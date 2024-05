Comprar un auto usado es una decisión que lleva su tiempo, entre otras cosas, porque hay que buscar un modelo dentro del presupuesto que se puede gastar; tiene que estar en buenas condiciones; y, algo que es muy importante, tiene que tener valor de reventa.

En el caso de tener un presupuesto acotado, la tarea es más difícil aun, ya que se tratará de vehículos con más años de antigüedad y eso implica con más uso y deterioro. Sin embargo, dentro del segmento más chico y económico del mercado, que es uno de los más vendidos, hay modelos muy nobles y que son muy demandados a la hora de querer venderlos.

En este caso, tomamos como referencia para ponernos en la cabeza de un cliente, a un comprador con unos ahorros por $5 millones promedio, y salimos a sondear modelos por ese valor.

Siguiendo los precios sugeridos por los concesionarios (ya que los particulares suelen pedir montos más elevados), por esa plata encontramos algunas oportunidades de segunda mano en Volkswagen, Ford, Fiat y Renault.

Qué auto me puedo comprar con $5 millones

Entre los modelos que concentramos la atención encontramos los más populares de las marcas masivos.

Buscamos año, modelo y nivel de equipamiento. Especialmente, al ser autos chicos, también nos enfocamos en qué tipo de carrocería tienen, ya que hace 10 años o más, había muchos modelos con 3 puertas.

Volkswagen Gol

Volkswagen Gol, en una de las últimas etapas.

Uno de los autos más vendidos dentro del segmento de los usados es el Volkswagen Gol. Este modelo no pierde protagonismo aun habiendo sido discontinuado. En cuanto a los precios, para encontrar una opción por $5 millones, hay que buscar un modelo con más de 10 años de antigüedad.

Según la Cámara de Comercio Automotor, un Gol Power 2016 con 3 puertas sale 4.983.000 pesos. En el caso de preferir uno de 5 puertas, el modelo a elegir es uno 2012, por un valor promedio de 4.800.000 pesos.

Pasando a la versión más nueva, el llamado Gol Power, un modelo 2012 de 5 puertas, con equipamiento base sale 4.962.000 pesos.

El reemplazo de este auto, en la actualidad, es el Volkswagen Polo, que tiene un precio desde los 22 millones de pesos.

Ford Ka

Ford Ka, en una de sus tantas ediciones comercializadas en la región.

Es otro de los modelos que siempre se están buscando de segunda mano, a pesar de haber sido discontinuado hace mucho tiempo por la marca. Es un auto noble, fiel, y que tiene buena reputación.

En cuanto a los precios, para encontrar un modelo por $5 millones hay que buscar algunos años más atrás si se compara con el Gol.

Por ejemplo, un Ford Ka 2011 con 3 puertas 1.0 de la versión Fly Viral con A/C sale $4.908.000; y un 2013 base tiene casi el mismo valor.

No hay opciones de 5 puertas por ese presupuesto, ya que arrancan a partir de 2016 y superan los 7 millones de pesos.

Fiat Palio

Fiat Palio, en una edición especial.

En el caso de Fiat, hay varias propuestas de autos económicos, como el Siena, Uno e Idea. Sin embargo, uno de los usados más cotizados es el Palio. En este caso, hay varias opciones para elegir.

Un Palio 5 puertas 1.4 Fire 2011 cotiza en $5.027.000; mientras que por $4.971.000 se puede encontrar una versión de 3 puertas pero con equipamiento full; o un 2012 base, siempre con 3 puertas.

Es un modelo donde hay más opciones para negociar, ya que Fiat es una marca con precios más flexibles. Sin embargo, en este caso, hay que ver que se prioriza, si el equipamiento o la comodidad de las puertas, que para muchas familias es más importante.

Renault Clio

Renault Clio, en una de las últimas versiones.

Dentro de los autos usados que son muy buscados también se encuentra el Renault Clio, un modelo que se fabricó en la Argentina, y cuyo diseño no varió mucho con el paso del tiempo, y por eso se mantiene siempre vigente.

En cuanto a las opciones de compra con el presupuesto de $5 millones indicado, por un Clio 3 puertas 1.2 Auth. Pack 2013, el precio que se cotiza es de $5.080.000, mientras que por un 2012 Exp., con más equipamiento, el valor es de 5.168.000 pesos.

En general, este modelo varía solo por el estado el valor, pero el modelo a buscar es entre estos años mencionados para no salirse de los ahorros mencionados. De todos modos, siempre estamos hablando de una cotización de concesionario, que suele ser más peleada en el caso de los particulares.

Qué tener en cuenta antes de comprar un auto usado

A la hora de comprar un auto usado, se deben tener en cuenta varios aspectos. En primer lugar, cómo se ve el vehículo por fuera, y también, hacerlo revisar por un mecánico para conocer el estado de su motor.

En estos casos, que son modelos con más de 10 años, hay que tener en cuenta que pueden tener más problemas, pero hay que asegurarse que tenga un buen mantenimiento y que el kilometraje no supere los 150.000 km., que al ser autos tan chicos, podrían sufrir más el deterioro.

Luego, hay que enfocarse en los papeles: hacer la transferencia; chequear que no tenga embargos; poner las patentes al día si tiene deudas, así como las multas; y no tener impedimentos para poder circular. Además, que tenga la última VTV realizada, para evitar un gasto extra, y los neumáticos en buen estado, para no tener que salir a gastar de inmediato.

De esta manera, cualquiera de estos cuatro modelos son recomendados para dar un primer paso en la compra de un auto y así, ir escalando hacia otros modelos y llegar, si lo desea, al 0km.