La Fórmula E cumplió 10 años desde el primer ePrix que se desarrolló en China, una categoría que todavía tiene aliados y detractores, por tener como protagonistas a los autos de competición de máxima velocidad, pero con emisión sonora cero, lo que quitaría "emoción" a este deporte.

Sin embargo, lejos de la simplificación, la Fórmula E es una carrera táctica donde se pone a juego la inteligencia y la especulación en cada segundo, que tiene que ver, principalmente, con maximizar la duración de la batería del auto para lograr llegar al final de la competencia con energía.

En este puesto es donde se desempeña Cristina Mañas, directora de Rendimiento de Nissan, una ingeniera de 31 años que forma parte del equipo y que tiene como responsabilidad principal medir cada décima de segundo para optimizar las decisiones que se toman antes, durante y después de las carreras.

En una entrevista con iProfesional, en un fin de semana que terminó con Nissan en el podio, relató cómo son las decisiones que deben tomar para que el piloto ejecute finalmente una maniobra en pista y como es la cadena de mensajes que se transmiten.

¿Cómo tomar decisiones en 20 segundos?

Los equipos de Fórmula E son pequeños en comparación con la Fórmula 1, de 35 personas promedio. En el caso de Nissan, trabajan en la fábrica de Francia, donde se encuentra el grupo de competición. Unas 20 personas van a la carrera y 10 forman parte del grupo de Rendimiento que dirige Cristina.

"Mi rol es asegurar que la comunicación funcione en tiempo y forma. Hay mucha presión y hay poco tiempo para tomar decisiones, entonces, es muy importante que cada persona sepa qué tiene que hacer y cómo transmitirlo rápidamente. Todos estamos en contacto y parte de mi trabajo es ayudar a que cada uno tenga esas responsabilidades claras, que nos entendamos y que podamos trabajar de manera eficaz", explicó Mañas.

La Fórmula E tuvo su segunda carrera en Brasil y Nissan llegó tercero al podio.

¿Cuál podría ser una decisión y en qué tiempo se toma?. Eso lo respondió la Ingeniera. "Por ejemplo, en la clasificación que son 12 minutos, se sabe la secuencia que tiene que hacer el coche porque hay un plan definido de antemano. Pero uno no sabe qué pasará con los coches que están alrededor. Entonces, hay una toma de decisiones, en un tiempo mínimo, que tiene que ver con entender dónde queremos posicionarnos con respecto a los demás, y si nos hemos posicionado bien o mal conforme a lo que habíamos planeado, cómo poder hacer para, si hay que hacer cambios en el plan de la clasificación, ajustarlo", comentó la directora.

Cristina Mañas, directora de Rendimiento de Nissan, en la previa de la carrera de Fórmula E en Brasil. Foto @renatogramer

De esta forma, hay una toma de decisiones que serán medidas que se toman y ejecutan en un gap de 10 a 20 segundos.

"Cuando ves el gap que tenés para tomar el attack mode, al ser muy dinámicos esos momentos, hay una coordinación entre los ingenieros donde cada uno tiene que chequear lo que le corresponde para, finalmente, el ingeniero de pista haga o no el llamado al piloto para que tome la decisión de usarlo", comentó Mañas.

El auto de Fórmula E de Nissan es el GEN 3, de última generación.

El 'Attack Mode', como su nombre lo indica, es una condición en la que entra el monoplaza que le permite disfrutar de una potencia de 225 kW (por defecto es 220 kW) durante un periodo concreto. Esto se logrará en tramos donde existe una trazada más lenta que la cuerda idónea. Cuando el auto entra en esa trayectoria, el piloto puede apretar un botón en el volante y, de manera inmediata, el auto recibe esa inyección extra de poder.

Concentración del equipo Nissan durante la previa de la carrera.

También Mañas se ocupa de que todo esté listo para que, cuando surge la duda de qué hacer en una carrera, todos sepan qué plan ejecutar, si A, B o C. Previamente se preparan todos los escenarios para que haya la menor improvisación posible, de modo que, ante una duda en mitad de carrera, el análisis ya esté hecho de antemano.

"En ese gap de 10 a 20 segundos los ingenieros tomamos la decisión y se la comunicamos al ingeniero que tiene que hacer la call al piloto. Es una cadena de decisiones que se toma hasta que le llega el mensaje al piloto en tiempo récord", explicó.

La experiencia de Mañas en el automovilismo

Desde hace 7 años, cuando terminó la carrera de Ingeniera Industrial en España y tras realizar un curso en Automoción en Inglaterra, Cristina comenzó su carrera en la Fórmula E.

Tiene naturalizado trabajar con autos eléctricos porque siempre se dedicó a competencias de la Fórmula E, pasando por diferentes equipos hasta llegar a Nissan hace 7 meses.

"Las carreras de esta categoría son complejas porque no es ir lo más rápido que puedas, sino, que los coches dicen qué hacer en cada etapa: hay que acelerar; luego ni acelerar ni frenar; y luego frenar", explicó.

En boxes, con los autos de los pilotos oficiales de Nissan, Sacha Fenestraz y Oliver Rowland.

En cuanto a cómo se siente siendo pocas las mujeres en esta actividad deportiva, comentó que lo tiene naturalizado, "Hace unos años era diferente, pero después de 10 años se naturaliza este tema. Nunca me trataron distinta, siempre trabajamos todos por igual. Soy de la opinión de normalizar este tema porque creo que cada vez que se habla es seguir empeñándonos en que hay una diferencia, y hay que normalizarlo. Estamos en el siglo 21 y creo que cada hombre o mujer hace su carrera en lo que quiere, independientemente del sexo", explicó al respecto.

Momento de entrevista, con Cristina Mañas y el colega Renato Tarditti, de ElDiarioAr.com

Sobre su futuro y cómo se imagina, admite que ha tenido la suerte de salir de la facultad y pasar directamente a trabajar de lo que ama. "Soy ingeniera, y debo decir que tengo suerte porque salí de la facultad y enseguida conseguí trabajo en motorsport, no me planteo ni siquiera pasar del otro lado, de la fabricación de autos de calles, es un ritmo diferente y es esto lo que me gusta. En más, tampoco me imagino como Team Manager, este es mi techo porque es lo que realmente me gusta", dijo Mañas.

Su tiempo está dedicado 100% a la actividad. "Antes y después de cada evento analizamos la carrera y siempre hay cosas para mejorar. Los tiempos de desarrollo de los autos son cortos y siempre hay posibilidad de hacerlo mejor", finalizó.