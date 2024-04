Cambiar los neumáticos del auto se volvió un gasto muy caro para los argentinos, ya que los precios fueron aumentando en los últimos tiempos producto de la inflación, la falta de stock por trabas para importar (ahora superadas) y la crisis de muchas empresas de producción local.

Ante esta realidad, cruzar a los países vecinos para comprar cubiertas se volvió una costumbre, y cada tanto, se hacen las cuentas para saber cómo están los precios en los diferentes mercados y si, aún con los gastos de peajes y combustible, sigue siendo conveniente.

En este caso, uno de los mercados que volvió a tomar protagonismo es Chile, y la marca preferida Michelin, una de las más valoradas por la calidad y durabilidad de sus productos.

Repasamos los valores de diferentes medidas de neumáticos para conocer los precios y saber si conviene cambiarlos en Argentina o cruzando la cordillera.

Cuánto salen los neumáticos Michelin en Chile y Argentina

Tomando como referencia algunas casas de ventas de neumáticos en el país vecino y en el mercado local, repasamos diferentes medidas y comparamos los valores al dólar blue ($1.055). Algunos ejemplos:

Los neumáticos Michelin son más baratos en Chile que en Argentina

Michelin Primacy 4 87V 195/55 R16:

Argentina: u$s299.49 o $315.972

Chile: u$s103.89 o $109.603

Mientras que la compra de cuatro neumaticos en Chile sale $438.412, en Argentina sale $1.263.888. De esta manera, el ahorro es de $800.000 promedio haciendo la compra en el país vecino. Para ello, hay que ir con el auto, cambiarlos, y dejar los usados en el comercio. Autos y camionetas chicas suelen usar estos modelos.

Michelin Primacy 4 94V 215/55 R17:

Argentina: u$s438.32 o $462.436

u$s438.32 o $462.436 Chile: u$s160.82 o $169.665

En este caso, mientras que cuatro neumáticos en el mercado local saldrán $1.849.744, en el país vecino la compra se reduce a $678.670. De esta manera, el ahorro será de 1.171.000 pesos promedio. Autos medianos y SUV chicos suelen emplear este tipo de cubiertas.

Michelin Pilot Sport 4 ZP 99Y 255/40 R18:

Argentina: u$s438,32 $782.475

u$s438,32 $782.475 Chile: u$s291.69 o $307.740

Adquirir estos neumáticos Michelin en Argentina saldrán $3.129.900, mientras que en Chile el valor será de $1.230.960. Es decir, cruzando la Cordiller, el ahorro será de 1.898.000 pesos. Sedanes medianos y grandes, algunos deportivos, usan estos modelos.

Michelin Primacy SUV 110H 265/60 R18:

Argentina: u$s 518,08 $546.576

Chile: u$s229 $241.595

La compra de cuatro cubiertas en Argentina tendrá un precio de $2.186.304, mientras que en Chile saldrán $966.380. El ahorro alcanzará los $1.129.000 cruzando al país vecino. Es modelo es típico de camionetas y SUV grandes.

Cuanto se gasta en combustible para ir a cambiar neumáticos

Una de las preguntas que se hace cuando la gente piensa en cambiar los neumáticos en otro país, es cuánto se gasta en el viaje.

Miles de autos cruzan a Chile por turismo o compras

En este caso, hacemos un cálculo mínimo, tomando como referencia un auto mediano que sale de la Ciudad de Buenos Aires y va hasta Santiago de Chile. En este caso, recorrerá 2.400 km en total, por los cual, si consume 9 litros cada 100 km, necesitará 216 litros para ir y volver.

De esta manera, a un precio promedio de $990 el litro (sale entre $830 y $990 la nafta común), se gastarán 213.000 pesos en combustible. A eso se le puede sumar peajes, una noche de hotel y más comida. Igualmente seguirá siendo más barato cambiar los neumáticos en el país vecino.

Cuándo cambiar los neumáticos

Cambiar las cubiertas de un auto o camioneta es una de las claves para estar más seguros y evitar desde una pinchadura hasta un accidente de mayor magnitud.

Para estar atentos, el primer dato clave es que las cubiertas tienen una vida útil promedio de 50.000 kilómetros, y a partir de entonces, hay que revisarlas y comenzar a pensar en el cambio.

Una de las formas más comunes para controlar el estado de las cubiertas es mirando el dibujo y verificando la profundidad del mismo. Y para eso, hay un viejo truco que es probar con una moneda hasta donde entra en ese diseño.

Comúnmente, las cubiertas se deben dejar de usar cuando alcancen el indicador de desgaste en cualquier punto de rodamiento. Estos indicadores resaltan en el fondo de los surcos y es cuando alcanza una profundidad del 1,6 mm (se mide con la moneda de $1 y es cuando pasa el borde dorado).

Michelin tiene neumáticos de alta calidad

Más allá de los kilómetros de uso, también es importante ver que no estén resecos, cosa que puede suceder en autos que tienen pocos kilómetros y muchos años, lo cual también es peligroso.

Otro dato para tener en cuenta es que, las ruedas delanteras, sufren mayor desgaste que las traseras. Además, la banda de rodadura no siempre se gasta de forma uniforme, sobre todo si las cubiertas están mal alineadas, mal infladas o fuera de balance.

También puede suceder que haya un pinchazo o rotura en alguna de las cubiertas que no tengan arreglo, lo cual provoca que se tenga que realizar un cambio de las mismas. Por ejemplo, si el lateral está dañado no hay arreglo. Lo mismo si existe un agujero de más de 6 mm de diámetro, ya que los parches en una circunferencia tan grande no son recomendables; o si el talón está dañado o deformado.

Consejos para cuidar los neumático

Es importante:

Revisar las cubiertas cada cinco años de uso, si bien deberían ser inspeccionados por un profesional al menos una vez al año;

de uso, si bien deberían ser inspeccionados por un profesional al menos una vez al año; Usarlas como máximo diez años desde su fecha de fabricación. Muchas veces no se dice, pero las cubiertas tienen fecha de vencimiento;

desde su fecha de fabricación. Muchas veces no se dice, pero las cubiertas tienen fecha de vencimiento; Chequear periódicamente la presión de aire, el desgaste de la banda de rodadura, la alineación y las válvulas de inflado;

el desgaste de la y las válvulas de inflado; Los hábitos de conducción como la velocidad, arranques bruscos y frenadas de emergencia acortan la vida útil de las cubiertas;

como la velocidad, arranques bruscos y frenadas de emergencia acortan la vida útil de las cubiertas; Frenar de forma brusca desgasta las cubiertas.

A esto es importante sumarle el control de la presión y un uso cuidadoso. De esta forma, se podrá hacer durar más el neumático, aunque en el caso del Michelín, se sabe que su calidad asegura la larga duración. Y con el precio más barato en Chile, conviene hacer la compra.