación, configuraron su ranking propio.

"Es evidente que hemos tenido una desaceleración importante de la actividad en los primeros dos meses y pareciera que va a seguir en la primera mitad del año. Creemos que si la inflación baja, como varios analistas proyectan, se va a acomodar la capacidad de compra de la gente", señaló Sebastián Beato, titular de ACARA.

A través de un comunicado de prensa, Beato estimó que, en caso de que las proyecciones sean correctas y "se siguen sumando certezas a los temas de la macro", "el mercado va a reactivarse en el segundo semestre". En ese sentido, las estimaciones para este año son comercializar cerca de 340.000 unidades, número bastante alejado de las 449.438 registradas en 2023.

Cuáles fueron los SUV más vendidos en febrero 2024

De acuerdo al último ranking de febrero, los modelos no han cambiado significativamente de posición en los primeros dos puestos (Fiat Cronos y Peugeot 208 mantienen el dominio). No obstante, si la lupa se pone en el segmento SUV, uno de los más preponderantes en el mercado local, así queda el ranking de los modelos más vendidos durante febrero, considerando los modelos del segmento B (chico) y C (mediano):

Volkswagen Taos: 925 unidades

Toyota Corolla Cross: 765

Jeep Renegade: 723

Chevrolet Tracker: 689

Ford Territory: 626

Renault Stepway: 439

Citroën C4 Cactus: 359

Jeep Compass: 325

Toyota SW4: 266

Nissan Kicks: 242

De todos modos, observando los números acumulados, este bimestre el ranking tiene ciertas alteraciones respecto a cómo quedó en febrero. En líneas generales y a excepción de los Corolla Cross y Territory, que muestran incrementos en ventas tanto frente a enero como frente a febrero 2023 (el Corolla Cross creció 92,7% y el Territory, 15,1%), todas las demás unidades disminuyeron el caudal de patentamientos relativos al primer mes del año.

Volkswagen Taos encabeza el ranking de los SUV más vendidos de febrero

Si se observan los patentamientos acumulados, el ranking de los SUV más vendidos en el primer bimestre queda de la siguiente manera: