Hace tiempo que el precio de los neumáticos está en el ojo de la tormenta, por la elevada diferencia que existe entre los valores de las cubiertas en Argentina si se compara con Chile, Uruguay y Paraguay.

Ahora, el tema volvió a ser noticia ya que un usuario de TikTok viajó a recorrer unos comercios paraguayos y encontró a un vendedor que estaba al tanto de los precios argentinos, por lo cual, aprovechó para hacer comparaciones y publicitar su negocio.

"Omar, Omar, Omar", así arranca este video con el llamado del argentino que queda sorprendido por el precio de las diferentes marcas y medidas.

Repasamos las propuestas de Paraguay y cuánto salen los mismos modelos en Argentina.

Cuánto salen los neumáticos en Paraguay

Entre los modelos que mostraron del país vecino, una medida de referencia fue la 215/65 R16.

Este modelo se ofrece en Paraguay en diferentes marcas. En el caso de elegir las chinas, el precio promedio, según el vendedor del local visitado, es de u$s60 (son $78.000 con un blue a $1.300); en el caso de elegir Firestone, el valor es de u$s80 ($104.000) y la Bridgestone pasa a u$s83 ($107.900).

Otra medida que sorprendió es la del neumático 265/65 R17, de la marca Bridgestone Dueler AT, a u$s140 ; mientras que la HT sale 130 dólares. En el caso de los neumáticos 225/45 R17, también se repasaron diferentes propuestas. Omar, el comerciante paraguayo, se refirió a la oferta de marcas chinas, que arranca en un precio de u$s57; y la Brigestone Turanza en 72 dólares.

Por último, Omar destacó algunos neumáticos para vehículos especiales, como la camioneta full size RAM 1500. "Estos neumáticos salen solo 150 dólares", dijo. Y luego agregó: "En Argentina por estos modelos hay que pagar 300 dólares".

Cuánto salen los neumáticos en Argentina

Para conocer el precio de los neumáticos en Argentina, tomamos como referencia casas de venta online y Mercado Libre. En muchas de ellas, lo precios están beneficiados por el Hot Sale que ya terminó, pero permanecen las ofertas.

En el caso del neumático 215/65 R16, el Firestone tiene un precio desde $195.000 en una reconocida gomería; mientras que el Bridgestone alcanza los $275.066, ambos con descuentos.

La diferencia de precios de los neumáticos es enorme entre Argentina y Paraguay

En el caso de los neumáticos chinos, encontraromos promociones de la marca Westlake por cuatro unidades a $766.769, es decir uns $191.000 cada uno. Por otro lado, un neumático Windforce Snowblazer 215/65 R16, alcanzaba los $172.317.

Pasando a otra medida de neumático, un Bridgestone Dueler A/T 265/65 R17, tiene un precio de $426.472; mientras que un neumático Bridgestone Dueler H/T sale $317.424 pesos.

Por último, un neumático Bridgestone Turanza 225/45 R17, alcanza los 216.313 pesos.

Algunos neumáticos en Chile

Chile también es un país donde los neumáticos tienen bajo precio. En este caso, cruzan muchos argentinos para comprar Michelin.

Las ofertas son las siguientes: un Primacy 4 195/55 R16: sale en Argentina u$s299.49; y en Chile u$s103.89.

Un Michelin Primacy 4 215/55 R17, en un comercio local sale u$s438.32, y en el vecino 160,82 dólares.

Muchos argentinos cruzan a Chile a comprar productos más económicos

Mientras que un Michelin Primacy SUV 110H 265/60 R18 sale en Argentina u$s 518,08; y cruzando la cordillera u$s229.

Cómo cuidar los neumáticos

Ante el alto costo de los neumáticos, el cuidado para que duren más tiempo es fundamental. Por eso, hay que tener en cuenta algunos consejos claves.

Primero, hay que chequear la fecha de vencimiento, ya que, por más que no se usen o este bien el dibujo, debe controlarse el estado porque se van envejeciendo.

Luego, para no dañar ni el vehículo ni el neumático, hay que usar la medida de neumático adecuado y usar lo que sugiere el fabricante. También es importante que tengan la presión justa (este dato se encuentra en el manual de usuario, en el lateral de la puerta del conductor o en el interior de la tapa del depósito de combustible).

Lo ideal es controlar los neumáticos una vez al mes ya que, circular con la presión adecuada, reduce el riesgo de dañar los neumáticos, aumenta su vida útil, y ahorra combustible. Ese control se debe hacer con los neumáticos fríos (que no hayan circulado más de 4 kilómetros a baja velocidad) y si se comprueba en caliente hay que añadir 0,3 bar a la presión recomendada.

Los neumáticos se deben controlar de forma periódica

Otro paso importante es comprobar el desgaste y profundidad del dibujo de los neumáticos, que no debe superar el límite de 1,6 mm de profundidad. Para evitar el desgaste, es clave manejar sin aceleradas o frenadas bruscas, a una velocidad adecuada, sin cargar en exceso el vehículo, evitando golpes, roces en bordes y subidas a aceras,

Si se estaciona el auto por largas temporadas se recomienda moverlo al menos cada dos semanas. De esta manera no solo se contribuye a tener en buen estado el vehículo, sino que la zona de la cubierta en contacto con el suelo no sea siempre la misma y no se vicie.

Por último, cuestiones básicas como realizar alineación y balanceo, para evitar el desgaste prematuro de los neumáticos; rotación cada 12.000 km o cada seis meses; y si se ha dañado algún neumático, llevarlo a un servicio técnico profesional para que lo desmonte e inspeccione.