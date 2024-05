En un mercado con patentamientos de autos 0Km en baja, el expertise del vendedor y el respaldo del concesionario pasan a ser clave para fidelizar a los pocos compradores dispuestos a cerrar una compra.

En este escenario nació onAUTO, un emprendimiento que tiene como finalidad capacitar a las personas que quieran formarse en la comercialización de vehículos, para luego salir a la vida laboral.

Los creadores son Juan Chavarino, fundador de Cognitio Consulting, ex director Comercial del Grupo La Emilia (Suzuki, Benelli, Motomel, Scott de Argentina), y exdirector de Calidad de Servicio de Peugeot, Citroën y DS Argentina; junto con Marcelo Slimmens, Socio de Cognitio Consulting, ex director Ejecutivo de ACARA, y ex director Comercial de Peugeot.

Con amplia experiencia en el mundo automotriz, la idea que plantearon es democratizar las posibilidades de acceder a formaciones de calidad, sin costo, asincrónicas pero con seguimiento personalizado. Luego, se conecta a los alumnos recibidos con necesidades reales del mercado laboral. "Para cada formación ofrecida hay empresas que necesitan del recurso formado por nosotros", explicaron los fundadores a iProfesional.

Cómo funciona onAUTO

La forma de operar en la plataforma es mediante e-learning, un espacio de networking donde se conectan empresas con búsquedas activas y talentos formados.

"Los contenidos de onAUTO irán transformándose rápidamente y adaptándose a las necesidades del mercado laboral", explicó Slimmens.

"Nuestra pasión es mejorar la empleabilidad de las personas. Nivelar de manera inclusiva las posibilidades de todos aquellos que estén con ganas de progresar", agregó Chavarino.

De esta manera, el diseño de onAUTO cuenta con las siguientes características:

Capacitación en línea: los cursos son online, gratuitos, diseñados para mejorar las habilidades y competencias profesionales necesarias y buscadas en sectores específicos del mercado laboral actual. El primero es para vendedores de plan de ahorro (vendedor experto).

diseñados para mejorar las habilidades y competencias profesionales necesarias y buscadas en sectores específicos del mercado laboral actual. El primero es para vendedores de plan de ahorro (vendedor experto). Conexión Inteligente al empleo: el sistema permite que las empresas se conecten con los alumnos recibidos, proporcionándoles posibilidades concretas de empleo basadas en las habilidades adquiridas.

Interacción Ágil: hay foros de relacionamiento, comunicación directa entre empleadores y candidatos.

comunicación directa entre empleadores y candidatos. Comunidad Activa: hay foros de discusión, grupos de interés y link a eventos virtuales relacionados a los temas de los cursos que favorecen el aprendizaje y el desarrollo profesional continuo.

Cómo registrarse

La inscripción en onAUTO es gratuita y fácil. Los interesados pueden visitar el sitio web para crear un perfil y comenzar a explorar las oportunidades que ofrece la plataforma.

La propuesta de onAUTO conecta al vendedor con el empleador.

"Las personas se inscriben en una plataforma asincrónica de e-learning donde se alojan los curso, luego recorren los módulos con la actividad teórica y práctica. Una vez finalizado, descargan el certificado digital. Al mismo tiempo, pueden seguir formando parte de la bolsa de empleo para contactar con un empleador", explicaron los fundadores.

Los cursos tienen la ventaja de poder realizarse al ritmo del alumno al estar alojados en la plataforma. Son 9 en total, y cada vez que se completa uno se rinde un examen donde tienen que estar el 80% de las respuestas correctas.

"El proyecto tuvo su origen en la escucha activa de colegas y propietarios de negocios automotrices que manifiestan las dificultades para conseguir activo en empleados para progresar", explicó Chavarino. "De esta manera, conectamos a gente que quiere progresar, para muchos es su primer empleo, con concesionarios que tienen la necesidad latente en la búsqueda de un recurso para vender, que en una primera instancia planes de ahorro", agregó.

Por otro lado, explicaron que empezaron con esa formación porque creen que es una necesidad que encuentra rápida colocación en una bolsa de trabajo. "Queremos generar formación de acuerdo a la necesidad laboral genuina"; agregaron.

Hasta ahora, el perfil de los interesados es de 18 a 45 años, y lo que llama la atención, es que se ve mucha gente que no estuvo en contacto con el sector automotor. "No encontramos que la gente ya tenga experiencia en la industria, sino que muchos tienen interés por hobby o disfrute en los, o se interesan por lo complejo de la compra del vehículo", comentó Chavarino.

Los cursos que vienen

Al curso de formación de vendedores de planes de ahorro, le seguirán tres:

Vendedor de vehículos usados

Asesor de posventa

Administrativo de plan de ahorro

Más adelante, trasladarán el caso a otros sectores.

El objetivo de onAUTO es generar una comunidad del mundo automotor para generar oportunidades laborales.

"Es una comunidad profesional, donde se puede usar como metáfora asociativa LinkedIn. Acá, intentamos unir eslabones, aumentar niveles de conocimiento y ponerlos en contacto con empresas con protagonismo. Acá nos ocupamos de que los vínculos sucedan", explicaron.

Los concesionarios son los partners principales, y con el tiempo, se formará una comunidad de autos.

"Hay que pensar que una buena venta trae más atrás. Es un efecto multiplicador positivo. El tema es cómo uno se plantea el juego, si es un juego de única vez o por repetición", finalizaron.