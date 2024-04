Abelardo Usandivaras, el "gaucho de Salta", se atrincheró el viernes por la tarde en una concesionaria ubicada en Paseo Colón al 1400, en Puerto Madero, tras denunciar que la empresa Automotores Sentire S.A lo había estafado, ya que luego de haber entregado $10.000.000 como parte de pago del vehículo, jamás le respondieron.

Luego de que su accionar se hiciera viral en las redes y en los canales de televisión, la empresa en cuestión salió a dar su versión de los hechos y dijo que fueron víctimas de una "guerra sucia" de alguna persona mal intencionada que falsificó páginas webs con su nombre para "extorsionar y que dejen de funcionar".

"El presente aviso, es para notificar que Automotores Sentire SA, no tiene vínculos con cualquier otra firma comercial ni jurídica, ya que la única sede que disponemos está en nuestra ficha comercial", comenzaron a aclarar en el comunicado.

Y agregaron: "Denunciamos públicamente que han salido medios y páginas web falsas, mal intencionadas, que intentan hacernos la guerra sucia, para extorsionar y que dejemos de funcionar. Queremos expresar nuestro máximo sentido de pertenencia en lo más profundo, para garantizarle a nuestra comunidad Sentire que hacemos lo máximo y lo mejor para garantizar cada una de sus operaciones", explicaron en el comunicado.

El descargo del gaucho

Todo esto se dio luego de que Abelardo Usandivaras, el gaucho que apareció por los medios de televisión atrincherado en el concesionario, dijera que había pagado $10.000.000 y jamás le entregaron el vehículo u obtuvo algún tipo de solución por parte de la empresa. A raíz de esto, amenazó con quedarse a dormir en el lugar con su familia si no le daban una respuesta o le devolvían el dinero invertido.

"Desde diciembre me pasan de un teléfono a otro y no me dicen el apellido de la representante. Nos quedaremos todos. Estoy con mi hija mayor, mi hijo menor de edad y el resto de mi familia está acá. Yo uso la camioneta como herramienta de trabajo, no tengo problema en quedarme", dijo al aire de TN.

El descargo del concesionario acusado de estafar a un cliente.

Desde el concesionario indicaron que "existen páginas web que contienen falsedades, injurias y falacias nada ajustadas a la realidad con el único fin de extorsionar pequeñas empresas como la de ellos". "Pedimos hagan caso omiso a dichas páginas y pedir el favor a toda nuestra comunidad, hacer las denuncias pertinentes", concluyeron.